La CCC et la marine chilienne signent un contrat pour les services d'approvisionnement et de consultation de Davie

English French

OTTAWA, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) a signé un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec la marine chilienne pour l'achat d'un navire de soutien extracôtier résistant aux glaces. Dans le cadre du contrat GÀG de la CCC, le chantier Davie utilisera son expertise maritime pour fournir des services d'approvisionnement et de consultation qui répondent aux besoins de la marine chilienne.



Davie est un constructeur naval de premier plan en Amérique du Nord et gère l'un des plus grands chantiers navals du continent. Située à Lévis, au Québec, Davie offre une large gamme de services, notamment la construction et la réparation de navires, la modernisation et la remise à niveau, ainsi que l'ingénierie, l'entretien et le soutien logistique.

La CCC est l'agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG) du Canada. Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes comme Davie à établir des relations commerciales fructueuses avec des gouvernements étrangers. Chaque contrat GÀG signé avec la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat.

Pour en savoir plus sur les contrats GÀG ou sur les capacités maritimes du Canada, contactez l'équipe de la CCC.

CITATIONS

« La CCC est heureuse que ses services de passation de contrats publics aient permis à Davie de travailler avec la marine chilienne afin qu'elle puisse acquérir un navire capable de naviguer sur les côtes complexes du Chili et de fournir des services de transport de personnel et de sauvetage. » - Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing, CCC.

« Nous sommes ravis de travailler avec la CCC et d'apporter notre expertise technique et contractuelle dans le domaine maritime pour soutenir et développer les capacités navales stratégiques de nos alliés tels que la marine chilienne. Nous nous efforçons toujours de créer des efficiences dans l'acquisition de navires gouvernementaux et d'offrir la meilleure valeur possible. » - Alex Vicefield, directeur de la stratégie de Davie et directeur général d'Inocea, le groupe mère de Davie.

FAITS EN BREF

Les relations commerciales entre le Canada et le Chili sont diverses et croissantes. L'année 2022 a marqué le 25e anniversaire de l'accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC).

Le commerce bilatéral de marchandises a presque quadruplé depuis l'entrée en vigueur de l'ALECC en 1997, dépassant pour la première fois les 3 milliards de dollars canadiens.

Le Canada a exporté pour plus de 1,2 milliard de dollars de marchandises vers le Chili en 2021. Les importations en provenance du Chili ont totalisé plus de 1,8 milliard de dollars en 2021.



LIENS CONNEXES

RESSOURCE

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

A PROPOS DE LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC)

Nous sommes l’agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats GÀG. Nous sommes également l’autorité contractante désignée du gouvernement du Canada pour les besoins du DoD américain au Canada. Pour en savoir plus sur comment nous avons facilité des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars entre des entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier, visitez le site www.ccc.ca/fr/.