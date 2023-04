LUMIBIRD : CROISSANCE DE 8% AU 1ER TRIMESTRE 2023

English French

Lannion, le 24 avril 2023– 17h45

CROISSANCE DE 8% AU 1er TRIMESTRE 2023

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er trimestre 2023 une croissance de 8% de son chiffre d’affaires consolidé, à 40,9 M€.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2023 2022 Variation publiée 2023 (périmètre et taux de change constant) 1 Variation à périmètre et taux de change constant 1er trimestre 40,9 38,0 +8% 41,2 +9% dont Photonique 18,4 17,3 +6% 18,6 +7% Médical 22,5 20,6 +9% 22,6 +10%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'élève à 40,9 M€ au 31 mars 2023, en progression de 8% (+9% à taux de change constant).

Par division

La division Photonique a progressé de 6% (+7% à taux de change constant) et l'objectif de 2023 devrait être atteint. En raison du déménagement sur le nouveau site de Villejust, à Paris, les niveaux de production de ce site de fabrication ont été réduits d'un tiers au cours du premier trimestre. Cela a eu un impact sur le chiffre d'affaires du segment Industriel et Scientifique, qui s'est élevé à 5,4 millions d'euros, soit 31 % de moins qu’au 1er trimestre 2021. L'usine de Villejust est désormais pleinement opérationnelle et soutiendra la forte demande pour l'année 2023. Par rapport au T1 2022, le Lidar a augmenté de 6% (5,2 M€) et le segment Défense/Spatial a progressé de 70% à 7,8 M€, intégrant l'activité de télémètre développée en Suède depuis mai 2022 (2,8 M€).

La division Médical a progressé de 9% pour atteindre 22,5 millions d'euros. Les ventes de la division se répartissent entre le diagnostic (24%) et le traitement (76%). Le premier trimestre a été très actif d’un point de vue commercial et marketing pour les deux segments (lancements de produits au niveau mondial, congrès phares en Asie et en Amérique du Sud) et le nouveau site slovène est désormais pleinement opérationnel et soutiendra la forte demande pour l'année 2023. La gamme de produits de traitement par Laser a été dynamisée par le lancement de la nouvelle famille de produits Neo, tandis que l'adoption de l’échographie comme outils de diagnostic continue de croître sur de nouveaux marchés où Lumibird Medical reçoit de nouveaux enregistrements.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :

Chiffre d’affaires (M€) Photonique Var. Médical Var. EMEA 9,8 +20% 7,5 +13% Amériques 3,3 -11% 6,3 +5% Asie-Pacifique 4,0 +1% 5,9 +8% Reste du monde 1,3 -34% 2,9 +40% Total 18,4 +6% 22,5 +9%

Données non auditées

La division Photonique a enregistré une forte croissance en Europe (+20%). Cette croissance a été tirée par la France.

La division Médical a également enregistré une forte croissance en Europe (+13%). Elle a été tirée par l'Europe centrale et le Royaume-Uni. En Asie-Pacifique, le Japon et l'Australie ont enregistré de bonnes performances.

Perspectives

LUMIBIRD continue d'avoir un carnet de commandes bien rempli -pour le Photonique et le Médical- grâce à un portefeuille de produits à forte valeur ajoutée technologique et à une empreinte commerciale mondiale.

Sur le périmètre actuel du Groupe, les objectifs sont maintenus, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% et une marge d'EBITDA comprise entre 20 et 25%.

Le Groupe reste actif sur les opportunités d'acquisitions potentielles. Si elles devaient se réaliser en 2023, le Groupe pourrait atteindre un chiffre d’affaires annuel (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) jusqu’à 250 millions d'euros. Certaines de ces potentielles acquisitions pourraient avoir un effet dilutif sur l'EBITDA, ce qui ramènerait à 18-23% la marge d'EBITDA annuelle (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) pour la première année de l'acquisition.

Prochaine information : Assemblée générale annuelle, le 28/04/2023

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 La société Lumibird Photonics Sweden est dans le périmètre de consolidation depuis 2021. Le chiffre d’affaires développé sur cette filiale depuis l’intégration des activités de télémètres laser de défense du groupe Saab en mai 2022 est inclus dans le chiffre d’affaires organique. Il s’élevait à 5,7 M€ en 2022. Il n’y a pas d’effet de périmètre sur le T1 2023.

