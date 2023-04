Kering : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25.04.2023

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2023

Chiffre d’affaires du Groupe : 5 077 M€

+2% en données publiées et +1% en comparable

« La performance de Kering au premier trimestre demeure contrastée, comme nous l’avions anticipé. L’amélioration progressive de l’activité tout au long de la période est encourageante et nous œuvrons pour accroître la désirabilité de nos marques et développer leur visibilité sur les marchés clés. Les nombreuses initiatives de nos Maisons renforcent encore leur attractivité et leur exclusivité, et consolident les fondations d’une croissance rentable et durable. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de +2% en données publiées et de +1% en comparable, avec une amélioration des tendances tout au long du trimestre. Le chiffre d’affaires dans le réseau de magasins en propre, qui inclut l’e-commerce, est en hausse de +4% en comparable ; toutes les Maisons du Groupe y contribuent. La croissance est notamment portée par une bonne dynamique en Europe de l’Ouest et au Japon. L’Amérique du Nord est en retrait, tandis que l’Asie-Pacifique renoue avec la croissance grâce à la reprise progressive du marché chinois. Le chiffre d’affaires Wholesale et autres est en recul de -10% en comparable, alors que les Maisons du Groupe poursuivent la réduction du poids de ce canal.







Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T1 2023 T1 2022 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 2 616 2 591 +1% +1% Yves Saint Laurent 806 739 +9% +8% Bottega Veneta 395 396 -0% +0% Autres Maisons 890 973 -9% -9% Kering Eyewear et Corporate 433 308 +41% +11% Eliminations (63) (51) - - KERING 5 077 4 956 +2% +1%

(1) À périmètre et taux de change comparables.





Gucci : des tendances encourageantes

Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires de Gucci atteint 2 616 millions d’euros, à +1% tant en données publiées que comparables.

Les ventes dans le réseau de boutiques en propre sont en augmentation de +1% en comparable par rapport au premier trimestre 2022. Toutes les catégories de produits clés sont en croissance, en particulier les sacs à main, la collection Valigeria (accessoires de voyage) et le prêt-à-porter féminin. Les lignes iconiques continuent à rencontrer un vif succès et les nouvelles collections ont été accueillies avec enthousiasme.

Les ventes Wholesale s’inscrivent en retrait de -7% en comparable.

Yves Saint Laurent : très bonne performance dans les magasins

Yves Saint Laurent réalise un bon début d’année, avec un chiffre d’affaires de 806 millions d’euros, soit +9% en données publiées et de +8% en comparable.

Les ventes dans le réseau en propre s’inscrivent en hausse de +14% en comparable, grâce notamment aux excellentes performances de la maroquinerie et du prêt-à-porter, et à une stratégie d’élévation qui porte ses fruits.

Le canal Wholesale, à -12% en comparable, poursuit sa phase de rationalisation.

Bottega Veneta : une croissance solide et saine dans le réseau en propre

Avec un chiffre d’affaires de 395 millions d’euros, les ventes de Bottega Veneta sont stables sur le premier trimestre.

Dans le réseau en propre, qui continue de faire l’objet d’un travail de fond (augmentation des surfaces de vente, réaménagement des boutiques), l’activité reste soutenue, à +5% en comparable sur le trimestre. La Maison poursuit sa stratégie qui lui permet de capitaliser sur une croissance très saine.

Le chiffre d’affaires en Wholesale (-14% en comparable) porte la marque de l’accélération de l’optimisation de ce canal de vente.

Autres Maisons : des performances contrastées

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons atteint 890 millions d’euros au premier trimestre, à -9% en données publiées comme en comparable.

Dans le réseau en propre, en hausse de +7% en comparable, les ventes de chacune des Maisons sont en croissance. Balenciaga et Alexander McQueen enregistrent des tendances positives. Les ventes de Brioni sont excellentes et les performances des Maison de Joaillerie sont remarquables.

Les ventes Wholesale, à -32% en comparable, sont quant à elles impactées par la stratégie de rationalisation des Maisons et par la situation du marché américain.

Kering Eyewear : un excellent premier trimestre

Le chiffre d’affaires de Kering Eyewear sur les trois premiers mois s’élève à 433 millions d’euros, en hausse de +11% en comparable porté par le dynamisme des marques du portefeuille. En données publiées, la progression est de +44% grâce à la forte contribution de Maui Jim, consolidé dans les comptes de Kering depuis le 1er octobre 2022. Ce trimestre, Kering Eyewear a par ailleurs annoncé l’acquisition de la société française UNT, un fabricant de composants de haute précision.

RAPPEL DES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2023

Nomination de Sabato De Sarno en tant que Directeur de la Création de Gucci

28 janvier 2023 - Kering et Gucci ont annoncé l’arrivée de Sabato De Sarno en tant que Directeur de la Création de la Maison Gucci. Sabato De Sarno présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023. Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le Studio de Création de la Maison et sera rattaché à Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci. Il aura la responsabilité de définir et d’exprimer la vision créative de la Maison à travers les collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle.

Nomination de Raffaella Cornaggia en tant que Directrice générale de Kering Beauté

3 février 2023 - Kering a annoncé la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté. Basée à Paris, elle est rattachée à Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, et est membre du Comité exécutif du Groupe. Dans son nouveau rôle, et entourée d’une équipe de professionnels expérimentés, elle développera une expertise Beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin. La création de Kering Beauté permettra au Groupe de soutenir ces marques dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers. Kering est en effet convaincu de pouvoir créer de la valeur pour le Groupe et pour ses Maisons, en tirant parti de l’identité unique de chacune d’entre elles, en pleine cohérence avec leur stratégie et leur positionnement.

Émission d'un emprunt obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d'euros

20 février 2023 - Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros se répartissant en une tranche de 750 millions d’euros à 6 ans assortie d’un coupon de 3,25 % et une tranche de 750 millions d’euros à 10 ans assortie d’un coupon de 3,375 %. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante. L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « A » par Standard & Poor's avec perspective stable.

Gucci, avec le soutien de Kering, lance un « Circular Hub », première plateforme dédiée à la circularité en Italie

21 février 2023 - Avec le soutien de Kering, Gucci a lancé la première plateforme dédiée à l’économie circulaire pour le secteur du Luxe, en Italie. Baptisée « Circular Hub », son objectif est d’accélérer la transformation de l’industrie du Luxe Italienne en y intégrant les enjeux de la circularité, et ce, à travers l’ensemble de la chaîne de valeur. Depuis les matières premières et le design, en passant par l’optimisation de la production et de la logistique, ce « Circular Hub » sera à la fois une plateforme d’innovation pour la conception et la fabrication de produits circulaires mais aussi pour la recherche de nouvelles solutions.

Kering Eyewear acquiert le fabricant français UNT

13 mars 2023 - Kering Eyewear a signé un accord en vue d’acquérir 100 % du capital de la société française UNT, Usinage & Nouvelles Technologies, afin de renforcer son positionnement dans l’industrie de la lunetterie de Luxe. Fondée en 1989 à Morbier, en Bourgogne-Franche-Comté, UNT joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de Luxe.

Kering publie un nouveau rapport d’étape sur l’avancée de ses objectifs de développement durable

22 mars 2023 - Six ans après le lancement de sa stratégie « Façonner le Luxe de demain », Kering a publié un nouveau rapport d’étape sur l’avancée de ses objectifs de développement durable entre 2020 et 2023. Au cours des trois années qui ont suivi la publication de son premier rapport d’étape en 2020, le Groupe a réalisé des progrès significatifs pour honorer ses objectifs sociaux et environnementaux initiaux à horizon 2025. Depuis, Kering a complété ses objectifs historiques avec une série d’objectifs ambitieux qui s’inscrivent dans la lignée des stratégies du Groupe en matière de climat, de biodiversité et d’économie circulaire. Ainsi, Kering s’est engagé à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2035, par rapport à 2021.

Enquête préliminaire de la Commission européenne

19 avril 2023 - Dans le cadre d'une inspection menée au titre d'une enquête préliminaire dans le secteur de la mode dans plusieurs pays et en vertu des règles de concurrence de l’Union européenne, la Commission européenne a débuté le 18 avril 2023 une inspection dans les locaux italiens de Gucci, une filiale de Kering. Le Groupe coopère pleinement avec la Commission dans le cadre de cette enquête.



AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mardi 25 avril 2023, accessible ici .

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

