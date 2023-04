English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE _

LE MODÈLE AXÉ SUR LA CROISSANCE EN VALEUR

POSE UNE BASE SOLIDE POUR L’ANNÉE

Chiffre d’affaires standard de 1 674 millions d’euros au premier trimestre, en croissance organique de +2,2 % par rapport à la même période de 2022 et de +6,5 % en excluant les Autres activités

Le segment D istribution bénéficie des investissements croissants dans les réseaux en Europe et en Amérique du Nord , ainsi que des projets d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale

Accélération de l’innovation et du déploiement de solutions : croissance de +100 % des objets connectés et investissement de 40 millions d’euros dans l’usine d’Autun pour le développement des technologie s de sécurité incendie

Carnet de commandes ajusté 1 sain avec un modèle risque- rendement unique dans le segment Production d’énergie & Transmission de 3,2 milliards d’euros, en hausse de +32 % par rapport à mars 2022

Objectifs 2023 confirmés grâce à la stratégie de croissance en valeur et à la plateforme de transformation de Nexans

Progression du déploiement de la feuille de route stratégique de pure player de l’électrification : Négociations exclusives en vue de la cession de l’activité Telecom Systems Obtention de l’autorisation de l’autorité de la concurrence, dans le cadre de l’acquisition de Reka Cables en Finlande – finalisation imminente de la transaction

Révision de la perspective de S&P, de « stable » à « positive », et confirmation de la note « BB+ »





~ ~ ~

Paris, le 26 avril 2023 – Nexans publie ce jour son information financière du premier trimestre 2023. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Nous avons poursuivi l'élan d’une année 2022 réussie et avons démarré l’année 2023 sur des bases solides. Notre réussite peut être attribuée à notre approche stratégique, qui allie croissance axée sur la valeur et une attention particulière portée à nos clients clés.

Nous sommes fiers d'annoncer que nos innovations et solutions ont connu un développement exceptionnel, avec un taux de croissance de plus de 100 % pour les objets connectés, en seulement un trimestre. De plus, nous allons investir 40 millions d'euros, au cours des trois prochaines années, dans notre usine d'Autun en France afin d’accélérer le déploiement de notre technologie de sécurité incendie.

Dans le même temps, nous poursuivons notre stratégie de croissance régionale inorganique sur les marchés de l'électrification, avec l'acquisition imminente de Reka Cables en Finlande. Nous travaillons activement à un monde plus sûr et plus durable en appliquant notre modèle de performance E3, axé sur l'économie, l'engagement et l'environnement à toutes nos décisions.

Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers pour 2023 grâce au potentiel de l'électrification et à nos capacités éprouvées d'exécution, même en période d'incertitude. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d'euros)

Au cours des métaux standard et

cours de référence du cuivre de 5 000 €/t T1 20222 T1 2023 Croissance organique

T1 2023 vs

T1 2022 Croissance séquentielle T1 2023 vs T4 2022 Électrification 927 942 -0,1 % -1,3 % Production d’énergie & Transmission 246 200 -10,7 % -25,8 % Distribution 242 277 +7,1 % +10,5 % Usages 439 465 +1,5 % +6,9 % Activités hors électrification (Industrie & Solutions) 367 449 +22,3 % +14,3 % Total Groupe (hors Autres activités) 1 294 1 391 +6,5 % +3,2 % Autres activités 329 282 -14,4 % -13,2 % Total Groupe 1 623 1 674 +2,2 % +0,0 %

~ ~ ~

Un webcast (en anglais) est organisé ce jour à 9 h (heure de Paris). Pour participer :

Accès au webcast :

https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20230426_1/

Accès à la conférence audio :

Standard international : +44 (0) 33 0551 0200

France : +33 (0) 1 70 37 71 66

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

États-Unis : +1 786 697 3501

Code de confirmation : Nexans

~ ~ ~

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est leader dans la conception et la production de système de câbles et de services dans quatre principaux domaines d’activités : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

Nexans. Electrify the future

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Relations investisseurs

Élodie Robbe-Mouillot

elodie.robbe-mouillot@nexans.com Communication

Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com





Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

1 Carnet de commandes ajusté proforma, incluant l’activité Télécommunications spéciales.

2 Chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux standard proforma. Les impacts détaillés des variations sont disponibles en annexe.

Pièce jointe