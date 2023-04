KKCG und US Methanol feiern erste Methanolproduktionsanlage in West Virginia

French German





CHARLESTON, West Virginia, April 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- KKCG und US Methanol LLC richteten gemeinsam eine Veranstaltung anlässlich der Fertigstellung und erfolgreichen Eröffnung von West Virginias erster Methanolproduktionsanlage im Institute Industrial Complex im Kanawha Valley aus.

Die Produktionsanlage soll jährlich 200.000 Tonnen hochwertiges Methanol für Kunden in West Virginia und den umliegenden Bundesstaaten produzieren. Methanol ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung verschiedener Konsumgüter, einschließlich aus den Bereichen Elektronik und Medizin. Mit einer Investition von mehr als 250 Millionen Dollar schafft die Anlage mehr als 50 neue, hochwertige Industriearbeitsplätze in West Virginia.

US Methanol wurde 2016 von KKCG gegründet, da West Virginia als wettbewerbsfähiger Produktionsstandort anerkannt ist, der durch reichlich vorhandene natürliche Ressourcen, eine bereits vorhandene Infrastruktur, ein wirtschaftsfreundliches Umfeld und lokales Know-how gestützt wird.

Die Eröffnung dieser Anlage ist ein Zeichen für das Engagement von KKCG, in die Region zu investieren und die lokalen Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, zu unterstützen.

Den Erfolg feiern

Um diesen Meilenstein zu feiern, haben KKCG und US Methanol eine Veranstaltung an der West Virginia State University organisiert. Die Veranstaltung umfasste Grundsatzreden und eine Podiumsdiskussion mit führenden Wirtschaftsvertretern, gewählten Amtsträgern und Akademikern, um Wege zu einem dauerhaften und nachhaltigen Wirtschaftswachstum in West Virginia zu erkunden.

Zu den Rednerinnen und Rednern sowie Podiumsteilnehmenden der Veranstaltung gehörten:

Gouverneur Jim Justice, West Virginia

Senator Joe Manchin

Senatorin Shelley Moore Capito

Kongressabgeordnete Carol Miller

Karel Komárek, KKCG, Gründer und Vorsitzender

Katarina Kohlmayer, KKCG, Chief Financial Officer

Michael L. Walsh, US Methanol, Chief Executive Officer

Ericke Cage, Präsident der West Virginia State University

W. Kent Carper, Präsident der Kanawha County Commission

Rebecca McPhail, Präsidentin der West Virginia Manufacturers Association

Karel Komárek, Gründer und Vorsitzender von KKCG, kommentierte dies wie folgt:

„Unsere Investition in US Methanol ist ein Beweis für unseren Glauben an das Potenzial der Wirtschaft von West Virginia. Wir sind zuversichtlich, dass die Anlage der lokalen Gemeinschaft und dem Staat zugute kommen wird, indem sie neue Arbeitsplätze und Wachstumsmöglichkeiten schafft.“

Joe Manchin, US-amerikanischer Senator aus West Virginia, sagte:

„Ich möchte KKCG, Karel [Komárek] und seinem gesamten Team für ihr Engagement und ihre Investition danken, und für die Gelegenheit, die er uns gegeben hat, um zu zeigen, was für ein guter Partner der Bundesstaat West Virginia sein wird.“

Über KKCG

KKCG ist eine Investment- und Innovationsgruppe mit Expertise in den Bereichen Lotterie und Glücksspiel, Energie, Technologie und Immobilien. KKCG wurde von dem Unternehmer, Investor und Philanthropen Karel Komárek gegründet, beschäftigt in seinen Portfoliounternehmen mehr als 10.000 Mitarbeiter in 36 Ländern und verwaltet ein Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Zu den Unternehmen der Gruppe gehören unter anderem Allwyn, ein multinationaler Lotteriebetreiber mit führenden Marktpositionen in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois); die MND Group, ein internationaler Produzent und Anbieter von traditionellen und erneuerbaren Energien, der in den Bereichen Bohrung und Exploration, Energiespeicherung, Einzelhandel und Handel tätig ist; die ARICOMA Group, ein Anbieter von umfassenden IT-Dienstleistungen in ganz Europa und den USA; und KKCG Real Estate, das international anerkannte, preisgekrönte Architektur im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor mit Schwerpunkt auf innovativer und nachhaltiger Entwicklung schafft. KKCG ist auf mehreren Kontinenten tätig und nutzt das Kapital, die Netzwerke und das Wissen der gesamten Gruppe, um langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. KKCG hat sich verpflichtet, die Gemeinden, in denen seine Betriebe angesiedelt sind, zu unterstützen und einen Beitrag zu den Gesellschaften zu leisten, in denen es tätig ist.

Über US Methanol

US Methanol wurde 2016 von KKCG mit dem Ziel gegründet, Methanol höchster Qualität für industrielle Abnehmer in den Vereinigten Staaten zuverlässig zu produzieren und zu liefern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Charleston, West Virginia, USA. Das Unternehmen hat sich dem Goldstandard verpflichtet, um seine Produkte auf eine Weise zu produzieren, die seine Mitarbeiter, die Gemeinschaft und die Umwelt schützt.

Medienkontakte:

Jonathan Hoffmann

Group Corporate Communications Director, Sprecher von KKCG

Mobil: +420 602 633 105

E-Mail: jonathan.hoffmann@kkcg.com

Evropská 866/71

160 00 Prag 6

Tschechische Republik

Mary Green

President, Mary Ann Green Communications

304.932.7673

mgreen@magc.info

106 South Gate Place

Charleston, WV 25314

