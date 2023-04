eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q1 2023 – eQ-konsernin tulos laski

English Finnish

eQ Oyj osavuosikatsaus

25.4.2023, klo 8:00

Tammi-maaliskuu 2023 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 17,7 miljoonaa euroa (21,7 MEUR 1.1.-31.3.2022). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 17,5 miljoonaa euroa (21,4 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 23 prosenttia ja oli 10,0 miljoonaa euroa (13,0 MEUR).

Konsernin tulos oli 7,9 miljoonaa euroa (10,3 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,26 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 13 prosenttia 17,1 miljoonaan euroon (19,6 MEUR) sekä liikevoitto 15 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon (12,6 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot kasvoivat 6 prosenttia 15,6 miljoonaan euroon (14,6 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 68 prosenttia 1,6 miljoonaan euroon (5,1 MEUR).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,8 MEUR) sekä liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (0,4 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3 MEUR).

Avainluvut 1-3/23 1-3/22 Muutos 1-12/22 Nettoliikevaihto konserni, MEUR 17,7 21,7 -18 % 77,8 Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 17,1 19,6 -13 % 71,8 Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 0,5 1,8 -75 % 5,4 Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR -0,1 0,4 -123 % 0,7 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,3 -0,1 -0,1 Liikevoitto konserni, MEUR 10,0 13,0 -23 % 45,7 Varainhoito liikevoitto, MEUR 10,7 12,6 -15 % 45,9 Corporate Finance liikevoitto, MEUR -0,4 0,7 -154 % 1,7 Sijoitukset liikevoitto, MEUR -0,1 0,4 -123 % 0,7 Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -0,3 -0,7 -2,6 Kauden tulos, MEUR 7,9 10,3 -24 % 36,3 Avainluvut 1-3/23 1-3/22 Muutos 1-12/22 Tulos / osake, EUR 0,20 0,26 -25 % 0,91 Oma pääoma / osake, EUR 1,23 1,28 -4 % 2,02 Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 43,6 40,0 9 % 41,1 Likvidit varat, MEUR 51,6 19,5 164 % 43,8 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 16,5 19,0 -13 % 16,8 Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 9,9 9,4 5 % 9,7 Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 12,7 12,0 6 % 12,6

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen keskeisimpänä teemana oli inflaatio ja epävarmuus siitä, miten paljon korkoja pitäisi länsimaissa vielä nostaa inflaation hidastamiseksi. Sekä Euroopan, että etenkin USA:n talouskasvu pysyi pelättyä vahvempana ja samalla inflaatiovauhti pysyi selvästi keskuspankkien tavoitteita korkeampana. Kiinassa talouskasvu alkoi elpyä, kun myös palvelusektori alkoi toipua maan muuttuneen koronapolitiikan vuoksi.

Maaliskuun alussa alettiin saada huolestuttavia tietoja joidenkin USA:n pankkien vakavista maksuvalmiusongelmista ja pian sen jälkeen yksi Sveitsin suurimmista pankeista, Credit Suisse ajautui vaikeuksiin ja fuusioitiin toisen sveitsiläispankin kanssa. Tässä operaatiossa myös korkosijoittajat menettivät varojaan. Tuttuun tapaan tällaiset ongelmat heittivät ison epäilyksen koko pankkisektorin ylle ja etenkin finanssisektorin osakkeet laskivat voimakkaasti. Myös markkinakorot kääntyivät selvään laskuun. Pankkiongelmista huolimatta sekä USA:n että Euroopan keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan maaliskuussa, Fed 0,25 % ja EKP 0,50 %. Korkomarkkinalla alettiin hinnoitella keskuspankkien korkopolitiikan täyskäännöstä ja korkojen laskua jo vuoden 2023 aikana.

Osakekurssit nousivat kvartaalin alkupuolella, mutta kääntyivät maaliskuussa laskuun pankkiongelmien vuoksi. Kun keskuspankit tuttuun tapaan tulivat nopeasti rauhoittamaan markkinaa erilaisin tukitoimin ja lupauksin, osakekurssit kääntyivät taas nopeasti nousuun. Koko vuosineljänneksen osalta tuotot olivat hyviä. Parhaiten tuotti MSCI Eurooppa, 8,6 %. S&P 500 -indeksin tuotto oli dollareissa 7,4 % ja euroissa 5,5 %. Suomen pörssin tuotto alkuvuonna oli 2,1 %. Kehittyvien maiden indeksin tuotto oli 2,1 %, mutta maakohtaiset erot olivat erittäin suuria. Selvästi parhaiten tuotti Taiwan ja heikoimmaksi jäi Intia, jossa tuotto oli selvästi negatiivinen.

Inflaation ja koronnosto-odotusten hinnoittelu ja maaliskuussa pankkikriisin todennäköisyyden hinnoittelu aiheuttivat poikkeuksellisen voimakkaita heilahteluita korkomarkkinoilla. Koko vuosineljänneksen osalta Euroopassa parhaan tuoton sai eurooppalaisista high yield -lainoista, joiden tuotto oli 3,0 %. Euro valtionlainat tuottivat 2,0 % ja eurooppalaiset investment grade -lainat 1,6 %. Kehittyvien maiden lainojen tuotto oli 1,5 %.

eQ:n ensimmäisen neljänneksen tulos laski

eQ:n katsauskauden tulos laski haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 17,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 23 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon hallinnointipalkkioiden kasvu jatkui

eQ Varainhoidon hallinnointipalkkioiden kasvu jatkui heikosta toimintaympäristöstä huolimatta. Sen sijaan tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 68 prosenttia 1,6 miljoonaan euroon. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto laski katsauskaudella 13 prosenttia 17,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski 15 prosenttia ollen katsauskaudella 10,7 miljoonaa euroa. Varainhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella prosentin 12,7 miljardiin euroon.

Asiakassalkkujen tuotot perinteisten sijoitusten osalta olivat alkuvuonna positiivisia markkinoiden mukana. eQ:n itse hoitamista rahastoista 52 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli jopa 85 prosenttia. Myös täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa ensimmäisen neljänneksen tuotot olivat markkinoiden mukaisesti positiivisia. Kiinteistö- ja Private Equity -rahastojen tuotot olivat hieman positiivisia alkuvuoden aikana.

Myynnillisesti vuoden 2023 alku oli hyvä - erityisesti Private Equity -varainhoidon osalta. Vuonna 2023 Private Equity -varainkeruussa on Pohjois-Amerikkaan sijoittava eQ PE XV US -rahasto. Sen koko huhtikuun toisessa sulkemisessa kasvoi jo 231 miljoonaan dollariin.

Adviumilla ei toteutuneita transaktioita ensimmäisellä neljänneksellä

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yrityskauppojen arvo maailmassa tippui merkittävästi vuoden takaisesta ja markkinan hiljeneminen näkyi selvästi myös Suomessa. Kiinteistötransaktioiden volyymi on tippunut alimmalle tasolle sitten vuoden 2012 ja vaikka markkinassa on lukuisia prosesseja käynnissä, on näiden läpimeno epävarmaa. Matalan markkina-aktiviteetin seurauksena ensimmäisen neljänneksen aikana ei toteutunut yhtään kauppaa, jossa Advium toimi neuvonantajana.

Sijoitusten liikevoitto laski

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli viime vuoden tasolla 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli katsauskauden lopussa 16,5 miljoonaa euroa (31.12.2022 16,8 miljoonaa euroa). eQ Oyj teki vuoden alussa 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen eQ PE XV US -rahastoon.

Näkymät

eQ Varainhoidon vuosi 2022 oli myynnillisesti erittäin hyvä. Huhtikuussa 2023 eQ PE XV US -pääomasijoitusrahasto kasvoi rahaston toisessa sulkemisessa 231 miljoonaan dollariin. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että sijoittajakysyntä jatkuu edelleen vahvana erityisesti Private Equity -sijoitustuotteissa. Kiinteistörahastojen tuotot ovat sidoksissa tuottovaateiden kehitykseen ja niiden mahdollisiin tuottosidonnaisiin palkkioihin vuodelta 2023 sisältyy epävarmuutta. Pääomarahastojen tuottosidonnaiset palkkiot sen sijaan tulevat olemaan samalla tasolla voitontasauksen osuuden jaksotuksen vuoksi.

Edellä mainittuun viitaten täsmennämme näkymää ja ennakoimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton olevan samaa tasoa vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedonantopolitiikkamme mukaisesti emme anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoitukset -segmenteistä. Molempien segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, minkä takia liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti ennakoitavissa.

