NEURONES : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022

INFORMATION PRESSE

Rubrique : Document d’Enregistrement Universel 2022

Nanterre, le 24 avril 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022

Le Document d’Enregistrement Universel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il inclut le rapport financier annuel.

Conformément à l’article 212-13 du Règlement général de l’AMF, il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation : il est accessible dès ce jour, sous format électronique, sur le site de la société à l’adresse www.neurones.net , rubrique « Investisseurs / Rapports annuels ».

A propos de NEURONES

Avec plus de 6 500 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes

