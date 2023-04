SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI–MAALISKUU 2023 (Q1)

English Finnish

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ - PÖRSSITIEDOTE - 26.04.2023 KLO 9.00



Liikevaihto kasvoi 9,3 % ja käyttökate pysyi positiivisena

Tammi–maaliskuu 2023:

Liikevaihto kasvoi 9,3 % 4,8 miljoonaan euroon (4,4 miljoonaa euroa)

Käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa); 3,3 % liikevaihdosta

Liikevoitto –0,7 miljoonaa euroa (–0,2 miljoonaa euroa); -14,2 % liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 158 % ollen 2,0 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa)

Tilausmyynti, ARR kasvoi 27 % ollen 10,3 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa)

Jatkuvat tuotot, ARR kasvoi 12 % ollen 18,3 miljoonaa euroa (16,4 miljoonaa euroa)

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 46,8 % (43,8 %), ja likvidit varat olivat 6,1 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa).

PDF-tiedosto liiketoimintakatsauksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

Konsernin avainluvut milj. euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos % 1–12/2022 Liikevaihto 4,8 4,4 9,3 19,3 Käyttökate 0,2 0,5 -70,6 2,7 % liikevaihdosta 3,3 12,3 -73,2 13,9 Liikevoitto/-tappio -0,7 -0,2 -0,4 % liikevaihdosta -14,2 -5,2 -2,3 Tulos ennen veroja -1,0 -0,2 -0,7 Tulos -0,9 -0,1 -0,6 Oman pääoman tuotto, % -9,2 -1,5 -5,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -7,4 -1,4 -4,7 Likvidit varat 6,1 7,6 -19,7 5,7 Nettovelkaantumisaste, % -38,2 -38,7 1,3 -27,9 Omavaraisuusaste, % 46,8 43,8 7,0 46,1 Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,01 -0,05 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,25 0,28 -8,3 0,28 Jatkuvat tuotot, ARR 18,3 16,4 12,0 18,4 Tilausmyynti, ARR 10,3 8,1 27,4 9,9 Laskutus 3,2 3,9 -19,1 24,2 Saadut ennakot 12,8 8,4 52,5 14,1 Lyhytaikainen 9,7 7,2 35,0 10,6 Pitkäaikainen 3,1 1,2 158,0 3,5





milj. euroa 1–3/2023 1–3/2022 Muutos % 1–12/2022 MAANTIETEELLINEN JAKAUMA Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,8 1,7 8,7 7,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,4 -16,7 1,5 Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2,7 2,3 13,8 10,8 Yhteensä 4,8 4,4 9,3 19,3 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Tilausmyynti 2,6 2,0 27,6 8,7 Lisenssimyynti 0,2 0,3 -51,6 1,9 Ylläpitomyynti 1,9 1,9 0,2 8,2 Konsultointi ja muut 0,1 0,1 8,7 0,4 Yhteensä 4,8 4,4 9,3 19,3

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Jatkuvat tuotot ARR (Annual Recurring Revenue): Ylläpitomyynti + tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Tilausmyynti ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Saadut ennakot: Taseelle jaksotettu liikevaihto jo laskutetuista pitkäkestoisista ylläpito- ja tilausmyyntisopimuksista.

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Liiketoimintamme siirtyminen lisenssi- ja tukimyynnistä tilauspohjaiseen myyntimalliin jatkuu tuottaen vakaampaa liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2022 lopussa, vuotuinen tilausmyynnistä saatu liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Liikevaihtomme kasvoi 21 % 19,3 miljoonaan euroon vuonna 2022. Vuonna 2023 keskitymme edelleen asiakasmäärän ja keskimääräisen sopimuskoon kasvattamiseen. Odotamme liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 aikana verrattuna vuoteen 2022. Arvioimme käyttökatteen ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2023.

Toimitusjohtajan katsaus

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

SSH:n ensimmäinen vuosineljännes tuotti vakaata kehitystä, ja monia toimia toteutettiin tulevan kasvun lisäämiseksi. Liikevaihtomme kasvoi 9 % vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 4,8 miljoonaa euroa, ja käyttökate pysyi positiivisena ja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Lisäksi liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2,0 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa).

Kertaluonteisten tulojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 95 % vuosineljänneksen aikana, ja vuotuiset kertaluonteiset tulot (ARR) kasvoi 12% edellisvuodesta ollen 18,3 miljoonaa euroa, josta 10,3 miljoonaa euroa tuli tilauspohjaisista tuloista. Vuosineljänneksen ARR laski hieman negatiivisten valuuttakurssivaikutusten vuoksi. Siirtymä tilauspohjaiseen tulomalliin lisää tulovirtojemme ennustettavuutta ja vakautta, minkä ansiosta voimme palvella asiakkaitamme paremmin jatkuvalla tuella ja uusimpien ominaisuuksien ja päivitysten saatavuudella.

Voimakkaat investoinnit T&K-toimintaan

Jatkoimme vuosineljänneksen aikana merkittäviä T&K-investointeja turvallisen sähköpostityökalumme Deltagonin kasvattamiseen ja uudistamiseen. Julkisella sektorilla on maailmanlaajuisesti kovat paineet siirtyä salatumpaan ja turvallisempaan viestintään kaikilla tasoilla. Vastauksena tietoturvallisen ihmisten välisen viestinnän tarpeiden kehittymiseen laajensimme tutkimus- ja kehitystoimintamme painopistettä koko Deltagon Suiteen päivittämällä sitä turvallisilla reaaliaikaisilla viestinvälitysvaihtoehdoilla sekä parannuksilla käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

Tavoitteenamme on myös asemoida itsemme johtavaksi Quantum-Safe-ratkaisujen tarjoajaksi, joten tutkimus- ja kehitystoimintamme kvanttiturvallisen ratkaisuvalikoiman vahvistamiseksi on edelleen merkittävää. Näiden ponnistelujen tuloksena lanseerasimme vuosineljänneksen aikana uuden version Tectiasta, joka tarjoaa kvanttiturvallisen viestinnän Yhdysvaltain liittovaltion hallitukselle räätälöityihin tarpeisiin. Yhdysvaltain liittovaltion rooli muutosjohtajana on johtanut siihen, että muut toimijat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ovat seuranneet sen esimerkkiä. Maailmanlaajuinen kiinnostus kvanttiturvallista kryptografiaa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi, ja rahoitusalan asiakkaat ovat alkaneet ostaa kvanttiturvallisia tuotteitamme.

Identiteettipohjainen pääsynhallinta yleistyy

Olemme onnistuneesti päivittäneet PrivX:n identiteettipohjaisilla käyttöoikeusmahdollisuuksilla ja varmistaneet ensimmäisen merkittävän identiteettipohjaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden hallintasopimuksen Aasiassa IT-palvelualalta. Tämä avaa meille täysin uuden markkinamahdollisuuden tarjota todellisia salasanattomia ja avaimettomia pääsynhallintaratkaisuja. Identiteettipohjainen käyttöoikeuksien hallinta auttaa yrityksiä ylläpitämään optimaalista tietoturvaa varmistamalla, että asianmukaiset käyttäjät pääsevät käsiksi vain heidän roolinsa kannalta olennaisiin tietoihin. Lisäksi se mahdollistaa turvallisten todennus- ja valtuutusmenetelmien luomisen, jotka perustuvat käyttäjien identiteetin ainutlaatuisiin yksityiskohtiin.

Valmistaudumme myös julkaisemaan SSH:n ja kumppaneiden yhteistyönä synnyttämän modulaaristen tietoturvaratkaisujen kokonaisuuden nimeltä Zero Trust Suite. Suiten ydin on rakennettu PrivX:n ympärille, jotta sen ainutlaatuista just-in-time- ja salasanattomien käyttöoikeuksien hallintaominaisuuksia voidaan soveltaa kaikkiin käyttötapauksiimme.

Katse tulevaisuuteen

Kuluvan vuoden 2023 ohjeistuksemme pysyy ennallaan. Kolmen megatrendin tunnistaminen kyberturvallisuusympäristössä - Zero Trust (ZT), Operational Technology (OT) ja Quantum-Safe (QS) - on osoittautunut toimivaksi strategiaksi, ja jatkamme keskittymistä näihin kolmeen moderniin turvallisuuden peruspilariin vankalla luottamuksella.

SSH Communications Security julkaisee toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 20.7.2023.

Helsingissä 26.4.2023

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362

Michael Kommonen, talousjohtaja, puhelin +358 40 183 5836

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com

Vastuun rajoitus

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Liite