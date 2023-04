Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2023

English Swedish

Kvartalets resultat påverkades, som förväntat och tidigare kommunicerat, av hög priskonkurrens och lägre volymer i relation till föregående år.

Även om kombinationen av otillräcklig efterfrågan och fortsatta lagertömningsåtgärder i branschen förväntas fortsätta påverka Fingerprints försäljning och marginaler negativt, åtminstone under det andra kvartalet, räknar bolaget med en gradvis förbättring av försäljningsvolym och bruttomarginal från och med det andra kvartalet 2023.

Värdet av de bekräftade order som bolaget hittills mottagit för leverans under det andra kvartalet överstiger försäljningen för det första kvartalet.

Fingerprints erhöll sin andra volymorder avseende bolagets optiska under-displaylösning, FPC1632, från ytterligare en mobiltillverkare.

Fingerprints har hittills levererat över en miljon T-Shape-sensormoduler till biometriska betalkort.







Första kvartalet 2023

Intäkterna uppgick till 117,0 Mkr (300,2)

Bruttomarginalen uppgick till 17,3 procent (20,4)

EBITDA uppgick till -60,2 Mkr (-10,1)

Rörelseresultatet uppgick till -75,7 Mkr (-31,7)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 kr (-0,09)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42,3 Mkr (-90,3)





Kommentar från vd

Det första kvartalet präglades, som förväntat och tidigare kommunicerat, av hög priskonkurrens och lägre volymer i relation till föregående år. Efterfrågan på smartphones och datorer var fortsatt dämpad under det första kvartalet, som också tenderar att vara det kvartal under året som är säsongsmässigt svagast för Fingerprints och andra komponentleverantörer. Samtidigt är lagernivåerna hos oss och våra konkurrenter fortfarande för höga, vilket ledde till fortsatt stark prispress under kvartalet. På grund av ökande räntor och osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen har våra kunder – distributörerna och modulhusen i elektronikbranschen – dragit ner sina lager till nivåer som ligger betydligt under det normala. Detta hade en negativ inverkan på vår orderingång, som var mycket svag i början av kvartalet. Vi har dock noterat en successiv förbättring av orderingången under det första kvartalet och även i början av det andra. Faktum är att värdet av de bekräftade order vi hittills mottagit för leverans under det andra kvartalet redan överstiger försäljningen för det första kvartalet.

Koncernens omsättning minskade med 61 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år (65 procents minskning i konstant valuta), samtidigt som bruttomarginalen minskade till 17 procent. Bruttomarginalen påverkades negativt av ökad priskonkurrens och minskad försäljning, vilket också har gjort att avskrivningar enligt plan som andel av omsättningen, och inkluderat i bruttomarginalen, ökade till tio procent i det första kvartalet 2023 från den mer normala nivån fem procent under motsvarande period 2022.

Även om vi från och med det andra kvartalet 2023 räknar med en successiv förbättring, både vad gäller volym och bruttomarginal, så förväntar vi oss att kombinationen av otillräcklig efterfrågan och fortsatta lagertömningsåtgärder kommer att fortsätta påverka branschen, och därmed även Fingerprints försäljning och marginaler, negativt, åtminstone under det andra kvartalet. Vi har sedan slutet av 2022 minskat vårt varulager med tio procent till 274 Mkr vid utgången av det första kvartalet. Vi bedömer att vi kommer att kunna fortsätta minska lagret i snabbare takt under det andra kvartalet.

Om vi tittar på utvecklingen inom Mobile, så har den kinesiska mobilmarknaden börjat visa tecken på återhämtning efter att landets ”zero-covid”-restriktioner drogs tillbaka i december 2022. Fingerprints har, trots minskad global försäljning av smartphones, faktiskt utökat sin adresserbara marknad inom Mobile. Detta är en konsekvens av vårt inträde i under-displaysegmentet, som står för cirka en tredjedel av volymen på marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones. Kapacitiva sensorer, där Fingerprints sedan länge är en väletablerad världsledare, står för resterande två tredjedelar. Sedan vi i slutet av 2022 mottog den första volymordern avseende vår optiska under-displaylösning, FPC1632, har vi erhållit en andra volymorder från ytterligare en mobiltillverkare. Fingerprints mål är att ta en betydande andel av under-displaymarknaden, samtidigt som vi även fortsatt ska vara världsledande inom kapacitiva fingeravtryckssensorer.

Vår verksamhet utanför kapacitiva sensorer för mobiler – som utöver under-displaysensorer även inkluderar PC, Access och Payment – stod för drygt 35 procent av omsättningen under det första kvartalet, och vi bedömer att denna andel kommer att ha ökat till omkring 45 procent vid slutet av 2023. Fingerprints har en tydlig diversifieringsstrategi och är väl positionerat för att ta en betydande andel av nya, framväxande globala marknader för biometriska lösningar. De produktområden som prioriteras utanför Mobile är PC, Payment och Access, och vår FoU-portfölj är strikt fokuserad på projekt som bedöms kunna generera betydande lönsam tillväxt inom dessa områden. För att vår externa rapportering bättre ska spegla denna strategi, utökar vi från och med denna delårsrapport informationsgivningen genom att rapportera försäljning per produktgrupp (se sid 17). Utvecklingen inom de nya produktgrupperna är positiv med god tillväxt inom PC och Payment, medan försäljningen inom Access minskade i relation till motsvarande period 2022. Vi ser en positiv efterfrågetrend inom alla dessa nya områden. Samtidigt är periodiseringen av intäkter generellt sett mer ojämn än inom Mobile, vilket gör att utvecklingen från ett kvartal till ett annat kan vara volatil.

Den globala PC-marknaden var fortsatt svag i det första kvartalet, med en nedgång i leveranserna med uppemot 30 procent jämfört med motsvarande period 2022. Volymerna i branschen är nu jämförbara med de nivåer som gällde 2019, innan covid-19-pandemin ledde till ett uppsving i datorförsäljningen på grund av kraftigt ökat distansarbete. Trots svag global PC-försäljning, så tredubblades vår omsättning inom PC-området jämfört med det första kvartalet 2022. En växande andel nya datormodeller utrustas med fingeravtryckssensor, vilket gör att vi ser fortsatt god tillväxtpotential. Fingerprints har en mycket konkurrenskraftig produktportfölj, och är väl positionerat för att öka sin marknadsandel. För att ytterligare stärka vår marknadsposition har vi, som tidigare kommunicerat, startat ett projekt för att utveckla en egen mikrokontrollerenhet (MCU). Detta kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda våra PC-kunder ett komplett biometriskt system, bestående av fingeravtryckssensor och MCU. Projektet fortskrider enligt plan, och vi kommer att påbörja våra första kundprojekt nu under det andra kvartalet. Fingerprints MCU-utvecklingsprojekt stöds av våra största PC-kunder, eftersom vi kommer att kunna leverera bättre övergripande systemprestanda samtidigt som vi optimerar kostnaderna och stärker vår kontroll av försörjningskedjan.

Vi kunde under kvartalet berätta om ett flertal samarbeten inom Access/IoT, en växande marknad som inkluderar produkter som accesskort, dörr- och billås, fjärr-och spelkonsolkontroller, smarta hemapparater och autentiseringsnycklar. Access-området är, tillsammans med PC och under-displaysensorer för mobiler, det område som vi bedömer kommer att växa snabbast på kort sikt. Det är därför ett prioriterat område när det gäller FoU-investeringar under det närmaste året. Ett exempel är samarbetet vi har etablerat med Flywallet, en startup inom wearables, med syftet att utveckla och lansera kroppsnära teknik med biometri för den europeiska marknaden. Flywallets produkter möjliggör bland annat säkra betalningar, biljettförsäljning och lojalitetstjänster, lösenordsfri inloggning till onlinetjänster och säker åtkomst till byggnader och fordon.

I början av april kunde vi tillkännage att Fingerprints hittills har levererat över en miljon T-Shape-sensormoduler för biometriska betalkort. Vår teknologi spelar en viktig roll i att göra kortbetalningar säkrare, och det faktum att vi nu har passerat milstolpen en miljon levererade T-Shape-moduler till betalkort reflekterar styrkan i våra samarbeten med kunder och partners genom hela värdekedjan. Det illustrerar också tydligt vår position som den ledande leverantören i världen av biometriska lösningar för betalkort. Volymerna är fortfarande låga i relation till våra övriga produktgrupper, men vi ökade försäljningen inom Payment med cirka 160 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Ted Hansson, tf vd och koncernchef



Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints tf vd Ted Hansson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/7d7za9s2

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register.vevent.com/register/BI4a729c58893141628348ad2d8ac78119





För information, vänligen kontakta:

Ted Hansson, tf vd





Per Sundqvist, CFO





Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com





Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com





Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 07.00 CEST.







Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).





