WATERLOO, Ontario, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est urgent de limiter les risques d’inondation au Canada. En effet, environ 1,5 million de logements, soit 10 % du marché résidentiel canadien, se trouvent dans des zones à haut risque, où ils sont inadmissibles à l’assurance contre les inondations. Un nouveau rapport du Groupe CSA rédigé par le Centre Intact d’adaptation au climat (Université de Waterloo) fournit des conseils pratiques aux gouvernements fédéral, provinciaux, locaux et autochtones sur la lutte contre les inondations fluviales.



La nature peut offrir des solutions rentables pour limiter les risques d’inondation – par exemple, les collectivités peuvent être protégées en aval en restaurant les zones humides et en utilisant les plaines d’inondation pour absorber, stocker et ralentir l’eau en amont. Historiquement, les techniques de gestion des inondations reposaient en grande partie sur des solutions d’infrastructures bâties pour contrôler les processus naturels, notamment les murs de protection contre les crues, les digues et les modifications du lit des rivières. Toutefois, comme l’ont montré les inondations de grande ampleur survenues en Colombie-Britannique en 2021, ces structures peuvent avoir des effets négatifs sur les systèmes fluviaux et peuvent s’effondrer, laissant les villes et les propriétaires sous l’eau. En revanche, les solutions contre les inondations fondées sur la nature sont bénéfiques pour l’humain et la nature et se maintiennent souvent d’elles-mêmes.

Le rapport du Groupe CSA, Gestion des inondations et de l’érosion à l’échelle du bassin versant, définit comment les gouvernements peuvent soutenir l’utilisation de solutions fondées sur la nature pour réduire le risque d’inondation. Le rapport examine les pratiques de gestion provinciales des bassins versants, ainsi que les tendances en matière de financement fédéral des projets relatifs aux risques d’inondation. Il relève également les pratiques exemplaires existantes et les possibilités d’amélioration dans la façon dont les solutions fondées sur la nature sont appliquées à l’échelle des bassins versants.

« Le Groupe CSA est très heureux de publier ce dernier rapport dans la poursuite de nos efforts ciblés pour faire face aux risques d’inondation urgents dans l’ensemble du pays, grâce à l’établissement de nouvelles normes et de recherches nationales, a déclaré Michael Leering, directeur, Environnement et excellence en affaires du Groupe CSA. Cette recherche soutient l’ajout de nouvelles normes relatives aux solutions fondées sur la nature qui améliorent un ensemble déjà solide de normes visant à atténuer le risque d’inondation. Nous sommes encouragés par l’élan croissant vers l’adoption de nouvelles normes de résilience aux inondations au niveau régional, et cette recherche est l’outil le plus récent offrant un soutien à tous les niveaux de gouvernement. »

Le rapport présente trois recommandations principales :

Élaborer des approches provinciales cohérentes en matière de gestion intégrée des bassins versants. Au Canada, il existe dans certaines provinces des pratiques exemplaires en matière de gestion des bassins versants qui favorisent les solutions fondées sur la nature. Cependant, les approches varient considérablement d’une province à l’autre. L’Ontario est la seule province où des organisations à l’échelle du bassin versant (offices de protection de la nature) ont un mandat légal qui réunit les inondations fluviales, l’érosion et la protection de la nature. Les autres provinces peuvent s’en inspirer.

Orienter le financement de la gestion des inondations fluviales vers les bassins versants à haut risque. À l’heure actuelle, les fonds sont souvent alloués à des administrations municipales qui ne jouissent pas forcément de la compétence nécessaire pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature à l’échelle des bassins versants. À l’avenir, les projets financés à l’échelle locale devraient être intégrés à une stratégie de lutte contre les inondations au niveau du bassin versant.

Envisager systématiquement des solutions fondées sur la nature pour la gestion des inondations et de l’érosion des cours d’eau, parallèlement aux infrastructures bâties. Les solutions fondées sur la nature représentent un choix crédible et doivent être considérées comme un substitut viable aux solutions bâties pour procurer des avantages à long terme aux personnes et à la nature.



Le rapport détermine également comment les futures normes pourraient appuyer la mise en œuvre des trois recommandations, notamment en soutenant des approches cohérentes de planification et de gestion des bassins versants, la sélection des options de gestion des risques d’inondation et l’utilisation de solutions fondées sur la nature pour améliorer et appuyer les normes d’atténuation des risques existantes.

« Nous constatons une sensibilisation accrue à la nécessité de travailler avec la nature, plutôt qu’à l’encontre de celle-ci, pour lutter contre les inondations au Canada, déclare Joanna Eyquem, auteure principale du rapport et directrice générale, Infrastructures résilientes au climat du Centre Intact sur l’adaptation au climat. Toutefois, pour mettre en œuvre ces solutions, nous devons travailler à l’échelle des systèmes naturels, c’est-à-dire, dans le cas des rivières, à l’échelle du bassin versant. »

La publication du rapport arrive à point nommé, au moment où le gouvernement du Canada cherche à définir le rôle de la nouvelle Agence canadienne de l’eau et à mettre au point la stratégie nationale d’adaptation. La mise en place d’une approche par bassin versant pour lutter contre les inondations fluviales pourrait constituer un rôle clé pour la nouvelle agence, et un complément rentable à l’approche de résilience côtière régionale qui a été annoncée dans le cadre de la stratégie en novembre 2022.

Face à l’augmentation des risques d’inondation et à la montée en puissance des rivières atmosphériques, il est temps de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les risques d’inondation.

Visitez le site Web du Groupe CSA pour télécharger le rapport Gestion des inondations et de l’érosion à l’échelle du bassin versant.

À propos du Groupe CSA :

Le Groupe CSA est un organisme mondial voué à la sécurité, au bien commun et à la durabilité. C’est un leader en élaboration de normes et en essais, inspections et certification en Amérique du Nord et dans le monde entier. Son mandat consiste à viser un avenir encore plus responsable.

À propos du Centre Intact d’adaptation au climat :

Le Centre Intact d’adaptation au climat est un centre de recherche appliquée de l’Université de Waterloo. Le Centre a été fondé en 2015 grâce à un don d’Intact Corporation financière, la plus grande compagnie d’assurance biens et risques divers au Canada, et aide les propriétaires, les collectivités et les entreprises à réduire les risques liés au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

