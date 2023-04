Le Groupe Compass Canada célèbre la Journée Cessons le gaspillage alimentaire et annonce une technologie exclusive, Waste Not 2.0 visant à réduire le gaspillage alimentaire dans ses activités

TORONTO, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, le principal fournisseur de services alimentaires au pays, a annoncé aujourd’hui le lancement de son logiciel exclusif de gestion des déchets alimentaires, Waste Not 2.0, juste à temps pour la 7e Journée annuelle Cessons le gaspillage alimentaire. Le logiciel, créé par les chefs de Compass, utilise la technologie infonuagique pour soutenir un changement de comportement et promouvoir de véritables solutions de gaspillage alimentaire. Waste Not 2.0 a d’abord été mis à l’essai dans un établissement postsecondaire canadien et sera déployé à d’autres endroits ce printemps.



Waste Not 2.0 utilise des solutions innovantes telles que la technologie de suivi des déchets, associée à l’analyse des données pour surveiller les déchets alimentaires et identifier les domaines à améliorer. Le programme comprend également la formation et la mobilisation des employés afin de les sensibiliser aux répercussions du gaspillage alimentaire et d’encourager les pratiques exemplaires. Waste Not 2.0, en plus de la Journée Cessons le gaspillage alimentaire, ne sont que quelques exemples des efforts actuellement déployés par le Groupe Compass Canada dans le cadre de son engagement mondial à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

« Nous sommes ravis de célébrer la Journée Cessons le gaspillage alimentaire et de lancer Waste Not 2.0 dans le cadre de notre engagement plus vaste à l’égard de notre Promesse à la planète », a déclaré Saajid Khan, PDG, Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « En tant que principal fournisseur de services alimentaires au pays, nous avons la responsabilité et la possibilité d’avoir un impact réel sur la réduction du gaspillage alimentaire », a-t-il déclaré. « Grâce à des initiatives comme la Journée Cessons le gaspillage alimentaire et notre programme Waste Not 2.0, nous prenons des mesures concrètes pour minimiser notre impact environnemental et créer une industrie des services alimentaires plus durable. »

La Journée Cessons le gaspillage alimentaire de l’entreprise vise à sensibiliser les gens au problème mondial du gaspillage alimentaire et à encourager les gens à apporter de petits changements individuels pour réduire les surplus alimentaires grâce au livre de cuisine numérique pour réduire les déchets, à des conseils sur l’entreposage des aliments et à la planification des repas. Le Groupe Compass Canada reconnaît le rôle essentiel qu’il joue dans la réduction du gaspillage alimentaire et s’engage à prendre des mesures dans ses propres opérations en lançant Waste Not 2.0. L’entreprise a également lancé les programmes Winnow et le Programme de bacs transparents dans ses propres opérations pour réduire le gaspillage alimentaire.

« Notre Journée Cessons le gaspillage alimentaire est sans aucun doute une journée importante, mais nous nous concentrons sur la réduction du gaspillage alimentaire dans notre entreprise CHAQUE jour », a déclaré Heather Wilkie, vice-présidente, Innovation et durabilité. « Personne ne VEUT gaspiller de nourriture, certainement pas dans l’industrie de la restauration. C’est pourquoi Waste Not 2.0 a été élaboré par des chefs, pour des chefs et des exploitants, dans le but de faciliter la réduction des déchets d’une manière qui interpelle les gens en première ligne. Nous croyons sincèrement que cela pourrait transformer notre entreprise et l’ensemble de l’industrie. »



Le Groupe Compass Canada encourage tout le monde à se joindre à la Journée Cessons le gaspillage alimentaire en prenant des mesures comme l’utilisation des restes, le compostage et le don d’aliments sains excédentaires à des organismes de bienfaisance locaux. L’entreprise a également lancé une campagne sur les médias sociaux pour sensibiliser la population au problème du gaspillage alimentaire et encourager les gens à partager leurs propres actions pour le réduire.

Pour en savoir plus sur la Journée Cessons le gaspillage alimentaire et sur la façon de participer à la campagne, cliquez ici.

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 100 emplacements à travers le pays. L’entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans des secteurs clés, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour aînés et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées™ au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour mettre de l’avant des cultures qui aident à améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC dans le commerce de détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021™. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

Personnes-ressources pour les médias

Groupe Compass Canada

Courtney Gardner, gestionnaire principale, Communications d’entreprise

Courtney.gardner@compass-canada.com

647-633-5420

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f0d98e7-cf1f-4351-a674-15bd3e828c5c