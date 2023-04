Forløb af ordinære generalforsamlinger i Investeringsforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BankInvest Select

København K, April 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



Investeringsforeningen BankInvest og Kapitalforeningen BankInvest Select har i dag den 26. april 2023 afholdt ordinære generalforsamlinger. Generalforsamlingerne blev afholdt samlet.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev taget til efterretning.

Årsrapport, udbytte og bestyrelsesmedlemmernes honorar

Foreningernes årsrapporter for 2022 inklusive forslag til udbytter for 2022 blev godkendt. Bestyrelseshonoraret for 2022 og det budgetterede bestyrelseshonorar for 2023 blev ligeledes godkendt.

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer i en række afdelinger i Investeringsforeningen BankInvest. De fuldstændige forslag fremgik af indkaldelsen med bilag til generalforsamlingerne. Alle forslagene blev vedtaget af generalforsamlingen.

Der var ingen forslag fra investorer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ingelise Bogason og Ole Selch Bak afgik efter vedtægternes rotationsregel, og begge stillede op til genvalg.

Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af Ingelise Bogason og Ole Selch Bak, og Ingelise Bogason og Ole Selch Bak blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen for begge foreninger består herefter af Niels Bang, Ingelise Bogason, Ole Selch Bak samt Lone Møller Olsen.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) blev genvalgt som foreningernes revisor.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Vicedirektør Henrik Granlund, tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør