Yara og VNG signerer avtale om ammoniakk-samarbeid

Rostock | 25. april, 2023: Yara Clean Ammonia, et datterselskap av Yara International ASA, og VNG, et tysk energiselskap, har signert en avtale om nært samarbeid innen ren ammoniakk. Samarbeidet vil bidra til å realisere Tysklands ambisiøse hydrogenstrategi.

Mandag 24. april signerte Ulf Heitmüller, administrerende direktør i VNG og Magnus Ankarstrand, president i Yara Clean Ammonia, og Stephan Haupt, Managing Director VNG Handel & Vertrieb GmbH, en offisiell samarbeidsavtale ved Yaras anlegg i Poppendorf, nær Rostock.

Ammoniakk er den mest praktiske hydrogenbæreren for langdistansetransport og lagring. Dette er fordi ammoniakk har en høyere energitetthet enn hydrogen og er enklere å transportere, men også fordi distribusjonsleddet allerede er på plass. Yara er en av verdens største ammoniakkprodusenter gjennom sin gjødselsvirksomhet, og Yara Clean Ammonia er verdens største ammoniakkdistributør og utvikler fremtidens dekarboniserte ammoniakkløsninger. I samarbeid med VNG vil Yara levere ren ammoniakk og ammoniakkforsyningsløsninger til VNG.

VNG er en stor gruppe selskaper aktive innen gass- og gassinfrastruktursektoren med mål om å dekarbonisere sine virksomheter. I tråd med deres egen strategi «VNG 2030» ønsker VNG å gjennomføre omstillingen fra dagens naturgass til fornybare gasser som biogass eller hydrogen, som også inkluderer lagring og transport av dem. Samarbeidet mellom begge parter vil styrke VNGs innsats for å gjøre rent hydrogen tilgjengelig for kunder i industrien og kraftsektoren i Tyskland.

Videre ønsker begge parter å utvikle samarbeidet med byen Rostock og spesifikt Rostock havn, for å gjøre den om til et knutepunkt for ren ammoniakkimport. Yaras ekspertise og eksisterende infrastruktur, i tillegg til nærheten av det omfattende rørledningsnettverket til ONTRAS Gastransport GmbH, et av datterselskapene til VNG, gjør utgangspunktet for videre utvikling svært godt.

Samarbeidet mellom Yara og VNG vil fremme det pågående arbeidet for å utvide kapasiteten til "Green Port Rostock". Det vil legge til rette for nye industriaktiviteter rundt ren ammoniakk og hydrogen, og dermed bidra til utviklingen av byen og havnen i Rostock, området rundt og delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

- Vi er glade for å ha kommet til enighet med Yara om å utforske mulighetene for et samarbeid innen ren ammoniakk. Dette er et godt eksempel på tysk og norsk energisamarbeid. Vårt felles mål er å tilrettelegge for dekarboniseringen i Øst-Tysklands industrisektor, sa Ulf Heitmüller, administrerende direktør i VNG.



- Tysklands hydrogenstrategi gjør landet til et midtpunkt for utvikling og implementering av rent hydrogen og ammoniakk. Yara er allerede godt posisjonert for å ta del i denne utviklingen med våre importterminaler i Rostock og Brunsbüttel, og vi anser samarbeidet med VNG som en milepæl for å bidra til å utvikle lavkarbonsektoren i Tyskland, sier Magnus Ankarstrand, president i Yara Clean Ammonia.

*Ren ammoniakk

Ammoniakk slipper ikke ut karbondioksid under forbrenning og anses som en effektiv fremtidig energikilde. Blå ammoniakk produseres med karbonfangst- og lagring (CCS), mens grønn ammoniakk produseres karbonfritt ved å bruke fornybar kraft. Begrepet ren ammoniakk omfatter både blå og grønn ammoniakk.

Pressemateriell:

About Yara Clean Ammonia (YARA)

Yara Clean Ammonia is uniquely positioned to enable the hydrogen economy in a market expected to grow substantially over the next decades. We aim at significantly strengthening our leading global position as the world’s largest ammonia distributor, unlocking the green and blue value chains, and driving the development of clean ammonia globally.

Building on Yara's leading experience within global ammonia production, logistics and trade, Yara Clean Ammonia works towards capturing growth opportunities in low-emission fuel for shipping and power, carbon-free food production and ammonia for industrial applications.

Yara Clean Ammonia operates the largest global ammonia network with 15 ships and access to 18 ammonia terminals and multiple ammonia production and consumption sites across the world, through Yara International. Yara Clean Ammonia’s revenues and EBITDA for 2022 were USD 4,428 million and USD 249 million respectively. Yara Clean Ammonia is headquartered in Oslo, Norway. More at: www.yaracleanammonia.com

About VNG

VNG is a group of over 20 companies active in the European energy industry, employing more than 1,600 people. As a gas importer and wholesaler as well as an operator of critical gas infrastructure, the Group, which is headquartered in Leipzig, is central to the secure supply of gas in Germany. With the “VNG 2030+” strategy, VNG is also pursuing an ambitious path for the market ramp-up of renewable and decarbonised gases such as biogas and hydrogen, paving the way for a sustainable, secure supply and, in the long term, climate-neutral energy system of the future. VNG’s investments in infrastructure and green gas projects are primarily in Central and Eastern Germany, with the aim of making a significant contribution to structural change as a company firmly anchored in the region. More at: www.vng.de

Pressekontakt

Yara:

Edina Ringdal Wickholm

Mobile phone: +47 47063736

E-mail: edina.ringdal.wickholm@yara.com

VNG:

Christian Roos

Land line: +49 341 4435946

E-mail: presse@vng.de