PÄIVITYS 11.1.2023 JULKAISTUUN TIEDOTTEESEEN: GLOBAALI MYYNTIJOHTAJA GEORGE APOSTOLOPOULOS SIIRTYY UUSIIN HAASTEISIIN

Robit Oyj ilmoitti 11.1.2023 julkaistussa tiedotteessa, että yhtiön globaali myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen George Apostolopoulos jättää tehtävänsä yhtiössä kesällä 2023.

Yhtiö päivittää julkaistua tietoa seuraavasti:

Osapuolet ovat sopineet, että George Apostolopoulos jättää yhtiön 30.4.2023. Apostolopouloksen seuraajan rekrytointi on meneillään ja prosessi on loppuvaiheessa.

Arto Halonen

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

