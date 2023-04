Sectigo participe à la Conférence RSA 2023 pour préparer la communauté des TI à la TLS de 90 jours

English French German

ROSELAND, New Jersey, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo®, un leader mondial dans le domaine de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) et des certificats numériques, a annoncé aujourd'hui que la société parrainera et prendra la parole à l'occasion de la Conférence RSA (RSAC) 2023 à San Francisco, en Californie. Les dirigeants de Sectigo discuteront de l'importance d'établir la confiance dans le numérique dans un contexte de raccourcissement de la durée de vie des certificats numériques et de l'informatique quantique.



La RSAC, qui se tiendra du 24 au 27 avril, présente les penseurs les plus influents de la cybersécurité aujourd'hui, discutant des tendances actuelles et futures pour permettre aux organisations du monde entier de faire face aux cybermenaces. Sectigo, un sponsor Silver de la RSAC (stand n° 1327), fera une démonstration des capacités d'automatisation de CA Agnostic de Sectigo Certificate Manager, la plateforme de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) la plus robuste du secteur. À la suite des nouvelles récentes portant sur la prochaine réduction à 90 jours de la durée maximale des certificats SSL, les professionnels des technologies de l'information (TI) dans le monde entier cherchent à comprendre les conséquences de ce changement sur leurs opérations. La CLM constitue une partie indispensable de cette réponse.

« La tendance visant à la réduction de la durée de vie des certificats, ou les "certificats de courte durée", a été prédite par Sectigo dès 2019. Au cours des dernières années, la durée maximale d'un certificat TLS public est passée de trois ans à deux ans, puis à un an. Récemment, Google a annoncé dans sa feuille de route " Moving Forward, Together " (Avancer ensemble) l'intention de réduire la validité maximale possible des certificats TLS publics de 398 jours à seulement 90. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de durées de vie plus courtes des certificats et d'informatique quantique, le besoin d'automatiser la gestion des certificats atteint des sommets », a déclaré Tim Callan, directeur de l'expérience chez Sectigo.

Et d'ajouter : « Sectigo sait bien que les organisations de toutes tailles ont du mal à concilier un nombre croissant de certificats numériques au sein de leurs écosystèmes. Un grand nombre d'entre elles continuent d'appliquer une approche manuelle à la gestion de la durée de vie des certificats. D'après nos dernières recherches, 47 %1 des organisations utilisent des feuilles de calcul, des scripts ou des outils fournis par les autorités de certification (AC) afin de gérer les durées de vie des certificats numériques. Tandis que le périmètre de sécurité continue de s'élargir et que les durées de vie des certificats se réduisent, cette approche manuelle de la gestion des certificats numériques alourdira les charges de travail de l'équipe des TI et gênera la visibilité de toutes les identités numériques. Au bout du compte, cela crée un risque de panne ou de code d'exploitation. »

L'équipe de Sectigo effectuera des démonstrations toutes les heures lors de la RSAC 2023 pour montrer la puissance de la gestion automatisée des certificats dans la résolution des problèmes dus à une gestion manuelle du nombre croissant des certificats de courte durée, ainsi que :

Le besoin d'un CA Agnostic CLM – Gérez les certificats publics et privés de Sectigo avec une approche moderne pour sécuriser les identités humaines et des machines à grande échelle à partir d'un portail central dans le cloud.



Automatisation avancée – Alors que les durées de vie des certificats continuent de raccourcir, les entreprises doivent continuellement les renouveler. De nouvelles fonctionnalités d'automatisation peuvent provisionner, installer et renouveler automatiquement des certificats pour tous les cas d'utilisation humaine et machine.

Par ailleurs, les experts de Sectigo offriront un aperçu d'une session exclusive lors de la RSAC, conçue pour aider les dirigeants des TI à pérenniser leur cryptographie contre la menace à venir de l'informatique quantique, ce qui nécessitera de faire passer tout le cryptage à une cryptographie post-quantique à résistance quantique (PQC).

Êtes-vous prêt pour l'apocalypse quantique ?

À 16h20 le 25 avril, présenté par Tim Callan, directeur de l'expérience de Sectigo : l'informatique quantique est une menace très réelle, et le moment est venu de commencer à planifier un déploiement rapide, efficace et sans erreur vers de nouvelles normes cryptographiques bientôt disponibles. L'immense puissance de traitement d'un ordinateur quantique est capable de briser le cryptage à grande vitesse, laissant d'importantes données vulnérables. Les gouvernements et l'industrie privée devraient se préparer aujourd'hui, sinon ils risquent d'être en retard. Pour en savoir plus, rendez-vous ici .

Sectigo a également remporté deux Global InfoSec Awards 2023 du Cyber Defense Magazine, annoncés aujourd'hui lors de la RSAC : « Next Gen Enterprise Security » et « Cutting Edge Security Company of the Year ». Ces récompenses suivent de près la reconnaissance du podcast industriel populaire des dirigeants de Sectigo, Root Causes (Les causes profondes), qui a été désigné « Webby Honoree » lors des récents Webby Awards 2023.

Rendez-vous sur www.sectigo.com/rsac23 pour planifier une réunion ou réserver une démonstration lors de la RSAC.

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) et de certification numérique qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 ans passés à établir la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.sectigo.com .

1 Gestion des identités numériques : outils et tactiques, priorités et menaces, recherche Sectigo, menée par EMA (Enterprise Management Associates), 2021.

Contact :

Elliot Harrison, directeur des communications mondiales

Sectigo

elliot.harrison@sectigo.com