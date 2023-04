English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.4.2023 KLO 14.20

Enento Group Oyj – Johdon liiketoimet – Kerppola

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Nora Kerppola

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Enento Group Oyj

LEI: 743700EPLUWXE25HGM03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700EPLUWXE25HGM03_6443663541

Liiketoimen päivämäärä: 2023-04-25

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000123195

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11 137 Yksikköhinta: 18,229 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 11 137 Keskihinta: 18,229 EUR

ENENTO GROUP OYJ

