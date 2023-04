Talentia et Esker s’allient pour anticiper l’échéance 2024 de la facturation électronique

Lyon, France - le 24 avril 2023 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client en automatisant les cycles de gestion et Talentia, éditeur de logiciels finance et RH dédiés aux ETI, annoncent la signature d’un partenariat pour se préparer au passage à la facturation électronique 2024.



Un partenariat d’intégration pour répondre aux enjeux de mise en conformité

Avec la mise en place de la réforme de la facturation électronique à partir du 1er juillet 2024, les entreprises sont contraintes d’intégrer cette évolution majeure dans un temps limité. C’est dans ce contexte que Talentia, dont les solutions sont utilisées par près de 20% des ETI françaises, a noué un partenariat technologique et commercial avec Esker pour y intégrer l’automatisation des factures fournisseurs et clients. Cet accord permettra à l’éditeur d’enrichir sa suite Talentia Finance en permettant à ses clients de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Appelés respectivement Talentia AP et Talentia AR, les modules Esker seront intégrés avec les solutions Talentia Finance. L’expertise reconnue d’Esker sur ces sujets et son positionnement en tant que PDP permettront à Talentia de préparer sereinement la mise en œuvre de cette réforme.

“Cette exigence légale a été un vecteur d'accélération des synergies fortes qui existent déjà entre la Suite Finance de Talentia et les solutions Esker, au travers de nos clients communs. Le positionnement innovant d’Esker et sa capacité à nous apporter une réponse claire, complète et efficace face à la réforme de la facturation électronique ont fait la différence. Nous pouvons ainsi proposer à nos clients une solution de dématérialisation pragmatique et efficace pour répondre à leurs enjeux. Si nous sommes aujourd'hui focalisés sur ce cap réglementaire, nous envisageons d'ores et déjà d'étendre notre collaboration avec Esker sur d'autres aspects du cycle Source-to-Pay ou à travers l'intégration d'autres fonctionnalités.” Benjamin Favreau, Head of Business Unit Payroll and Finance chez Talentia Software.

Grace à ce rapprochement stratégique avec Talentia, Esker élargit significativement son écosystème d’éditeurs intégrant ses solutions d’automatisation des cycles Source-to-Pay (fournisseurs) et Order-to-Cash (clients). Cette alliance permet de conjuguer l’expertise des deux leaders du logiciel dont la vision du marché et le portefeuille d'offres sont très complémentaires.

“Ce rapprochement reflète notre volonté de partager notre expertise métier et technologique en permettant aux éditeurs de solutions de gestion d’intégrer nos briques fonctionnelles et techniques pour pouvoir enrichir leurs offres. Grâce à cette alliance, nous allons renforcer la présence de Talentia et d’Esker sur le marché des ETI. C’est un partenariat gagnant-gagnant.” Pascal du Peloux, directeur du département Business Lab, entité dédiée aux partenariats Editeurs et ESN chez Esker.

A PROPOS DE TALENTIA

Fondée en 1988, Talentia est un éditeur français de logiciels (RH et Finance). Avec un chiffre d’affaires de plus de 61 millions d’euros, Talentia propose une plateforme RH et finance complète à destination des PME/ETI. Talentia est implanté dans 9 pays de l’Union européenne et compte à ce jour 430 collaborateurs qui accompagnent près de 2 000 entreprises. Adossé au fonds Argos Wityu depuis 2015, Talentia a recentré la commercialisation de ses produits en mode SaaS en intégrant à ses logiciels des innovations en intelligence artificielle, en apprentissage et automatisation des tâches.

À PROPOS D’ESKER

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe