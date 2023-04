La reprise en cours dans le secteur de la construction complique les défis sur le marché du travail à l’Île-du-Prince-Édouard

English French

OTTAWA, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction à l’Île-du-Prince-Édouard continue de se redresser à la suite de la pandémie de COVID-19 grâce à un fort volume d’activité dans les secteurs résidentiel et non résidentiel qui favorise la croissance de l’emploi global. Le défi pour le secteur sera de répondre à la demande considérable que cette croissance a entraînée pour presque tous les métiers et professions du secteur de la construction et de l’entretien.



Selon les prévisions du rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2023–2032 pour l’Île-du-Prince-Édouard publié aujourd’hui par ConstruForce Canada, les pressions sur le marché devraient atteindre un sommet en 2023 avant de reculer presque continuellement pendant le reste de la période de prévision. D’ici la fin de la décennie, l’emploi devrait reculer de 6 % par rapport à 2022, celui en construction résidentielle diminuant d’un peu moins de 2 % et celui en construction non résidentielle, d’un peu moins de 10 %.

« Le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard est aux prises avec des défis similaires à ceux des autres provinces, notamment une forte activité de construction ralentie par une population active vieillissante, indique Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Le secteur de la construction est de plus en plus dépendant de la mobilité des travailleurs qualifiés de l’extérieur de la province et du renforcement de sa capacité de recrutement et de formation à l’échelle locale. »

« Le principal défi auquel le secteur doit faire face à l’heure actuelle est le besoin immédiat d’un grand nombre de travailleurs qualifiés et expérimentés dans la quasi-totalité des métiers et professions clés. Ces besoins ne peuvent pas tous être satisfaits par de jeunes ou de nouveaux travailleurs sans expérience. La situation se complique davantage pour le secteur étant donné que la croissance de la population active est plus lente que celle de l’emploi, situation ayant pour effet de faire diminuer davantage les taux de chômage qui sont déjà très bas. Le secteur de la construction était presque au plein emploi de juin à octobre 2022 », affirme Sam Sanderson, directeur général de la Construction Association of Prince Edward Island (CAPEI).

Il est probable que ces facteurs aggravent les problèmes de recrutement existants. Le secteur de la construction de la province devra recruter 1 590 travailleurs supplémentaires d’ici 2032 pour répondre aux besoins en main-d’œuvre et remplacer les 1 490 travailleurs qui devraient prendre leur retraite, soit 22 % de la population active en construction en 2022. Ces données sont fondées sur les besoins actuellement connus et ne tiennent pas compte de l’objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l’augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants dans le cadre des efforts d’électrification de l’économie.

Même si l’on prévoit que le secteur recrutera jusqu’à 1 450 travailleurs âgés de 30 ans ou moins pendant la décennie, il pourrait devoir combler un déficit d’environ 140 travailleurs pour répondre à la demande.

« Le perfectionnement de gens de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d’apprentissage provincial. La CAPEI a travaillé fort avec la province pour hausser l’intérêt et les inscriptions dans les programmes de métiers de la construction, ce qui devrait favoriser une augmentation du nombre de certifications dans les années à venir. Cette formation repose sur une approche de collaboration novatrice à l’égard de l’enseignement qui améliore la préparation des diplômés aux enjeux complexes liés à l’environnement et à la durabilité; à l’avenir, ces enjeux seront fondamentaux dans la construction », précise M. Sanderson.

Selon le rythme actuel des nouvelles inscriptions et les tendances en matière d’achèvement des programmes d’apprentissage, seulement les métiers de charpentier-menuisier et d’électricien de construction pourraient être à risque de connaître une pénurie de compagnons d’ici 2032.

Le secteur de la construction continue de porter attention à la constitution d’une population active plus diversifiée et plus inclusive. Pour ce faire, des efforts sont déployés pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la population active en construction de la province, comme les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2022, environ 900 femmes travaillaient dans le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, soit une légère hausse comparativement à 850 en 2021. Parmi elles, 43 % étaient en poste sur les chantiers (directement dans les projets de construction), tandis que les autres (57 %) travaillaient hors chantier, principalement dans des postes administratifs et de gestion. Elles représentaient seulement 6 % des 6 400 personnes de métier de l’Île-du-Prince-Édouard en 2022, soit une proportion identique à celle de 2021.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient environ 3 % de la population active du secteur de la construction de la province, ce qui est plus que le double qu’en 2016. Cette proportion est supérieure à celle de la représentation des travailleurs autochtones dans l’ensemble de la population active. Il serait possible d’accroître davantage le recrutement des travailleurs autochtones dans le secteur de la construction de la province, étant donné que les travailleurs autochtones semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Selon les tendances antérieures en matière d’établissement, la province devrait accueillir une moyenne de 3 500 nouveaux arrivants chaque année d’ici 2032. La population immigrée pourrait ainsi être un facteur clé de croissance de la population active. En 2021, les nouveaux arrivants ne représentaient qu’un peu plus de 6 % du total de la population active du secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui est inférieur à la proportion de 11 % au sein de tous les autres secteurs dans la province.

L’accroissement du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants au Canada aiderait le secteur de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard à satisfaire ses besoins futurs en main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@construforce.ca, ou par téléphone, au 613-569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Sam Sanderson

Directeur général

Construction Association of Prince Edward Island

902-628-5421

Financé par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada.