KESLA OYJ SISÄPIIRITIETO 26.4.2023 klo 8:55

Positiivinen tulosvaroitus: Kesla Oyj:n tilikauden 2023 liiketulos kasvaa selvästi vuodesta 2022.

Kesla Oyj päivittää alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden näkymän perusteella ohjeistustaan liiketuloksen osalta. Liikevaihdon suhteen ohjaus säilyy ennallaan.

Parantuneen näkymän taustalla on pääasiassa toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui hinnankorotusten, tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

Uusi ohjeistus: Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos (*) kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.

Aiempi ohjeistus: Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

* Ohjeistuksissa yhtiö on siirtynyt käyttämään termiä liiketulos termin liikevoitto sijaan

Joensuussa 26.4.2023

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935

MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch