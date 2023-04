Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 25.4.2023 kello 9.00

Siililtä hyvä ensimmäinen neljännes: kasvua liki 15 % ja oikaistu liikevoitto 10 % liikevaihdosta

Tammi–maaliskuun tunnusluvut:

Liikevaihto oli 33,6 (2022: 29,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4,3 miljoonaa euroa eli 14,5 % edellisvuodesta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,7 miljoonaa euroa (2022: 3,2), eli 8,6 % 1 .

. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 3,3 (3,5) miljoonaa euroa, eli 10 % (12 %) liikevaihdosta.

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella (tammi-maaliskuu) oli 1 050 (903)

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 1 054 (921).

Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden päättyessä oli 1 024 (905) henkilöä sekä 223 (187) alihankkijaa (kokoaikaiseksi muunnetun laskutetussa työssä käytetyn alihankinnan määrä).



1) Orgaaninen kasvu laskettu vertailukelpoisen pro forma -liikevaihdon perusteella

Tammi–maaliskuun tärkeimmät tapahtumat:

Yhtiö tiedotti 15.3.2023 toteuttaneensa onnistuneesti omien osakkeiden osto-ohjelman, jossa yhtiö hankki yhteensä 30 000 kappaletta omia osakkeita avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Tytäryhtiö Superchargen toimitusjohtaja Andras Tessenyi nimitettiin Siili-konsernin johtoryhmään 1.3.2023 alkaen.

Siili sai oman, yrityskohtaisen työehtosopimuksen, joka allekirjoitettiin 30.3.2023 ja astui voimaan 1.4.2023 alkaen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023:

Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 125–145 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 12–15,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Siili jatkoi kasvuaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi noin 4,3 miljoonaa euroa ja 14,5 % vertailukauteen verrattuna. Orgaaninen kasvu oli myös hyvällä tasolla ja kasvua kertyi orgaanisesti noin 8,6 % viime vuodesta. Oikaistu liikevoitto päätyi noin 3,3 miljoonaan euroon ja vastaavasti 10 %:iin liikevaihdosta.

Kannattavuutemme parani vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Kannattavuutta heikensivät jonkin verran viime vuoden vahvaan vertailukauteen nähden Suomen liiketoiminnoissa muutamiin projektitoimituksiin liittyvät haasteet. Korjaavat toimenpiteet näiden projektien osalta ovat käynnissä.



Vuoden alussa siirryimme Suomen liiketoiminnoissa asiakastoimialojen mukaiseen organisaatiomalliin. Muutoksella tavoittelemme ketterämpää ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa, kasvua, osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä vahvempaa yksiköiden välistä synergiaa. Tästä yhtenä esimerkkinä mainittakoon testiautomaatio-osaamisemme laajentuminen Ouluun, ja sen myötä kolmen erillisen Oulun toimipisteen yhdistyminen saman katon alle.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstömme työsti Siilille oman, yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Suunnitteluprosessissa oli mukana kaiken kaikkiaan yli 100 työntekijäämme. Monimuotoisen ja laajan tekijäjoukon ansiosta sopimus heijastaa vahvasti Siilille tärkeitä arvoja ja sen ihmiskeskeistä kulttuuria. Siilin työehtosopimus astui virallisesti voimaan huhtikuun 2023 alusta alkaen, ja sen piirissä on yli 80 % siileistä Suomessa.

Jatkoimme aktiivista rekrytointia ja henkilöstön vaihtuvuus pieneni jonkin verran vertailukaudesta. Lisäksi saimme yli 500 Kesäsiili- eli kesäharjoitteluhakemusta!



Tänä vuonna tavoitteemme on vahvistaa kansainvälistä toimituskykyämme entisestään. Monikulttuuristen ja -muotoisten projektitiimien tukemiseksi lanseerasimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myös monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta (Diversity, Equality, Inclusion) tukevan DEI-strategian.



Haemme strategiamme mukaisesti aiempaa vahvempaa asemaa julkisen sektorin asiakkuuksissa. Pärjäsimme hyvin Kansaneläkelaitoksen kilpailutuksissa ja toimitamme Kelalle kokonaisarvoltaan 4,2 miljoonan euron edestä ohjelmistokehityspalveluita vuosina 2023–2027. Muutamina esimerkkeinä Kelalle toteutettavista palveluista mainittakoon opintotukihakemuspalvelun ja elatustuen hakemisen kehittämisprojektit. Jatkamme aktiivista työtä tälläkin osa-alueella!



Kansainvälisissä toiminnoissamme saimme merkittäviä kaupallisia onnistumisia muun muassa ilmailu- ja autoalalla sekä julkisella sektorilla kaupunkiliikenteen parissa. Kysyntä on edelleen hyvällä tasolla, joskin näköpiirissä on hieman merkkejä asiakkaiden päätöksenteon viivästymisestä. Uskomme silti vahvan asiantuntijaverkostomme tuottavan hyvää tulosta myös haastavammassa toimintaympäristössä. Kansainvälisen toiminnan vauhdittamiseksi Superchargen toimitusjohtaja Andras Tessenyi aloitti Siilin johtoryhmän jäsenenä 1.3.2023. On ollut ilo saada Andras mukaan Siilin johtoryhmätyöhön!



Maailmantilanteen tulevaisuuden näkymät ovat säilyneet epävarmoina, eikä näköpiirissä ole nopeaa muutosta. Pyrimmekin reagoimaan tilanteeseen pitämällä toimintamallimme ketteränä ja tehokkaana. Näin toimien pidämme parhaiten huolta niin työntekijöistämme kuin asiakkaistammekin.

Kiitos kaikille siileille ja asiakkaillemme hyvästä ensimmäisestä vuosineljänneksestä! Tästä on hyvä jatkaa kesää kohti.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.



Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

