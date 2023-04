LG U+ 通過 Casa Systems 的雲原生解決方案為企業提供新服務，實現網路現代化

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

安多弗,麻薩諸塞州, April 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems (Nasdaq: CASA) 於今日宣佈 LG U+ 選擇其虛擬家庭基站網關解決方案,以助力韓國運營商實現網路基礎結構現代化並解鎖新服務及收入流,這是其更廣泛的網路及業務戰略的一部分。Casa Systems 與經銷合作伙伴 E-Tech System 共同合作,後者是韓國領先的 IT 基礎結構和移動解決方案及服務的供應商。



LG U+ 擁有近 2,000 萬有線和無線業務用戶,是韓國最大的移動運營商之一,並通過現代網路基礎結構和先進的服務關注實現差異化。Casa Systems 的虛擬家庭基站網關和安全網關解決方案具有操作簡單、快速部署新節點的特性,助力 LG U+ 簡化網絡、擴大 4G 服務範圍、提升服務質量並充分利用日益增長的市場機會。

「我們相信,下一代網路服務將通過新的覆蓋範圍、性能和能力為中小企業和企業客戶帶來變革。LG U+ 將聯合 Casa Systems 和 E-Tech System 持續發展小型基地台。Casa 的虛擬家庭基站網關和安全網關解決方案的優勢在於,它只需要更少的空間和能源就能實現操作敏捷性。」LG U+ 訪問團隊負責人 Jonghyuk Lee 說道。

總部位於韓國的 E-Tech System 提供 IT 優化解決方案和專業技術服務,以提升客戶商業競爭力和價值。該公司在網路硬體和軟體供應商方面有着廣泛的專業知識,並且認識到 Casa Systems 的創新軟體設計能夠同時滿足 LG U+ 對服務靈活度和網路操作的需求。Casa Systems 和 E-Tech System 目前致力於開發與區域內運營商合作的新機會,預計 LG U+ 部署計劃將拉開眾多合作項目的序幕。

「LG U+ 走在部署 4G 及 5G 移動服務的前沿,因此我們很高興能以我們在網路方面的專業知識和專業服務支持他們的戰略實施。」E-Tech System 的網路服務提供商 ARM 負責人 Shin Ho-Sik 先生說道。「鑑於市場上的許多解決方案仍綁定於原有的基於底盤的架構和網路設計,本次與 LG U+ 的合作將向市場證明 Casa Systems 的虛擬家庭基站網關解決方案。這對 Casa Systems 和 E-Tech System 來說是一個重要里程碑。Casa Systems 為移動核心網和無線接入網業務提供強大的虛擬化、雲原生解決方案組合。我們能夠預見運營商擁有巨大的市場機會,利用 Casa Systems 的解決方案為他們的客戶提供新的先進服務和解決方案。」

憑藉 Casa Systems 的虛擬家庭基站網關,LG U+ 將處理大量小型基地台與核心網之間控制面和用戶面的流量聚合,而安全網關則提供性能完全可見、靈活且支持多個供應商的安全連接。

「LG U+ 計劃擴大其企業服務的覆蓋範圍、性能及安全性。而 Casa Systems 完全虛擬化的家庭基站網關和安全網關解決方案佔地面積小且性能無可比擬,LG U+ 認識到這將幫助它以高效益的方式擴大服務,」Casa Systems 技術副總裁 Gibson Ang 說,「E-Tech System 是業內的領導者,在為其客戶提供基於軟體的創新解決方案和服務上有着豐富的經驗。我們希望與 E-Tech System 共同合作,通過我們的 4G/5G 雲原生解決方案,打開韓國其他軟體部署的大門。」

關於 Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (Nasdaq: CASA) 通過面向未來的解決方案和適用於多種接入類型的先進帶寬來提供核心到用戶的構建模塊,加速 5G 轉型。在當今日益個性化的世界中,Casa Systems 為服務提供商打造滿足其專屬網路需求的顛覆性基礎架構。我們開放的雲原生網路解決方案組合為服務提供者解鎖新方式,打造無界限網路,最大限度提高創收能力。Casa Systems 為全球超過 475 家一級及區域服務提供商服務,商用部署遍佈 70 多個國家及地區。欲了解更多資訊,請訪問 http://www.casa-systems.com/ 。

關於 E-Tech System

E-Tech System 創辦於 2009 年,是一家專業的 IT 公司。與包括 Cisco, Dell, Broadcom, VMware, Oracle 及 HP 在內的國內外主要 IT 製造商合作,以提供多種系統基礎結構,例如網路和伺服器,以及核心基礎結構和服務,例如安全保障、虛擬化和操作系統平台。E-Tech System 還提供專業 IT 服務,例如諮詢、安裝以及維護 IT 基礎結構的建立和運作。