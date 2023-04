Ajourført prospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest

Foreningens prospekt er ajourført, idet der er tilføjet yderligere information om foreningens afdelinger under afsnittet "Bæredygtighedsrisiko". Ajourføringen vedrører ordlyden af beskrivelserne i afsnittet, og der er således ikke foretaget materielle ændringer i afdelingerne.

Ordlyden i SFDR-bilagene bagerst i prospektet er ligeledes blevet tilpasset for at sikre, at prospektet er i overensstemmelse med den løbende vejledning til og fortolkning af EU's Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"/"Disclosureforordningen).

Derudover er der foretaget få ændringer af redaktionel karakter til prospektet.



Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Erling Skorstad

Adm. direktør

Vedhæftet fil