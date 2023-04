Inauguration d’une nouvelle murale de MU avec la Fondation Dr Julien !

Crédit photo : Olivier Bousquet

MONTRÉAL, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 26 avril 2023 la Fondation Dr Julien inaugure une nouvelle œuvre d’envergure produite par MU, située en plein cœur de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ! En collaboration avec la Ville de Montréal et l’arrondissement, l’œuvre a été réalisée par l’artiste Zoë Gelfant, dans l’objectif de représenter les sept principes sur lesquels reposent les droits de l’enfant.

En plus de l’œuvre, un marquage au sol a été réalisé aux côtés de la murale et des activités de médiation culturelles ont été offertes aux jeunes du quartier.

L’événement se déroule en présence de Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et membre de Projet Montréal, Dr. Gilles Julien, d’Alexandre Lebel, de Michel-Éric Fournelle (philanthrope engagé), des élu·e·s de l’arrondissement, de l’artiste et des partenaires du projet.

Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d’art mural de la Ville de Montréal.

Quoi : Inauguration de la murale Les droits des enfants par Zoë Gelfant Quand : Mercredi 26 avril 2023 à 16 h 30 Où : 1600 rue Aylwin, Montréal Entrevues : Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et membre de Projet Montréal Dr. Gilles Julien, Fondation Dr. Julien Zoë Gelfant, artiste Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU

À propos de Zoë Gelfant

Née à Vancouver, en Colombie-Britannique, mais établie à Montréal, l’artiste abstraite Zoë Gelfant se sent plus à l’aise lorsqu’elle est entourée de couleurs. Elle s’intéresse surtout à l’art en tant que jeu, et à la façon dont les couleurs peuvent évoquer des émotions et des souvenirs. Adepte des formes géométriques, son utilisation particulière du découpage et de la superposition crée des œuvres d’art oniriques et cosmiques qui s’apparentent à des vitraux, qu’il s’agisse d’illustrations, de peintures ou de murales.

À propos de la Fondation Dr. Julien

La Fondation Dr Julien est un organisme qui aspire à un monde où chaque enfant pourra atteindre son plein potentiel grâce à la pédiatrie sociale en communauté. Elle a comme mission de mobiliser la collectivité, d’influencer la pratique, ainsi que de consolider et déployer son modèle unique pour en assurer la pérennité. La Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels œuvrant dans plus de 45 centres de pédiatrie sociale en communauté, pour qu’un maximum d’enfants vivant dans des milieux de vie difficiles puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs intérêts et droits fondamentaux. Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à près de 11 000 enfants issus de milieux vulnérables.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l’espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l’art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 200 murales d’envergure et pérennes dans 19 quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. L’organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

www.mumtl.org Facebook: facebook.com/MUMTL | Twitter: @MUMTL | Instagram: @MUMTL

Pour tout renseignement additionnel :

Julie Carlier, MU

Bureau : 514 509 6877 // Cellulaire : 438-630-2123 // Courriel : communications@mumtl.org

Pauline Ferrand, Fondation Dr Julien

T. 438-777-2642 // courriel : pferrand@fondationdrjulien.org

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3904b886-4eac-4d18-9231-646fe2363b0a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/315c3d80-4bb7-46d6-a221-f5cf88dc3c5a/fr