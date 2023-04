Communiqué de presse : Bruno Zerbib est nommé Chief Technology & Innovation Officer du groupe Orange

English French

Communiqué de presse

Paris, le 25 avril 2023

Bruno Zerbib est nommé Chief Technology & Innovation Officer du groupe Orange



Bruno Zerbib est nommé Chief Technology & Innovation Officer du groupe Orange à partir du 1er juin 2023 et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Il remplacera ainsi Michaël Trabbia qui a été nommé Directeur Exécutif, CEO d’Orange Wholesale le 3 avril dernier. Bruno Zerbib était dernièrement Chief Technology and Digital Officer de Schneider Electric.



Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange, a commenté : « Je suis ravie d’accueillir Bruno Zerbib au sein de notre équipe exécutif pour diriger l’innovation du Groupe. Avec l’accélération des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et la virtualisation des fonctionnalités réseaux, nous devons rester à l’avant-garde de ces évolutions pour renforcer notre leadership auprès de nos clients et dans nos différents marchés. Je tiens à remercier sincèrement Michaël Trabbia pour son mandat à la tête de l’innovation ».

Diplômé de TélécomSud Paris et de l'Université Paris Cité où il s'est spécialisé en informatique, Bruno Zerbib a démarré sa carrière en 1998 dans la Silicon Valley où il a occupé plusieurs postes chez Hewlett Packard et ensuite Cisco. Il est ensuite passé chez Yahoo en 2012 où il a dirigé la transformation de l'entreprise en une plate-forme cloud native capable de gérer plus d’un milliard d'utilisateurs par mois.



En 2017, Bruno Zerbib a rejoint Altice en tant que Directeur de la technologie et de l'information. Il a ainsi travaillé au sein d'Altice Global Engineering Innovation sur des sujets clés tels que l’expérience TV augmentée, les partenariats technologiques et la transformation du réseau pour l’ensemble des filiales d’Altice. Enfin, en 2018, il a rejoint Schneider Electric en tant que Directeur de la technologie et du numérique pour proposer des solutions technologiques aux clients de Schneider Electric plus efficaces et durables, il a notamment renforcé l’utilisation du cloud, de l'intelligence artificielle et l'IoT industriel.



A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2022 et 136 000 salariés au 31 décembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 287 millions de clients au 31 décembre 2022, dont 242 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

