Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Die Aktionäre der Feintool International Holding AG haben an der General-versammlung am 25. April 2023 alle Anträge angenommen.

An der ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG vom 25. April 2023 haben die Aktionäre den Lagebericht 2022, die Jahresrechnung 2022 sowie die Konzernrechnung 2022 gutgeheissen. Auch der Dividendenausschüttung von CHF 0.34 pro Aktie wurde zugestimmt. Ausserdem erteilten die Aktionäre dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr. Die beiden Abstimmungen über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2023/2024 und der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 wurden ebenfalls gutgeheissen.

Alle zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder, namentlich Alexander von Witzleben, Dr. Marcus Bollig, Norbert Indlekofer und Heinz Loosli, wurden von der Generalversammlung in ihren Ämtern für ein weiteres Jahr bestätigt. Nach dem Ausscheiden des Mitglieds Christian Mäder amten im Vergütungsausschuss Alexander von Witzleben (bisher) und Norbert Indlekofer (neu). Auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle KPMG wurden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung respektive für das Geschäftsjahr 2023 in ihrem Amt bestätigt.

Auch wurden sämtliche Statutenänderungen gutgeheissen.

Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: leistungsfähige Feinschneidsysteme, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie erneuerbare Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends der Gewinnung, Speicherung und Anwendung grüner Energie.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeitende und über 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Mediensprecherin

Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com

www.feintool.com

