Le CN annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- le 25 avril 2023 – Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que les candidats aux postes d’administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 7 mars 2023 ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs, qui a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du CN (l’assemblée) qui s’est tenue en ligne le 25 avril 2023, figurent ci-dessous.



Élection des administrateurs

Lors d’un vote au scrutin secret, les 11 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN :

Candidats Votes pour (nombre) Votes pour (%) Votes contre (nombre) Votes contre (%) Shauneen Bruder 507 003 865 99,15 % 4 332 559 0,85 % Jo-ann dePass Olsovsky 503 153 373 98,40 % 8 183 051 1,60 % David Freeman 510 655 708 99,87 % 680 766 0,13 % Denise Gray 508 625 951 99,47 % 2 710 523 0,53 % Justin M. Howell 508 424 824 99,43 % 2 911 650 0,57 % Susan C. Jones 510 308 305 99,80 % 1 028 169 0,20 % Robert Knight 510 158 956 99,77 % 1 177 518 0,23 % Michel Letellier 509 646 443 99,67 % 1 690 031 0,33 % Margaret A. McKenzie 506 091 465 98,97 % 5 244 509 1,03 % Al Monaco 510 368 285 99,81 % 968 189 0,19 % Tracy Robinson 510 785 729 99,89 % 550 745 0,11 %

Shauneen Bruder a été réélue présidente du Conseil à l’unanimité par les administrateurs. Mme Bruder est administratrice de sociétés et vice-présidente directrice, Exploitation à la retraite de la Banque Royale du Canada.

Les notices biographiques de tous les administrateurs et administratrices se trouvent à l’adresse suivante : https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/.

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 25 avril 2023 seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Questions relatives à l’assemblée

Toutes les questions relatives à l’assemblée auxquelles il n’a pas été possible de répondre pendant l’assemblée en raison de contraintes de temps seront affichées en ligne de même que les réponses à l’adresse https://www.cn.ca/fr/events/2023/04/agm-2023/. Il sera possible de les consulter pendant une semaine après l’assemblée.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.