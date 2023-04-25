WHR Global 发布“专家问答”2023 年度目的地服务基准报告

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密尔沃基, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global (WHR)，全球雇员搬迁行业的领导者，宣布发布其名为“专家问答”的国际 2023 年度目的地服务基准报告。WHR 值得信赖的目的地服务供应商网络遍布全球 56 个国家，并已对其中 32 家公司进行调查。WHR 认为其基准报告将有助于现有及未来客户，将他们的全球移动项目与其他公司所提供的雇员及派驻人员搬迁的目的地服务进行对比。随着人才竞争的不断加剧，各公司必须提供具有竞争力的迁居福利。



目的地服务帮助搬迁雇员在新的地点安居，并提供以下服务：地区介绍；本地登记；租赁管理、退租和物业管理；寻找合适住房；抵押贷款咨询；临时住房；配偶和伴侣职业援助；移民帮助（签证和移民条例）；帮孩子寻找合适学校；宠物搬家；语言和文化培训；以及其他安顿服务。

WHR 的基准报告资料包括以下内容，适用于 56 个国家：

公司提供目的地服务的平均天数及建议天数，按国家划分（按初级、中级和高级雇员分类；以及按不同家庭规模分类）。

外籍人士最常见的租赁安排，按国家划分。

最具困难的目的地服务，按国家划分。

为雇员离开某一工作地点提供的搬离服务，按国家划分。

取回押金的难易程度和时间，按国家划分。

额外推荐的目的地服务，按国家划分。

WHR 战略计划经理 Sean Thrun 说道，“制定目的地服务基准有助于解决员工敬业度和留任的关键问题：我是否为我的员工提供了足够的支持？我是否应该提供搬离服务，还是员工有能力自行处理？我的员工搬迁到这个国家/地区时应当注意些什么？如果您的雇员具备高度专业能力且难以被替代，那么这个基准将指引您所提供的服务水平，并有助于您的员工清楚所有迁居安排。”

全面的基准调查结果包括以下内容：

在德国，取回押金可能需要长达 11 个月，因为租客必须等到公用事业公司进行年底清算。

在菲律宾，目的地服务供应商建议为初级雇员（家庭规模为 1 人）提供至少 2 天支持服务，为高级雇员（家庭规模为 3 人）提供 5 天支持服务。

下载完整 2023 年度目的地服务基准报告“专家问答”并查看更多信息。

关于 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家私人的、以客户为向导的全球搬迁管理公司，以一流的服务及尖端、专有的科技而著称。WHR 在威斯康星州密尔沃基、瑞士巴塞尔和新加坡均设有办事处。凭借过去十年中 100% 客户留存率，WHR 继续将自身定位为全球雇员搬迁行业值得信赖的领袖。WHR 始终秉承着推进生活®和使复杂的事情变得简单的愿景和热情。欲了解更多 WHR 相关信息，请访问 http://www.whrg.com，或关注 LinkedIn 或 Twitter。

媒体联系方式：Mindy Stroiman，企业撰稿人

Mindy.Stroiman@whrg.com

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