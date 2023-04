PCAS : CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 MARS 2023

English French

Ecully, le 24 avril 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 MARS 2023

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2023.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 66,2 M€ au 31 mars 2023, en hausse de 29,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+28,3% à taux de change constant).

en millions d'euros 2023 2022 Evolution en % 2023 A taux de change constant Evolution en % Chiffre d'affaires au 31 mars 66,2 51,2 29,4% 65,7 28,3% Synthèse Pharmaceutique 43,5 31,3 39,0% 43,4 38,5% Chimie Fine de Spécialités 22,7 19,9 14,2% 22,3 12,1%





en millions d'euros France Autres zones Total Chiffre d'affaires par origine 31 mars 2023 49,8 16,4 66,2 31 mars 2022 39,0 12,2 51,2





Synthèse Pharmaceutique

L’activité de Synthèse Pharmaceutique s’établit à 43,5 M€, en progression de 39,0% par rapport à 2022 (en augmentation de 38,5% à taux de change constant). La hausse du chiffre d’affaires s’explique principalement par une demande mieux orientée sur l’activité R&D et sur la plupart des sites de production, ainsi que par la politique de hausse des prix engagée courant 2022 pour faire face à l’augmentation des coûts de matières premières, d’énergie et d’approvisionnements.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 22,7 M€, en augmentation de 14,2% par rapport à 2022 (+12,1% à taux de change constant). L’activité se maintient à un niveau élevé en ce début d’année avec toujours une demande très forte sur l’Electronique et la Chimie Fine. Un léger ralentissement est perceptible sur l’activité Lubrifiants. L’industrialisation de nouveaux produits se maintient à un bon niveau sur l’ensemble des sites.

Perspectives

Dans le contexte du litige en cours avec le client Mithra, PCAS continue d’étudier une réduction temporaire d’activité en 2023 sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d’Estetrol. A ce stade, il n’est toujours pas possible d’évaluer précisément les conséquences de ce litige sur les prévisions futures d’activité et de résultats.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 30 mars 2023, le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.

Le Groupe PCAS continue de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023, le 27 juillet 2023

