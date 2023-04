LGユープラス (LG U+) がネットワークをモダナイズし、カサ・システムズ (Casa Systems) のクラウドネイティブ ソリューションで新しいエンタープライズサービスを提供

ホームeNode Bゲートウェイ (HeNB GW) およびセキュリティ ゲートウェイ (SeGW) の展開に向け、韓国の大手通信事業者がカサ・システムズおよびそのパートナーであるE-Techシステム (E-Tech System) と協力

April 25, 2023 11:54 ET | Source: Casa Systems, Inc. Casa Systems, Inc.

Andover, Massachusetts, UNITED STATES