Avis aux médias - Jour de deuil 2023 Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC, assistera à l’événement d’Ottawa

OTTAWA, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC, prendra la parole lors de la cérémonie annuelle du Jour de deuil organisée par le Conseil du travail d’Ottawa et du district le vendredi 28 avril.



Cette année, les syndicats canadiens soulignent le Jour de deuil en encourageant et en habilitant les travailleuses et travailleurs à connaître leurs droits au travail, à utiliser les outils de santé et de sécurité à leur disposition et à défendre nos victoires en santé et sécurité au travail.

À l’échelle du Canada, 1 081 décès en milieu de travail ont eu lieu et 277 217 demandes d’indemnisation pour temps perdu ont été acceptées au Canada, ce qui représente une augmentation du nombre de cas par rapport à l’année précédente. En Ontario, il y a eu 419 décès en milieu de travail et 72 921 demandes acceptées pour des heures de travail perdues.

Quoi : Cérémonie du Jour de deuil Où : Parc Vincent Massey Chemin Heron, Ottawa (Ontario) Quand : Le vendredi 28 avril à 12 h 30 Qui : Larry Rousseau, vice-président exécutif, CTC

