Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

Som orienteret om i selskabsmeddelelse af 24. februar 2023 har bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest godkendt strategiændring for afdelingen Balance A Akkumulerende. I forlængelse heraf offentliggøres ajourført prospekt opdateret pr. 25. april 2023. Prospektet et opdateret med strategiændringen samt nedsættelse af forventede administrationsomkostninger for afdelingen Balance A Akkumulerende. For yderligere information henvises til selskabsmeddelelsen offentliggjort den 24. februar 2023.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk



