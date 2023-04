Cnova N.V. - Réaction au communiqué du Groupe Casino

English French

CNOVA N.V. – Réaction au communiqué de presse du Groupe Casino

AMSTERDAM – le 24 avril 2023, 18h15 CEST – Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») et son Conseil d’Administration sont informés du communiqué de presse publié ce jour par son actionnaire majoritaire, Casino Guichard-Perrachon S.A. («Casino »), dans lequel Casino lance la « sollicitation de l’accord de certains créanciers bancaires et porteurs d’emprunts obligataires du groupe Casino concernant la possibilité d’initier une procédure de conciliation pour encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet TERACT et la proposition de EP Global Commerce a.s. »1.

Dans le cadre de la sollicitation de cet accord lancée par Casino, Cdiscount, filiale détenue à 100% par la société, va de son côté solliciter l’accord des créanciers bancaires dans le cadre du Prêt Garanti par l’Etat (« PGE ») entré en vigueur le 30 juillet 2020.

La société confirme qu’aucune décision de demander la nomination de conciliateurs, pour elle-même et/ou pour aucune de ses filiales, n’est prise à ce stade et qu’elle continue de respecter ses obligations au titre de ses engagements financiers. La société continuera à suivre les développements concernant Casino.

1 : https://www.groupe-casino.fr/communiques/ - « Sollicitation de l’accord de certains créanciers bancaires et porteurs d’emprunts obligataires du groupe Casino concernant la possibilité d’initier une procédure de conciliation pour encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet TERACT et la proposition de EP Global Commerce a.s. »

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader Français du e-commerce, sert 8,1 millions de clients via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. propose aussi des offres B2B à des clients internationaux à travers : Octopia pour des solutions de Marketplace-as-a-Service, Cdiscount Advertising proposé à nos fournisseurs et nos vendeurs marketplace et C-logistics, une solution clef en main de logistique ecommerce. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

***

Cnova Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com

Tel : +33 6 79 74 30 94 Contact Presse :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel : +33 6 18 33 17 86

cdiscount@vae-solis.com

Tel : +33 6 17 76 79 71

Pièce jointe