ALS Goldspot Discoveries identifie plusieurs pegmatites favorables sur les projets de lithium de Mosaic Minerals Corporation

MONTRÉAL, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (« Mosaic » ou « La Société ») a obtenu un premier rapport intérimaire identifiant plusieurs pegmatites contenant des indices de lithium ainsi qu’un ensemble de pegmatites potentielles non analysées ou visitées pour le lithium dans les années antérieures ayant été répertoriées sur les différents projets de lithium de la société.



Afin d'identifier ces différentes cibles d'exploration pour le lithium, ALS GoldSpot Discoveries (AGD) a entrepris un vaste processus d'interprétation et d'intégration de toutes les données géoscientifiques disponibles sur les neuf (9) projets de lithium détenu à 100% par la société comprenant la géochimie des roches et des sédiments, la géophysique, la topographie et les descriptions des roches et des affleurements. Ce processus impliquait plusieurs étapes de traitement pour définir les zones d'intérêt, telles que le rehaussement et l'interprétation des levés de sédiments, l'analyse de la lithogéochimie pour détecter les contextes favorables à la minéralisation des minéraux de lithium, l'analyse des descriptions d'affleurements et de roches pour détecter la présence d’indicateurs et/ou de minéraux associés ainsi que l’analyse linéamentaire des données topographiques et des levés géophysiques pour identifier les structures potentiellement associées à la mise en place des pegmatites.



Une étude de télédétection est également en cours sur des données satellitaires multispectrales afin d'identifier et de caractériser les affleurements de pegmatite propices à contenir une minéralisation en spodumène. Les résultats obtenus seront ensuite intégrés au processus final de définition des cibles afin de prioriser les secteurs à investiguer pour la campagne de prospection de terrain prévu au cours de l’été 2023 sur les projets Maqua SM, Pluton SM, Mirabelli SM, Lithium SM et Lichen.

« Nous sommes très heureux de constater que le choix de nos propriétés jalonnées pour le lithium offre des opportunités concrètes. Le travail d’ALS GoldSpot démontre que nos différents projets contiennent plusieurs cibles potentielles de pegmatites favorables à la présence de spodumène. Nous devrons tout de même effectuer le travail d’exploration de base avant de confirmer le tout. Ce qui devrait être fait d’ici la fin de l’été 2023 » de souligner Jonathan Hamel, président et chef de la direction de Mosaic.

Le projet Lithium SM, localisé au nord de Quévillon, fera l’objet d’une attention particulière. Ce projet, selon les données compilées par AGD comprend quelques indices de lithium associés à la présence de pegmatites. L’un de ces indices a révélé une teneur 299 ppm en lithium tandis que trois autres indices de lithium pris le long d’une autre pegmatite localisée dans le même secteur ont donné des valeurs en lithium allant jusqu’à 94 ppm. Les différentes pegmatites identifiées sur Lithium SM se suivent sur plusieurs kilomètres et ont été très peu analysées au cours des années.

Au nord de la propriété, d’autres indices de lithium allant jusqu’à une teneur de 157 ppm sont associés à des minéraux stratégiques tel que le cuivre et le nickel. Ils ont été localisés dans des formations géologiques situées près des intrusifs tonalitiques. Quelques sondages réalisés dans ce secteur par Umex dans les années 1970 ont démontré la présence de sulfures favorables à la présence de minéraux stratégiques. Ce projet est accessible par un ensemble de chemins forestiers ce qui favorisera les travaux d’exploration.

Sur le projet Maqua SM, AGD a décelé plus d’une dizaine de zones propices à la présence de pegmatites dont la majorité se situent dans un corridor est-ouest de plusieurs kilomètres partant des indices de lithium Mia 1 et Mia 2. La suite granitique du Vieux Comptoir offre un environnement favorable à la présence de pegmatites pouvant contenir du spodumène toutefois, aucun échantillonnage ou relevé géochimique n’a encore été fait sur ce projet.

Pour le projet Mirabelli SM, AGD y a identifié jusqu’à présent plus d’une quinzaine de pegmatites sans qu’aucune analyse pour le lithium n’y ait été effectuée au cours des années antérieures. AGD note également que plusieurs pegmatites se situent le long d’une importante faille de direction NE-SO, au contact d’un paragneiss et d’un granite. À la suite de leur recommandation, la société a acquis par voie de jalonnement sur carte 43 claims miniers supplémentaires connexe à la propriété Mirabelli SM pour un total de 333 claims d’une superficie d’environ 17 600 hectares.

La propriété Lichen, située près de la municipalité de Chapais en Jamésie, fera également l’objet d’un programme d’exploration intensif dans le secteur des intrusifs syénitiques et tonalitiques. En plus de la présence de pegmatites, cette propriété sera visitée pour son potentiel à contenir différents minéraux stratégiques tel que le cuivre, le zinc, le cobalt, le cérium, le tantale, le niobium et le nickel. Suivant les recommandations de AGD, la société a ajouté 69 nouveaux claims à ce projet pour un total de 263 claims d’une superficie d’environ 14 728 hectares.

Finalement, le projet Pluton SM, localisé en bordure est du projet Corvette de Patriot Battery, comprend deux zones d’intérêts lesquelles seront visitées au cours de l’été prochain.

La direction déterminera la suite des choses en fonction des résultats obtenus au cours de cette première phase de travaux. La Société n'exclut pas la possibilité d'effectuer des partenariats stratégiques pour le développement de ses projets de lithium.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Chef de la Direction

jhamel@mosaicminerals.ca

