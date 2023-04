Canada’s Got Talent dévoile la liste des artistes qui se rendront en demi-finale, dont le premier épisode sera diffusé le 2 mai sur Citytv

English French

TORONTO, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent diffusé sur Citytv, les juges #CGT – Howie Mandel, Lilly Singh, Trish Stratus et Kardinal Offishall – ainsi que l’animatrice Lindsay Ell ont sélectionné les 18 numéros qui passeront en demi-finale. Les voici :

ALBERTA :

ATSUSHI ONO – magie, Calgary

BEATRICE LOVE – chant/musique, Edmonton

COOL GIRAFFES – danse, Edmonton



COLOMBIE-BRITANNIQUE :

CURRAN DOBBS – humour, Victoria

MR. CUDDLES, THE EVIL OCTOPUS – numéro de ventriloque, Gibsons

RAYMOND SALGADO – chant/musique, Île de Vancouver



NOUVEAU-BRUNSWICK :

ANICA – chant/musique, Grand-Barachois – **Golden Buzzer de Lindsay**



NOUVELLE-ÉCOSSE :

THE TURNBULL BROTHERS – chant/musique, Glace Bay



ONTARIO :

KATHERINE LYNN-ROSE – chant/musique, Burlington

MAYA GAMZU – chant/musique, Toronto – **Golden Buzzer de Kardinal**

MEAVE – chant/musique, Niagara Falls



QUÉBEC :

ALEXANDRA CÔTÉ – numéro canin, Thetford Mines

CONVERSION – danse, Trois-Rivières – **Golden Buzzer de Trish**

GBA – numéro de cirque, Montréal

GENEVIÈVE CÔTÉ – variétés, Laval – **Golden Buzzer de Howie**

PAOLA TROILO – chant/musique, Laval

THE CAST – danse, Lévis – **Golden Buzzer du jury**

TERRITOIRE DU YUKON :

MAGIC BEN – magie, Whitehorse



Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

Les contorsions de FLEXY-T (Ajax, Ontario) lui ont valu quatre « oui » de la part des juges et Howie a dit qu’elle était « inspirante, ambitieuse et un exemple amusant de ce que nous aimons célébrer ici sur Canada’s Got Talent ».

lui ont valu quatre « oui » de la part des juges et Howie a dit qu’elle était « inspirante, ambitieuse et un exemple amusant de ce que nous aimons célébrer ici sur Canada’s Got Talent ». Chanteuses primées aux Juno, THE BEARHEAD SISTERS (Edmonton, Alberta) ont emballé les juges en interprétant une chanson originale intitulée « Waka’ne ».

ont emballé les juges en interprétant une chanson originale intitulée « Waka’ne ». Le groupe ASD BAND (Toronto, Ontario) a fait vibrer l’auditoire de la scène OLG pendant son interprétation de « Follow You » d’Imagine Dragons, une prestation que Lilly a qualifiée d’« épique ».

a fait vibrer l’auditoire de la scène OLG pendant son interprétation de « Follow You » d’Imagine Dragons, une prestation que Lilly a qualifiée d’« épique ». Howie ne tarissait pas d’éloges concernant le numéro de JOZE PIRANIAN (Toronto, Ontario) , qu’il a qualifié de mémorable.

, qu’il a qualifié de mémorable. Grâce à sa chorégraphie hip-hop, la troupe de danse THE CAST (Lévis, Québec) a reçu le Golden Buzzer du jury et a eu un succès retentissant.



Récapitulation des prestations de ce soir (mardi 25 avril)

CIRQUE KALABANTÉ – Numéro de cirque

Montréal (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

TRA MY TRINH – Numéro de cirque

Montréal (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

FLEXY-T – Numéro de cirque

Ajax (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de FLEXY-T ICI

THE DREAMBOATS – Ensemble vocal

Mississauga (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

ASD BAND – Ensemble vocal

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation d’ASD BAND ICI

THE BEARHEAD SISTERS – Ensemble vocal

Edmonton (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

DAVID GREEN – Numéro d’humour

Niagara Falls (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

JOZE PIRANIAN – Numéro d’humour

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de JOZE PIRANIAN ICI

RICHARD FORGET – Numéro de magie

Whitby (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

DAVID NT ANNAN – Numéro de danse

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

CGT.Citytv.com / YouTube

ASHLEY VELDBOOM – Numéro de danse

Orillia (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

THE CAST – Numéro de danse

Lévis (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation d’THE CAST ICI

**À VENIR**

Voici un aperçu des prestations de la demi-finale de la semaine prochaine (mardi 2 mai)

ALEXANDRA CÔTÉ – Numéro canin

Thetford Mines (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation d’ALEXANDRA CÔTÉ ICI

MAYA GAMZU – Chant/musique

Toronto (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de MAYA GAMZU ICI

COOL GIRAFFES – Danse

Edmonton (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de COOL GIRAFFES ICI

THE TURNBULL BROTHERS – Chant

Glace Bay (Nouvelle-Écosse)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de THE TURNBULL BROTHERS ICI

ATSUSHI ONO – Numéro de magie

Calgary (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation d’ATSUSHI ONO ICI

BEATRICE LOVE – Chant/musique

Edmonton (Alberta)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de BEATRICE LOVE ICI

PAOLA TROILO – Chant/musique

Laval (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de PAOLA TROILO ICI

MR. CUDDLES, THE EVIL OCTOPUS – Numéro de ventriloque

Gibsons (Colombie-Britannique)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de MR. CUDDLES ICI

CONVERSION – Numéro de danse

Trois-Rivières (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de CONVERSION ICI

Canada’s Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

