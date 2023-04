AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q1 2023

English Finnish





Afarak Group SE ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2023

Afarak Groupin tuotanto vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli tasaista, huolimatta EWW:n huoltoseisokista.

Q1/2023 Q1/2022 Muutos 2022 Erikoismetalliseostuotanto mt 24 359 24 229 0,5% 87 734 Jalostustoiminta mt 7 581 8 311 -8,8% 26 642 Kaivostoiminta mt 16 778 15 918 5,4% 61 092 Etelä-Afrikan kaivokset mt 61 045 0 100,0% 71 271 Kaivostoiminta mt 61 045 0 100,0% 71 271

Jalostustoiminta

Tuotantomäärät laskivat 8,8 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon

Saksan jalostuslaitoksella oli huoltoseisokki vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana

Kaivostoiminta

Kaivostoiminta kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna

Turkin kaivosten kaivostoiminta oli 5,4 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana aikana

Etelä-Afrikassa tuotanto kasvoi suotuisan markkinatilanteen ansiosta





Helsinki, 26 huhtikuuta, 2023

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Liite