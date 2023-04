Aurskog Sparebank vurderer utstedelse av grønt obligasjonslån

Aurskog Sparebank (Scope A- (Stable)) har mandatert DNB Markets som tilrettelegger for en mulig utstedelse av et nytt grønt obligasjonslån.



Aurskog Sparebank utarbeidet i 2022 et grønt rammeverk, som grunnlag for utstedelse av grønne obligasjonslån. DNB Markets var rådgiver i utviklingen av rammeverket. CICERO Shades of Green,nå en del av S&P Global, har gjennomført en uavhengig vurdering av rammeverket(«Second Opinion»). Publiseringen av grønt rammeverk og vurderingen fra CICERO ble børsmeldt 11. mai 2022, se børsmelding her: https://newsweb.oslobors.no/message/561881



Følgende relevante dokumenter ligger vedlagt:

- Grønt rammeverk

- Uavhengig tredjepartsvurdering fra CICERO (Second opinion)



Årsrapporten til Aurskog Sparebank for 2022 inneholder bankens bærekraftsrapport. Årsrapporten for 2022 er tilgjengelig på følgende link:

https://www.aurskog-sparebank.no/ombanken/Investor-relations/Aarsrapporter



Tidspunkt for transaksjonen avhenger av markedsforholdene.



Kontaktperson i Aurskog Sparebank: Andreas Halvorsrud Glende,CFO/Banksjef, Tel.: 48 11 66 95

Vedlegg