English French

Nexans finalise l’acquisition de Reka Cables pour poursuivre l’électrification des pays nordiques

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans annonce avoir finalisé l’acquisition de Reka Cables, un fabricant de câbles haute, basse et moyenne tension haut de gamme destinés à des applications bâtiments, réseaux de distribution électrique et projets éoliens terrestres.

L’acquisition de cette société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros en 2022, est pleinement en phase avec l’ambition stratégique du Groupe, qui vise à s’affirmer comme un acteur clé de l’électrification, s’engageant à contribuer à la neutralité carbone à horizon 2030.

Cette acquisition permettra à Nexans de s’affirmer une nouvelle fois comme un pionnier du développement durable mais aussi comme un acteur innovant, proposant des câbles sûrs et de haute qualité à ses clients dans la région.

Paris, le 26 avril 2023 – Nexans annonce avoir finalisé avec succès l’acquisition de Reka Cables, un fabricant finlandais de câbles basse, moyenne et haute tension haut de gamme, auprès de Reka Industrial (société cotée à l’indice NASDAQ Helsinki Ltd.) après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité de la concurrence finlandaise.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l’ambition de Nexans qui est de s’affirmer comme un acteur clé de l’électrification, sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Reka Cables, dont le siège est à Hyvinkää en Finlande, fournit depuis plus de 60 ans des câbles premium destinés à des clients dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la construction. La société exploite dans son pays trois sites de production qui viendront compléter les sites existants de Nexans en Suède et en Norvège. En 2022, Reka Cables a déclaré un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros et un EBITDA de 11 millions d’euros.

La dimension internationale et les capacités d’innovation de Nexans contribueront à créer une importante plus-value pour les clients de Reka Cables dans les pays nordiques et au-delà. Les deux entreprises partagent des engagements forts en matière de développement durable ainsi qu’un service et une expérience client de premier ordre.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe de Reka Cables au sein de Nexans. Leur engagement profond en faveur de la transition énergétique contribuera à la transformation de Nexans en tant qu’acteur clé de l’électrification. Leur expertise dans les câbles de haute qualité pose les fondations d’une expansion future dans la région nordique. »

Markku E. Rentto, Président de Reka Industrial, commente : « Cette opération crée pour les équipes de Reka Cables de nouvelles opportunités de se développer à l’avenir dans le cadre du Groupe Nexans. »

À la suite de l’acquisition, Reka Cables va intégrer l’activité Distribution & Usages de Nexans. Cette opération ouvre également de grandes perspectives pour les équipes de Reka Cables comme de Nexans, avec encore plus de synergies et d’opportunités de développement à en attendre.

À propos de Reka Cables

À la pointe de l’industrie du câble depuis plus de 60 ans, Reka Cables Ltd. fournit des solutions de câbles durables, de haute qualité, pour la production d’énergie renouvelable, la construction de réseaux, l’industrie, ainsi que la construction d’immeubles résidentiels et de bureaux. La société emploie environ 270 collaborateurs et a réalisé 172 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Ses trois sites de production sont situés en Finlande, à Hyvinkää, Keuruu et Riihimäki. En novembre 2021, Reka Cables est devenu l’un des premiers fabricants de câbles à atteindre la neutralité carbone (Scopes 1 et 2).

www.rekacables.com

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde d’une électricité sûre, durable, et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transport d’énergie, Distribution, Usages, et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication



Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

Tél. : +33 (0)7 87 04 96 58

maellys.leostic@nexans.com



Relations investisseurs



Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe