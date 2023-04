Corporation Ressources Pershimex - Feu vert pour la fusion avec Abcourt

English French

VAL-D’OR, Québec, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) informe ses actionnaires qu’elle entend procéder à la clôture de la fusion proposée entre elle et Mines Abcourt inc. (« Abcourt ») dès que possible et au plus tard le 15 mai 2023 (la « Date Effective »). Cela fait suite à la décision de son conseil d’administration, sur recommandation de son comité spécial (le « Comité spécial ») de procéder à la fusion sans qu’Abcourt ne procède à une consolidation de ses actions émises et en circulation et à un changement de dénomination sociale, compte tenu notamment de l’amélioration récente de la situation financière d’Abcourt.



En effet, tel qu’annoncé dans son communiqué du 4 avril 2023, Abcourt a récupéré et vendu de façon exceptionnelle 2 394 onces d’or durant le trimestre terminé le 31 mars 2023 à son usine Géant Dormant. Ce sont les produits de plus de 6 millions de dollars (pour valoir comme revenus non prévus) tirés de cette vente qui ont permis au Comité spécial de conclure que la situation financière d’Abcourt, en conjonction avec les autres circonstances qui l’entourent, est maintenant suffisamment favorable pour clôturer la transaction qui demeure dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de Pershimex.

Aux termes de la convention de fusion amendée entre les parties, les actionnaires de Pershimex vont recevoir à la Date Effective 0,5712 action ordinaire d’Abcourt n’ayant pas fait l’objet de consolidation pour chaque action ordinaire de Pershimex détenue. Ainsi en Date Effective, un nombre de 1,7507 action ordinaire de Pershimex sera échangé pour l’obtention d’une (1) action ordinaire d’Abcourt. Les actionnaires de Pershimex recevront la même valeur de considération annoncée à sa circulaire de sollicitation de procurations datée du 18 novembre 2022 et approuvée lors de sa dernière assemblée extraordinaire d’actionnaires.

Loïc Bureau, Président du Conseil d’administration, tient à remercier l’ensemble des actionnaires, la direction de l’entreprise et les partenaires qui ont cru depuis maintenant des années au potentiel aurifère de la région de l’Abitibi. « Une mention particulière au fondateur Roger Bureau qui a su contre vents et marées garder le cap dans l’exploitation des ressources québécoises durant les dernières décennies, je lui souhaite une bonne retraite méritée ».

Loïc Bureau ajoute : « Dans les derniers mois, le Conseil d’administration et le Président de la Société, Robert Gagnon, ont travaillé énormément afin d’accomplir une transaction pour la pérennité de l’entreprise et une transition avec l’équipe d’Abcourt, je tiens à témoigner ma gratitude. Bien loin d’être une fin, il s’agit d’un nouveau chapitre qui débute avec ses défis et surtout, ses opportunités »

Les actions de Pershimex ne seront plus inscrites à la cote de la TSXV après la fusion. Les actions d’Abcourt se transigent actuellement à la cote de la TSXV (symbole boursier : ABI) et se transigeront au moment de la Date Effective de la fusion à la cote de la TSXV .

À partir de la Date Effective, l’actionnaire de Pershimex cessera de l’être et aura seulement droit de recevoir la contrepartie d’actions ordinaires d’Abcourt auquel il a droit en vertu de la convention de fusion. Afin de recevoir leur contrepartie, les détenteurs de certificats représentant les actions de Pershimex doivent délivrer leurs certificats à Services aux Investisseurs Computershare Inc. (le « Dépositaire ») avec une lettre d’envoi dûment complétée (transmise à chacun des porteurs d’actions de Pershimex et également disponible sous le profil de Pershimex sur SEDAR à www.sedar.com) et tout autre document jugé nécessaire le Dépositaire.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions de Pershimex sans certificat par l’entremise de leur intermédiaire (tel un courtier) doivent plutôt procéder selon les procédures de cet intermédiaire pour recevoir leur contrepartie. Ces actionnaires doivent contacter leurs intermédiaires s’ils ont des questions concernant ce processus et pour que ceux-ci prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer de recevoir le paiement pour leurs actions de Pershimex.

Si vous avez des questions ou désirez plus d’informations en ce qui concerne les procédures pour remplir la lettre d’envoi, s’il vous plaît communiquer avec le Dépositaire au 1-800-564-6253 numéro sans frais en Amérique du Nord ou au 1-514-982-7555 à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Vous pouvez envoyer un courriel au Dépositaire à corporateactions@computershare.com

À propos de Corporation Ressources Pershimex

Corporation Ressources Pershimex est une société d’exploration et de développement miniers dont les projets sont principalement situés dans la région de l’Abitibi, au Québec, au Canada, et qui se concentrent sur la découverte et l’exploitation de gisements aurifères à haute teneur.

