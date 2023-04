English French

Quadient lance un module basé sur l'IA pour accélérer les processus de rapprochement et de comptabilisation des encaissements

Paris, le 26 avril 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale d'un nouveau module de lettrage, Advanced Cash Application, pour sa plateforme SaaS d’Automatisation Intelligente des Communications, offrant aux moyennes et grandes entreprises une solution complète d'automatisation des Comptes Clients (AR) de bout en bout.

Le lettrage, qui consiste à rapprocher et comptabiliser les paiements reçus, est une étape essentielle du processus de facturation jusqu’à l’encaissement, et le récent virage vers le paiement numérique vient ajouter à la complexité vécue par les entreprises de toutes tailles. Le nouveau module de lettrage de Quadient offre de nouveaux services renforcés par l'intelligence artificielle et le machine learning, qui rendent les équipes financières plus efficaces et plus précises tout en minimisant le temps passé sur les activités manuelles de rapprochement grâce à l'automatisation. Enrichie de ce module, la solution Quadient Comptes Clients par YayPay couvre les processus de gestion du crédit et du recouvrement, les paiements, la gestion des litiges, la collecte et l'analyse d'informations, la facturation, la diffusion multicanale de documents électroniques et imprimés, et le lettrage.

« Chez Quadient, nous intégrons les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle pour enrichir nos offres avec des services plus automatisés et avancés », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Les organisations peuvent être confrontées à des retards dans les demandes d’encaissement en raison d'avis de paiement manquants ou simplement d’un volume élevé de paiements entrants qui doivent être rapprochés et comptabilisés. L'automatisation du rapprochement et de la comptabilisation permet d'accélérer ces tâches pour les employés et les clients. Le nouveau module réduit le risque d'erreurs manuelles et les délais d'encaissement, ce qui nous aide à répondre aux exigences d'une clientèle toujours plus large et à traiter plus de cas d’usage dans plus de secteurs d'activité ».

Le nouveau module de lettrage élimine les tâches manuelles pour les équipes financières, telles que faire correspondre les paiements entrants aux clients et factures correspondants, ou ressaisir des paiements reçus de la banque. Lorsqu'un paiement a été reçu mais que le client n'a pas été reconnu, le moteur d'apprentissage automatique prend en compte les données, telles que le type de paiement, le montant et les données de versement, pour pouvoir l’identifier. À ce stade, l'équipe chargée de la gestion des comptes clients peut examiner la transaction afin d'assurer une correspondance facile et fiable des paiements et les approuver, les retirant ainsi de la liste des relances de paiement afin d'éviter une communication excessive et au final améliorer la relation client.

Depuis l'acquisition des fintechs YayPay et Beanworks en 2020 et 2021, Quadient a investi continuellement pour adapter ces solutions à de nouveaux marchés et les a enrichies de nouvelles fonctionnalités pour continuer à accompagner les équipes financières du monde entier. Pour en savoir plus sur le nouveau module Advanced Cash Application de Quadient, visitez le site www.quadient.com/ar-automation/cash-application.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

