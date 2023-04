L'Association canadienne du vapotage implore le gouvernement du Manitoba d'adopter la réduction des méfaits du tabac

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Québec prévoit de présenter une réglementation dans les prochaines semaines pour interdire les produits de vapotage aromatisés, en conjonction avec d'autres mesures que la province affirme empêcheront les jeunes d'accéder aux produits de vapotage. L'Association canadienne du vapotage (ACV) affirme que la politique malavisée du Québec a un effet domino, les opposants au vapotage exerçant des pressions sur les autres provinces pour qu'elles suivent l'exemple du Québec.



Récemment, Neil Johnson, président et directeur général de l'Association pulmonaire du Manitoba, a déclaré à CTV News qu'il espérait que le Manitoba suivrait l'exemple du Québec. M. Johnson affirme que les réglementations actuelles n'ont pas l'effet escompté et ne parviennent pas à empêcher les jeunes d'accéder aux produits par l'intermédiaire d'amis et de membres de la famille.

L'ACV estime que le problème réside dans l'application des règles et non dans les réglementations. «Au niveau fédéral, le Canada a mis en place des réglementations solides pour protéger les jeunes. Le problème est que ces réglementations n'ont pas été appliquées de manière adéquate. Au lieu d'utiliser les fonds provenant de la nouvelle taxe d'accise sur le vapotage pour augmenter les ressources d'application, le gouvernement continue de mettre en place davantage de réglementations qui ne sont pas non plus appliquées», a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV.

L'histoire a montré que la prohibition est inefficace et entraîne une augmentation de la criminalité par le biais de réseaux illicites florissants. Les données de ventes de l'industrie révèlent que plus de 90% des adultes utilisent un produit aromatisé et les données d'enquête montrent que plus de la moitié des vapoteurs ont l'intention de trouver des moyens de se procurer des produits aromatisés, même s'ils sont interdits. La forte demande de produits de vapotage aromatisés sera satisfaite par le marché noir. Le marché noir existant a déjà montré son mépris pour les normes réglementaires canadiennes en offrant des produits à forte teneur en nicotine illégaux, des produits avec des noms et des emballages de saveurs qui attirent les jeunes et en organisant des ventes dans les écoles intermédiaires et secondaires par le biais de plateformes de médias sociaux. Les données montrent clairement que les jeunes sont mieux protégés par un marché réglementé.

De plus, de nombreuses études montrent que les saveurs ne sont pas un facteur principal d'utilisation chez les jeunes. Parmi les Canadiens âgés de 15 ans et plus ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, les raisons les plus fréquemment invoquées pour vapoter étaient l'arrêt du tabagisme (27 %), la curiosité (20 %) et le plaisir (20 %). Malgré les données réfutant la fausse idée que les jeunes vapotent pour les saveurs, celles-ci continuent d'être un bouc émissaire commode pour les programmes d'application inefficaces.

De plus, M. Johnson a déclaré à CTV News que le vapotage chez les jeunes mène au tabagisme. Il s'agit d'une idée fausse qui a été démentie à maintes reprises. Selon Santé Canada, il y a peu de preuves que l'utilisation des produits de vapotage augmente le risque de tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes. Cependant, des données récentes suggèrent que, jusqu'à présent, les taux de tabagisme, tant chez les jeunes que chez les adultes, continuent de baisser et sont à leur plus bas niveau historique.

«Le tabagisme est responsable de près de 90 % de tous les décès par cancer du poumon et de 80 % de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Le vapotage est reconnu pour réduire considérablement les méfaits causés par le tabagisme et les saveurs sont un élément clé de l'efficacité du vapotage. L'ACV est déconcertée par le soutien de l'Association pulmonaire du Manitoba à l'interdiction des saveurs», a déclaré Tempest.

L'ACV exhorte le gouvernement du Manitoba à envisager une application plus rigoureuse des règles, à augmenter les sanctions pour les ventes aux mineurs et à mettre en place davantage d'éducation pour décourager les jeunes d'expérimenter les produits de vapotage. Les interdictions de saveurs n'empêchent pas les jeunes d'accéder aux produits de vapotage et sont préjudiciables aux adultes qui comptent sur les produits aromatisés pour lutter contre leur dépendance au tabagisme.

À propos de l'ACV : L'Association canadienne du vapotage est une organisation nationale enregistrée à but non lucratif, établie en tant que voix pour l'industrie canadienne du vapotage. Fondée en 2014, l'ACV représente plus de 200 entreprises de vapotage en ligne et en magasin au Canada. L'ACV n'accepte pas l'adhésion ni le financement des entreprises du tabac ou de leurs affiliés. L'association est un intermédiaire avec les gouvernements fédéral et provinciaux sur toutes les questions législatives et réglementaires liées à l'industrie. L'objectif principal de l'ACV est de veiller à ce que la réglementation gouvernementale soit raisonnable et pratique, grâce à une stratégie de communication et d'éducation proactive et professionnelle.

