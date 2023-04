Sisäpiiritieto: PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt aloittavat muutosneuvottelut

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 25.4.2023 KLO 12.00

Konsernin kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseen sekä toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Muutosneuvottelut koskevat konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöiden Forssan Kirjapaino Oy:n, PunaMusta Coloro Oy:n sekä PunaMusta Oy:n henkilöstöä.

Neuvottelujen tavoitteena on konsernin strategian mukaisesti parantaa erityisesti konsernin painopalveluiden kilpailukykyä sekä pystyä vastaamaan laskevien volyymien myötä pysyvästi muuttuneeseen markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja.

Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 1,8 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Yhteistoimintalain mahdollistamia toimia ovat työsuhteiden irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen ehtojen muuttaminen. Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 500 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä. Toimenpiteet voi johtaa arviolta enintään 45 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Toimintojen tehostamista tehdään myös PunaMusta Coloro Oy:n tytäryhtiössä PixMill Estonia OÜ:ssa Virossa.

Joensuussa 25. huhtikuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ





Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj:n näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan,

puh. 050 323 3885

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi





