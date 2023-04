Oddo BHF initie la couverture de Sidetrade

French English

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce avoir signé un accord avec Oddo BHF, société de bourse et banque d'affaires européenne, pour renforcer sa visibilité sur les marchés financiers internationaux.



Oddo BHF a initié la couverture de Sidetrade en émettant une recommandation de ‘surperformance’ et un objectif de cours de 188 euros, basé sur 1/un positionnement qualitatif dans un contexte favorable aux solutions Order-to-Cash, 2/une technologie Cloud/SaaS reconnue, 3/un modèle économique solide, et 4/des moyens à la hauteur de ses ambitions pour intégrer le club des ‘Centaures’ à terme.

L’analyse financière d’Oddo BHF, intitulée « Ça finit toujours par payer », est disponible sur https://www.sidetrade.fr/societe/investisseurs/ ou auprès d’Oddo BHF.

Matthias Desmarais, Head of Equities, Oddo BHF Corporates & Markets, a indiqué : « Nous sommes ravis d’accompagner Sidetrade dans son aventure boursière. Son histoire résonne avec l’ADN du groupe ODDO BHF, et son positionnement parfaitement en ligne avec nos priorités stratégiques. »

Oddo BHF est présent sur les principales places financières, notamment Paris, Francfort, Zurich, Genève, Hong Kong et New York. Le partenariat avec Oddo BHF offre à Sidetrade une couverture internationale avec des bureaux dans plus de 10 pays à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique.

Oddo BHF publiera régulièrement des notes de recherche sur Sidetrade en fonction des développements de l’actualité de la société, et organisera des rencontres avec des investisseurs ciblés.

Sidetrade est également suivi par la société de bourse Gilbert Dupont (groupe Société Générale), dont l’analyste a initié la couverture de Sidetrade en juillet 2009, ainsi que par TP ICAP Midcap depuis octobre 2020.

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enterprises.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.







