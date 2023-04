English German Spanish French Italian

ETC Group lance la négociation sur XETRA

du premier ETP crypto basé sur un indice MSCI

L'ETP ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) reproduit la performance des 20 principales crypto-valeurs, représentant environ 85% du marché de la crypto. 1

Les investisseurs peuvent diversifier passivement leur exposition sur le marché des cryptoactifs avec un seul ETP.

24 avril 2023. Francfort – ETC Group annonce l'ouverture de la negociation de l’ETP - “ETC Group MSCI Digital Assets Select 20” (ISIN DE000A3G3ZL3, WKN A3G3ZL) sur la Bourse allemande “Xetra”. Le nouveau produit négocié en bourse (ETP) reproduit la performance de l'indice MSCI Global Digital Assets Top 20 Capped et est coté sous le code boursier DA20. Il est négociable en euros et en dollars américains sur le Xetra. Avec ce produit émis en Allemagne, les investisseurs peuvent pour la première fois investir de manière diversifiée sur le marché des crypto-monnaies par le biais d'un produit panier négocié en bourse, qui reproduit les 20 plus grandes crypto-valeurs de l'indice. Elles représentent environ 85% du volume total du marché des cryptos. Les trois plus grandes positions sont actuellement le bitcoin (ETC), l'ethereum (ETH) et le ripple (XRP). L'indice est calculé en continu par MSCI et est ajusté tous les trimestres. Le poids des différentes monnaies numériques est limité à 30 % lors des rebalancements afin d'améliorer la diversification. L'indice exclut les stablecoins, les monnaies des cryptobourses et les memecoins. Le rebalancement des composants a lieu tous les trimestres. La méthodologie de l'indice est accessible au public : <Lien Règlement de l'indice>.

Les investisseurs peuvent dès à présent négocier le nouvel ETP comme des actions ou des ETFs via leur compte-titres auprès de tous les courtiers en ligne et banques qui proposent le trading sur le Xetra et la négoce d’ETPs cryptos. Comme tous les ETPs cryptos d'ETC Group, l'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 est entièrement couvert par des cryptomonnaies et protégé contre le risque d'insolvabilité de l'émetteur par le biais d'un administrateur. Les tokens sont conservés de manière sûre par des professionnels en cold-storage chez un dépositaire crypto réglementé. Toutes les transactions sont en outre surveillées de manière indépendante par un administrateur spécialement mandaté à cet effet.

Le produit offre un moyen efficace de se diversifier passivement sur le marché des crypto-investissements via un produit réglementé.

- Fin -

Les crypto-monnaies sont très volatiles et votre capital est exposé à des fluctuations. Disclaimer: https://bit.ly/etcdisc



Notes à l'attention des rédacteurs

À propos d'ETC Group (www.etc-group.com)

ETC Group développe des instruments financiers innovants adossés à des actifs numériques, notamment l'ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et l'ETC Group Physical Ethereum (ZETH), qui sont cotés sur des échanges européens, comme le XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse.

ETC Group a lancé le premier produit négocié en bourse (exchange traded product- ETP) Bitcoin à compensation centralisée au monde en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande plateforme de cotation d'ETF d'Europe.

ETC Group travaille en permanence à l'élargissement de sa gamme d'ETPs garantis par des crypto-monnaies, de qualité institutionnelle, offrant aux investisseurs la possibilité de s'exposer au Bitcoin, à l'Ethereum, au Cardano, au Solana et à d'autres actifs numériques populaires sur les principales bourses européennes.

Informations sur le trading

Product Primary listing exchange Primary ticker ISIN ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP Deutsche Börse XETRA DA20 DE000A3G3ZL3 ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA

BTCE DE000A27Z304 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA

ZETH DE000A3GMKD ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA

ELTC DE000A3GN5J9 ETC Group Physical Polkadot Deutsche Börse XETRA PLKA DE000A3GVKX6 ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 ETC Group Physical Polygon Deutsche Börse XETRA MTCE DE000A3GWNP ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0

La liste des produits, y compris toutes les cotations boursières et les informations sur les échanges, est disponible à l'adresse suivante : https://etc-group.com/products/.

1 A l'exclusion des stablecoins tels que USDT, USDC et autres.

