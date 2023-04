German French Italian Spanish English

ETC Group startet XETRA-Handel des ersten

auf MSCI-Index basierten Krypto ETP

ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) bildet Wertentwicklung der 20 wichtigsten Kryptowerte ab, die für rund 85% des Kryptomarktes stehen. 1

Anleger können mit nur einem ETP passiv in den Markt der Kryptoanlagen diversifizieren.

Frankfurt, 24. April 2023 – Die ETC Group meldet die Handelsaufnahme des ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 (ISIN DE000A3G3ZL3, WKN A3G3ZL) an der Deutschen Börse Xetra. Das neue Exchange Traded Produkt (ETP) bildet die Wertentwicklung des MSCI Global Digital Assets Top 20 Capped Index ab und wird unter dem Börsenkürzel DA20 notiert. Es ist in Euro und US-Dollar auf Xetra handelbar.

Mit dem in Deutschland emittierten Wertpapier können Anleger zum ersten Mal über ein börsengehandeltes Basket-Produkt breitgestreut in den Kryptomarkt investieren. Dabei wird die Wertentwicklung der Top 20 Kryptowerte verfolgt, diese umfassen etwa 85% des gesamten Krypto Marktvolumens. Die drei größten Positionen sind aktuell Bitcoin (ETC), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP). Der Index wird fortlaufend von MSCI berechnet und vierteljährlich angepasst. Dabei ist das Gewicht einzelner Kryptowerte bei Neugewichtung auf 30 Prozent begrenzt, um die Diversifikation zu verbessern. Nicht im Index enthalten sind Stablecoins, Währungen von Kryptobörsen und sogenannte Meme-Coins. Die Anpassung von Komponenten und Gewichtung erfolgt vierteljährlich. Das Regelwerk des Index ist öffentlich zugänglich: <Link Index Regelwerk>

Anleger können das neue ETP ab sofort wie Aktien oder ETFs über ihr Wertpapierdepot bei allen Onlinebrokern und Banken handeln, die den Handel auf Xetra und den Handel in Krypto-ETPs anbieten. Wie alle Krypto-ETPs der ETC Group ist der ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 vollständig mit Kryptowährung gedeckt und über einen Treuhänder gegen das Insolvenzrisiko der Emittentin abgesichert. Die Tokens werden von Profis sicher und professionell im Cold-Storage eines regulierten Krypto-Verwahrers verwahrt. Alle Transaktionen werden zusätzlich von einem eigens beauftragten Administrator unabhängig überwacht.

Das Produkt bietet einen effizienten Weg, über ein reguliertes Kapitalmarktprodukt in den Markt für Kryptoanlagen passiv zu diversifizieren.

- Ende –

Wichtiger Hinweis: Die Wertentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und Ihr eingesetztes Kapital könnte vollständig verloren gehen. Haftungsausschluss: https://bit.ly/etcdisc



Über ETC Group



Die ETC Group entwickelt innovative digitale Asset-Backed Securities, um regulierte Finanzprodukte für sicheren und effizienten Zugang zu den Anlagemöglichkeiten des Krypto- und Blockchain-Ökosystems bereitzustellen. Im Juni 2020 hat die ETC Group das weltweit erste Bitcoin-ETP mit zentraler Abwicklung (Central Clearing) auf den Markt gebracht – es notiert an der Deutschen Börse XETRA, der größten ETF-Handelsbörse Europas. Seitdem ist das Unternehmen mit zahlreichen innovativen Produktideen Vorreiter rund um börsengehandelte Produkte basierend auf digitalen Währungen. Die ETC Group arbeitet kontinuierlich an der Erweiterung seines Angebots an institutionellen ETPs auf Kryptowährungen, die Anlegern die Möglichkeit bieten, an den großen europäischen Börsen in Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana und andere beliebte digitale Vermögenswerte zu investieren.



Weitere Informationen sowie regelmäßige Updates über wichtige Entwicklungen aus der Welt der digitalen Vermögenswerten finden Sie unter www.etc-group.com.

Produktübersicht

Produkt Primärer Handelsplatz Börsenkürzel ISIN WKN ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 A3G3ZL ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA

BTCE DE000A27Z304 A27Z30 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA

ZETH DE000A3GMKD A3GMK ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA

ELTC DE000A3GN5J9 A3GN5J ETC Group Physical Polkadot Deutsche Börse XETRA PLKA DE000A3GVKX6 A3GVKX ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 A3GVKY ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 A3GVKZ ETC Group Physical Polygon Deutsche Börse XETRA MTCE DE000A3GWNP A3GWN ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0 A3GYNB

Die Produktliste mit allen Börsennotierungen und Handelsinformationen finden Sie unter https://etc-group.com/products/.

Medienkontakt

COHESION BUREAU

Frank Schwarz

T +49 611 580 2929 0

frank.schwarz@cohesionbureau.com



Bernhard Schmid

T +41 44 447 12 21

bernhard.schmid@cohesionbureau.com

1 Ausgenommen Stablecoins wie USDT, USDC und andere.

Anhang