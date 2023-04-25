WHR Global 發布 2023 年目的地服務基準報告 -「專家答疑」

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密爾瓦基, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球僱員遷居服務業的領導者 WHR Global (WHR) 發布名為「專家答疑」的全球 2023 年目的地服務基準報告。WHR 可信賴的目的地服務供應商網絡遍布全球 56 個國家，並已對其中 32 家企業進行調查。WHR 相信該基準報告能在現有及未來客戶比較 WHR 全球搬遷計畫與其他公司為僱員和派駐人員提供的目的地服務方案時提供幫助。由於企業間日益激烈的人才競爭，必須推出具備競爭力的遷居福利。



目的地服務有助於遷居雇員盡快在新地點安置，服務內容如下：區域介紹；本地註冊；租賃管理、退租和物業管理；尋找合適住房；抵押貸款諮詢；臨時住房；配偶和伴侶職業援助；移民協助（簽證和移民條例）；為子女尋找合適學校；寵物搬遷；語言和文化培訓；以及其他安置服務。

WHR 的基準資料包括以下內容，適用於 56 個國家：

企業提供目的地服務的平均天數和建議天數，按國家劃分（按初級、中級和高級僱員分類以及按照不同家庭規模分類）。

外籍人士最常見的租賃安排，按國家劃分。

最具困難的目的地服務，按國家劃分。

為僱員提供搬離服務，按國家劃分。

取回保證金的難易程度以及時間，按國家劃分。

其他推薦目的地服務，按國家劃分。

WHR 戰略計畫經理 Sean Thrun 表示，「設定目的地服務基準便於回答關於僱員忠誠度和留任率的關鍵問題：我是否為我的雇員提供足夠的支援？我們是否應該為僱員提供搬離服務，或者僱員有能力自行解決？當僱員搬遷至這個國家時，他們應該注意甚麼？如果您的僱員掌握高度專業化技能，且難以替代，此基準設定將指引您所提供的服務等級，並有助於您僱員清楚所有搬遷工作。」

該綜合性基準調查結果包括：

在德國，由於租戶必須等到年底才能清算公用事業費用，所以保證金的取回時間至多為 11 個月。

在菲律賓，一家目的地服務供應商建議為初級僱員（僅僱員一人）至少提供兩天服務，為高級僱員（家庭人數為三人）提供五天服務。

造訪以下網站，了解更多資料及下載完整版 2023 年目的地服務基準報告「專家答疑」。

關於 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家私營、以客戶為導向的全球搬遷管理公司，擁有業界頂尖的服務水平以及前沿專利技術。WHR 在威斯康辛州密爾瓦基、瑞士巴塞爾和新加坡均設有辦事處。憑藉過去十年高達 100% 的客戶保留率，WHR 繼續將自身定位為全球僱員搬遷行業可信賴的領導者。WHR 始終秉持著推動生活向前發展®和簡化複雜生活的願景和熱情。欲了解更多 WHR 資訊，請造訪 http://www.whrg.com 或關注 LinkedIn 或 Twitter。

媒體聯絡人：Mindy Stroiman，企業撰稿人

Mindy.Stroiman@whrg.com

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