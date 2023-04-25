LG U+实现网络现代化，采用来自Casa Systems的云原生解决方案提供全新的企业服务

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马萨诸塞州安多弗, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems（纳斯达克股票代码：CASA）今日宣布，作为自身更广泛的网络和服务战略的一部分，LG U+选择虚拟化Home eNodeB网关解决方案来帮助韩国运营商实现网络基础设施现代化以及解锁新的服务及收入流。Casa Systems与分销合作伙伴E-Tech System合作，后者是韩国IT基础设施与移动解决方案及服务领域的领先提供商。



LG U+拥有近2000万有线和无线服务用户，是韩国规模最大的移动运营商之一，明确专注于凭借现代网络基础设施和先进的服务实现差异化。凭借运营简洁性和快速增设新节点部署的能力，Casa Systems的虚拟化HeNB-GW和SeGW解决方案将使LG U+能够简化其网络，改善4G服务覆盖范围和服务品质，更容易抓住日益增长的市场机遇。

LG U+网络接入团队总监Jonghyuk Lee表示：“我们相信，下一代网络服务将通过新的覆盖范围、性能和能力，为中小企业和企业客户带来转型。LG U+将与Casa Systems和E-Tech System开展合作，继续对小型基站进行投资。Casa的虚拟化解决方案HeNB-GW和SeGW优势显著，因其占用更小空间，需要更低功耗，从而提供运营灵活性。”

E-Tech System总部位于韩国，提供经过优化的IT解决方案和专业技术服务，旨在提升客户业务的竞争力与价值。公司拥有各种网络硬件和软件供应商相关专业知识，并认识到Casa Systems的创新软件设计既能满足LG U+的服务灵活性，又能满足其网络运营要求。Casa Systems和E-Tech System正在寻找为该地区的众多运营商提供服务的新机会，预计LG U+部署将成为众多业务中的第一个机会。

E-Tech System网络服务提供商ARM总监Shin Ho-Sik先生表示：“LG U+处于部署4G和5G移动服务的前沿，因此我们很高兴能够凭借自身的网络专业知识和专业服务支持其战略。由于市场上众多解决方案仍与传统基于机箱的架构和网络设计挂钩，因此与LG U+的合作佐证了Casa Systems的虚拟化HeNB-GW解决方案对该市场所彰显的重要性，这是Casa Systems和E-Tech System的一项重要里程碑。Casa Systems拥有用于移动内核和RAN服务的强大虚拟化云原生解决方案组合。我们认为，市场运营商有极大的机会利用Casa Systems的解决方案，为其客户提供新的先进服务及解决方案。”

凭借Casa Systems的虚拟化HeNB-GW，LG U+将处理小型基站的大型集群和核心网络之间的控制和用户平面流量聚合，而SeGW则提供安全连接，全面了解性能并提供灵活的多供应商支持。

Casa Systems技术副总裁Gibson Ang表示：“随着LG U+希望扩大其企业服务的覆盖范围、性能和安全性，该公司认识到了Casa Systems完全虚拟化的HeNB GW和SeGW解决方案的价值，该解决方案具有无与伦比的性能，占地面积小，使其能够实现更具成本效益的规模服务。E-Tech System是业内领先企业之一，拥有为客户提供基于软件的创新解决方案和服务的悠久历史。我们期待着在这方面与E-Tech System开展合作，并为韩国的其他部署项目打开新的大门，这些部署将受益于我们的4G/5G云原生解决方案。”

关于Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc.（纳斯达克股票代码：CASA）提供核心到客户的构建模块，通过面向未来的解决方案和适用于所有接入类型的尖端带宽，加速5G转型。在当今日益个性化的世界，Casa Systems创建了专为满足服务提供商网络需求的颠覆性架构。我们的开放式云原生网络解决方案套件为服务提供商开辟了构建无边界网络的新途径，并最大限度地提高了创收能力。Casa Systems在70多个国家和地区实施商业部署，服务于全球超过475家一级供应商和区域服务提供商。如需了解更多信息，请访问 http://www.casa-systems.com/ 。

关于E-Tech System

E-Tech System成立于2009年，是一家IT专业公司，与Cisco、Dell、Broadcom、VMware、Oracle和HP等主要国内外IT制造商合作，提供网络和服务器等各种系统基础设施，以及安全、虚拟化和OS平台等核心基础设施及服务。E-Tech System还为IT基础设施的建立和运营提供专业的IT服务，如咨询、安装与维护。