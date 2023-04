Credit Agricole Nord de France : Resultats financiers au 31 mars 2023

Lille, le 24 avril 2023

Résultats financiers au 31 mars 2023

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Mars 2023 Mars 2022 Variation

Activité : Encours de collecte globale 36 402 M€ 34 507 M€ +5,5% Encours de crédit 29 182 M€ 28 353 M€ +2,9%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 119,6 M€ 147,1 M€ -18,7% Résultat Brut d’Exploitation 18,4 M€ 47,6 M€ -61,4% Résultat Net 22,9 M€ 29,1 M€ -21,5%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 129,4 M€ 163,4 M€ -20,8% Résultat Brut d’Exploitation 9,6 M€ 42,5 M€ -77,5% Résultat Net Part du Groupe 10,0 M€ 25,5 M€ -60,8%

Structure financière : Bilan consolidé 40 965 M€ 40 760 M€** +0,5% Ratio CET1 Bâle 3 29,47%** 29,54% -0,06 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 172,83% 187,09% -14,26 pts Ratio Crédit Collecte 131,4% 136,8% -5,4 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2022

*** Ratio CET1 au 31 décembre 2022

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois …/ …

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 24 avril 2023, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 mars 2023.

Activité commerciale

Dans un contexte économique impacté par le niveau d’inflation et la hausse des couts de l’énergie, l’activité commerciale s’est montrée résiliente sur le premier trimestre 2023.

Le nombre de clients s’affiche à 1,1 million, en hausse de plus de 15 100 nouveaux clients depuis le 1er janvier.

L’activité crédits (755 M € de nouveaux crédits réalisés sur le trimestre) est en baisse sur tous les marchés à l’exception du marché de l’Agriculture. L’impact du taux de l’usure est fort sur le marché de l’habitat (324 M€ de crédits habitat réalisés soit -44% sur un an). Sur 12 mois les encours de crédits, à 29,2 Mrds€, progressent de 2,9%.

L’encours d’épargne, à 36,4 Mrds€, progresse fortement, +5,5% sur 12 mois, et principalement sur les compartiments les plus rémunérateurs de l’épargne bilan.

En lien avec un besoin renforcé de protection, le nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes de nos clients affiche une croissance soutenue de 3,6% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 119,6 M€, est en baisse sur un an (-18,7%), conséquence notamment des taux de collecte Clients qui progressent fortement, du décalage en entre le taux d’usure et les taux de marchés notamment sur le financement de l’Habitat, et de la forte remontée des taux des ressources TLTRO décidée par la BCE.

Les charges de fonctionnement s’affichent à -101,2 M€, en hausse de 1,7%, impactées par les effets de l’inflation sur l’ensemble de nos charges.

Le coût global du risque s’établit à 5,6 M€, contre -5,1 M€ un an auparavant, expliqué principalement par une baisse des provisions sur encours sains en lien avec une diminution des expositions. Plusieurs indicateurs de risques en lien avec le niveau d’inflation, les coûts de l’énergie et les tensions sur le marché de l’immobilier invitent toutefois à la prudence sur les mois à venir.

Après prise en compte des autres incidences sur le résultat (-1,1 M€), le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s’établit à 22,9 M€, en baisse de 21,5% sur un an.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 10 M€, en baisse de 15,5 M€ sur un an, en lien principalement avec l’évolution du résultat de la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 10,5 M€ contre 26,2 M€ au 31 mars 2022,

: 10,5 M€ contre 26,2 M€ au 31 mars 2022, Pôle Capital Investissement : -0,2 M€ contre -1,1 M€ au 31 mars 2022,

: -0,2 M€ contre -1,1 M€ au 31 mars 2022, Pôle Presse : 0,1 M€, stable sur un an,

: 0,1 M€, stable sur un an, Pôle Foncière : 0,6 M€ contre 0,8 M€ au 31 mars 2022,

: 0,6 M€ contre 0,8 M€ au 31 mars 2022, Pôle Immobilier : -0,7 M€ contre -0,3 M€ au 31 mars 2022,

: -0,7 M€ contre -0,3 M€ au 31 mars 2022, Pôle Innovation : -0,2 M€, stable sur un an.

: -0,2 M€, stable sur un an. CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 15,22 € au 31 mars 2023, en baisse de 7,9% depuis le 31 décembre 2022.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de la Caisse régionale du 25 avril 2023 le versement d’un dividende de 0,53 € par titre et qui interviendra le 10 mai 2023. Ce dividende correspond à un juste équilibre entre un renforcement des fonds propres et une distribution aux porteurs de CCI.

Perspectives

Dans un contexte économique dégradé, marqué par de nombreuses incertitudes, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a la volonté d’accompagner ses clients qui sont ou pourraient être fragilisés, en particulier les petites entreprises et les particuliers. Pour consolider la performance commerciale et la satisfaction de ses clients, elle renforce les équipes commerciales dans le réseau de proximité et dans le pôle Entreprises. La Caisse régionale poursuit ses investissements en fonds propres pour renforcer l’action de ses filiales sur son territoire. En parallèle, le Crédit Agricole Nord de France affirme le projet de Groupe et amplifie sa déclinaison en tant que Banque des Transitions pour être un acteur innovant dans la décarbonation. Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France continuera d’investir massivement sur son territoire, par l’ensemble de ses dispositifs financiers, commerciaux et mutualistes.

