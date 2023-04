Aéroport de Paris SA - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

English French

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Tremblay-en-France, le 26 avril 2023

Aéroports de Paris SA

Chiffre d'affaires du 1er trimestre en forte hausse

solide reprise du trafic, en ligne avec les hypothèses du groupe,

et forte dynamique commerciale à Paris

Chiffre d'affaires consolidé de 1 194 M€ au 1er trimestre 2023, en croissance de + 40,7 % par rapport à la même période en 2022, qui demeurait affectée par des restrictions sanitaires.





Les segments Activités aéronautiques et International & développements aéroportuaires sont portés par la poursuite de la reprise du trafic à Paris (+ 44,6 %, soit 88,7 % du niveau de trafic de 2019) et à l'international, notamment chez TAV Airports (+ 41,9 %, soit 94,7 % du niveau de trafic de 2019). Le segment Commerces & Services enregistre une croissance solide, bénéficiant de la reprise du trafic à Paris, de la forte hausse du CA /Pax Extime Paris 2 , à 30,3 euros au 1 er trimestre 2023, et d'un plus grand nombre de points de ventes ouverts par rapport au 1 er trimestre 2022.

Le segment Immobilier est en croissance, notamment soutenu par les loyers additionnels d'actifs repris en pleine propriété durant l'année 2022.

Sauf indication contraire, les variations sont exprimées par comparaison avec le 1er trimestre 2022.

Les définitions des indicateurs opérationnels et financiers figurent en annexe 1.







CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ – DONNEES CLES T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 Chiffre d'affaires3 1 194 M€ 848 M€ + 346 M€ + 40,7 % dont Activités aéronautiques 430 M€ 322 M€ + 108 M€ + 33,4 % dont Commerces et services 384 M€ 270 M€ + 114 M€ + 42,3 % dont Immobilier 93 M€ 85 M€ + 8 M€ + 9,6 % dont International & développements aéro. 321 M€ 205 M€ + 116 M€ + 56,6 %





INDICATEURS OPERATIONNELS T1 2023 en % de 20194 Var. 2023/20224 Trafic du Groupe ADP5 69,4 Mpax 95,2 % + 21,3 MPax + 45,1 % Trafic de Paris Aéroport 21,0 Mpax 88,7 % + 6,5 MPax + 44,6 %





T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 T1 2019 Var. 2023/2019 CA / Pax Extime Paris 30,3 € 26,0 € + 4,3 € + 16,5 % 22,9 € + 7,4 € + 32,3 %

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré :

« La dynamique de reprise du trafic, débutée l'année dernière, s'est poursuivie au 1er trimestre 2023. Conformément à nos hypothèses de trafic, nous avons accueilli 69 millions de passagers dans l'ensemble de notre réseau d'aéroports, dont 21 millions à Paris. L'expertise d'hospitalité du groupe à Paris et à l'international a été reconnue à nouveau à travers le classement Skytrax 2023 : Paris-Charles de Gaulle a été élu 5ème aéroport mondial en termes de qualité de service et cinq aéroports du groupe se classent parmi les 100 meilleurs aéroports mondiaux. Le chiffre d'affaires par passager Extime Paris s'établit en forte hausse. Ce dynamisme de l'ensemble des segments d'activités porte le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 à 1 194 millions d'euros, en croissance de 40,7 % par rapport à la même période en 2022. Les équipes du Groupe ADP sont engagées pour la réalisation des objectifs de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers visant à proposer le meilleur accueil à nos passagers tout en inscrivant la décarbonation de notre activité au cœur de notre nouveau modèle aéroportuaire, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. »

Commentaires sur l'actualité du groupe

Projet de fusion entre GIL & GAL

A la suite de l'annonce de l'accord entre Groupe ADP et GMR Enterprises pour former une holding aéroportuaire cotée sur les marchés financiers indiens au premier semestre 2024 (voir le communiqué de presse du 19 mars 2023), certaines étapes préalables à l'opération envisagée ont été réalisées au cours du 1er trimestre 2023 :

Groupe ADP a souscrit à 330 817 obligations en devises étrangères convertibles (FCCBs - Foreign Currency Convertible Bond), émises par GMR Airports Infrastructure Ltd (GIL) et allouées le 24 mars 2023, pour un total de 331 millions d'euros.

Groupe ADP a également procédé au règlement anticipé des clauses de compléments de prix (earn-outs), pour un total de 62 millions d'euros. L'impact initial de ce versement, négatif sur l'endettement net du groupe au 1 er semestre 2023, sera progressivement neutralisé par l'extinction du passif associé à ces compléments de prix, s'étalant jusqu'à la réalisation de la fusion envisagée.

semestre 2023, sera progressivement neutralisé par l'extinction du passif associé à ces compléments de prix, s'étalant jusqu'à la réalisation de la fusion envisagée. Par ailleurs, le 12 avril 2023, GIL a déposé la demande de fusion pour approbation auprès de BSE Limited et National Stock Exchange of India Limited, marchés financiers indiens où GIL est actuellement coté, et au Securities and Exchange Board of India (SEBI).





Renouvellement de la concession de l'aéroport d'Ankara

A la suite du succès de TAV Airports dans l'appel d'offres pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Ankara pour la période 2025-2050 (voir le communiqué du 20 décembre 2022), TAV Airports a signé le 1er février 2023 le contrat de concession avec l'autorité aéroportuaire turque (DHMI). A ce titre, TAV Airports s'apprête à verser au plus tard le 1er mai 2023 la somme de 119 millions d'euros due à DHMI, représentant 25 % du loyer de la concession.

Les travaux d'expansion des capacités de l'aéroport seront engagés au cours du 2ème trimestre 2023. Pour rappel, les investissements nécessaires sont estimés à environ 300 millions d'euros dont les deux tiers seront engagés entre 2023 et 2026, et le dernier tiers à démarrer au plus tard en 2038.

Résultats du classement Skytrax 2023

En 2023, 5 aéroports du groupe figurent parmi les 100 meilleurs aéroports mondiaux en matière de qualité de service selon le classement des World Airport Awards de l'organisme Skytrax.

Paris-Charles de Gaulle conserve sa place de meilleur aéroport d'Europe, et s'établit comme 5ème meilleur aéroport au monde (contre 6ème en 2022). Paris-Orly continue sa nette progression, au 39ème rang mondial (contre 46ème en 2022 et 76ème en 2021).

A l'international, 3 autres aéroports du réseau figurent parmi les 100 meilleurs aéroports : Indira Gandhi à Delhi en 36ème position (+ 1 place), Rajiv Gandhi à Hyderabad en 65ème position (- 2 places) et Médine en 52ème position (+ 6 places).

Mise en place d'un baromètre des temps d'attente aux frontières à Paris

Le Groupe ADP a initié, en collaboration avec la Police aux Frontières, la mise en place d'un baromètre du temps d'attente aux frontières dans les aéroports parisiens (voir le communiqué du communiqué du 29 mars 2023).

Il rendra compte chaque mois du pourcentage de passagers ayant attendu moins de 10 minutes à Paris-CDG et Paris-Orly ; du nombre d'événements ayant entraîné des temps d'attente supérieurs à 30 minutes et précisera le motif des évènements les plus pénalisants ; et enfin donnera en détail par terminal les parts de passagers départs et arrivées ayant attendu par tranche de 10 minutes. Cet outil permettra de mesurer, rendre compte, et piloter les progrès.

Les données sont extraites des capteurs qui équipent les zones de passage frontière des aéroports parisiens. Cette démarche s'inscrit dans un plan d'action global mené aux côtés de la Police aux frontières pour réduire les temps d'attente aux frontières (recrutement de contractuels d'ici cet été, renforcement des SAS parafe…) et, en conséquence, améliorer la qualité de service et contribuer à la performance des plateformes parisiennes.

Performance du périmètre régulé en 20226

Au 31 décembre 2022, le ROCE régulé s'est établi à 4,67 %, contre - 3,47 % au 31 décembre 2021. Il correspond au rapport entre le résultat opérationnel du périmètre régulé7 après impôt normatif sur les sociétés et la base d'actifs régulés et utilisé pour apprécier la performance du périmètre régulé aux termes de l'article L. 6325-1 du Code des transports.

Le résultat opérationnel du périmètre régulé pour l'année 2022 était de 365 millions d'euros, avant impôts sur les sociétés contre - 204 millions d'euros en 2021.

La somme de la base d'actifs régulés, correspondant à la valeur nette comptable des actifs corporels et incorporels relatifs au périmètre régulé, et du besoin en fonds de roulement s'élevait à 5 800 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 5 870 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Détail du chiffre d'affaires consolidé – 1er trimestre 2023

T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 Chiffre d'affaires 1 194 848 + 346 M€ + 40,7 % Activités aéronautiques 430 322 + 108 M€ + 33,4 % Commerces et services 384 270 + 114 M€ + 42,3 % dont Extime Duty Free Paris 159 104 + 55 M€ + 52,3 % dont Relay@ADP 21 14 + 7 M€ + 49,6 % Immobilier 93 85 + 8 M€ + 9,6 % International & développements aéroportuaires 321 205 + 116 M€ + 56,6 % dont TAV Airports 250 148 + 102 M€ + 68,7 % dont AIG 61 47 + 14 M€ + 30,5 % Autres activités 44 37 + 7 M€ + 20,4 % Eliminations inter-segments (78) (70) - 8 M€ + 11,1 %

Evolution du Chiffre d'Affaires par segment

Analyse par segment

Activités aéronautiques – Plateformes parisiennes

(en millions d'euros) T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 Chiffre d'affaires 430 322 + 108 M€ + 33,4 % Redevances aéronautiques 247 177 + 70 M€ + 39,7 % Redevances passagers 152 101 + 51 M€ + 51,0 % Redevances atterrissage 56 43 + 13 M€ + 29,7 % Redevances stationnement 39 33 + 6 M€ + 17,9 % Redevances spécialisées 59 40 + 19 M€ + 47,3 % Revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire 116 98 + 18 M€ + 18,1 % Autres produits 9 8 + 1 M€ + 13,8 %

Au 1er trimestre2023, le chiffre d'affaires du segment Activités aéronautiques, qui correspond aux seules activités aéroportuaires assurées par Aéroports de Paris en tant que gestionnaire des plateformes parisiennes, est en hausse de + 33,4 % à 430 millions d'euros.

Le produit des redevances aéronautiques (redevances par passager, d'atterrissage et de stationnement) a augmenté de + 39,7 %, à 247 millions d'euros du fait de :

La hausse de + 51,0 % du produit de la redevance par passager, liée à : la croissance du trafic passagers (+ 44,6 %), la hausse de la part du trafic international (voir trafic par faisceaux en page 8) et la hausse de + 1,54 % du tarif de la redevance par passager par rapport à la période tarifaire 2021 8 ;

; La hausse de + 29,7 % du produit de la redevance d'atterrissage, liée à l'augmentation des mouvements d'avions (+ 23,0 %) ;

La hausse de + 17,9 % du produit de la redevance de stationnement, liée à l'augmentation des mouvements d'avions (+ 23,0 %).





Le produit des redevances spécialisées est en hausse de + 47,3 %, à 59 millions d'euros, liée à la hausse du trafic passagers.

Pour rappel, les évolutions des tarifs des redevances applicables pour les aéroports parisiens figurent en annexe 2 du présent document ainsi que sur le site internet de la société.

Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire, sont en hausse de + 18,1 %, à 116 millions d'euros. Ces revenus étant déterminés par les coûts, partiellement fixes, de ces activités, le chiffre d'affaires croît dans une moindre proportion que le trafic passagers.

Les autres produits, constitués notamment de refacturations à la Direction des Services de la Navigation Aérienne, de locations liées à l'exploitation des aérogares et d'autres prestations de travaux réalisées pour des tiers, sont en hausse de + 13,8 %, à 9 millions d'euros.

Commerces et services – Plateformes parisiennes

(en millions d'euros) T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 Chiffre d'affaires 384 270 + 114 M€ + 42,3 % Activités commerciales 234 144 + 90 M€ + 62,4 % Extime Duty Free Paris 159 104 + 55 M€ + 52,3 % Relay@ADP 21 14 + 7 M€ + 49,6 % Autres Boutiques et Bars et Restaurants 35 14 + 22 M€ + 160,9 % Publicité 9 5 + 4 M€ + 74,2 % Autres produits commerciaux 9 7 + 3 M€ + 39,1 % Parcs et accès 38 28 + 10 M€ + 35,6 % Prestations industrielles 55 50 + 5 M€ + 10,0 % Recettes locatives 39 34 + 6 M€ + 16,7 % Autres produits 17 14 + 3 M€ + 25,7 %

Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires du segment Commerces et services, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de + 42,3 %, à 384 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des activités commerciales se compose des revenus perçus côté pistes et côté ville dans les boutiques, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité. Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires des activités commerciales est en hausse de + 62,4 %, à 234 millions d'euros, dont Extime Duty Free Paris, en hausse de + 52,3 %, à 159 millions d'euros. Cette augmentation s'explique notamment par :

la hausse du trafic passagers à Paris Aéroport (+ 44,6 %) ;

la hausse de + 16,5 % du CA/Pax Extime Paris, à 30,3 euros. Cette hausse est portée par des effets structurels : le déploiement de la stratégie commerciale Extime, la réouverture en décembre 2022 du Terminal 1 à Paris-Charles de Gaulle et une part du trafic international en augmentation, ainsi que par des effets conjoncturels au 1er trimestre 2023 : effet de l'inflation et taux de changes favorables, ainsi que l'impact des mouvements sociaux ayant notamment réduit la part du trafic domestique.

Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités en zone réservée est celui perçu intégralement lorsque qu'il est réalisé par des sociétés consolidées en intégration globale et partiellement, sous forme de loyers variables, lorsque qu'il est réalisé par des tiers preneurs ou des sociétés consolidées par mise en équivalence ;

la hausse du nombre de points de ventes ouverts par rapport au 1er trimestre 2022, qui demeurait affecté par des restrictions sanitaires.





Le chiffre d'affaires des prestations de parkings est en hausse de + 35,6 %, à 38 millions d'euros, du fait de la hausse du trafic.

Le chiffre d'affaires des prestations industrielles (consistant en la fourniture d’électricité et d’eau) est en hausse de + 10,0 %, à 55 millions d'euros, en lien avec la réouverture d'infrastructures à Paris par rapport au 1er trimestre 2022.

Le produit des recettes locatives (locations de locaux en aérogares) est en hausse de + 16,7 %, à 39 millions d'euros, du fait de l'augmentation des aérogares et surfaces ouvertes par rapport au 1er trimestre 2022.

Les recettes des autres produits (essentiellement constitués de prestations internes) sont en hausse de + 25,2 %, à 17 millions d'euros.



Immobilier – Plateformes parisiennes

(en millions d'euros) T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 Chiffre d'affaires 93 85 + 8 M€ + 9,6 % Chiffre d'affaires externe 81 73 + 8 M€ + 11,0 % Terrains 33 29 + 4 M€ + 13,7 % Bâtiments 23 20 + 3 M€ + 13,2 % Autres 26 24 + 1 M€ + 6,0 % Chiffre d'affaires interne 12 12 - -

Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires du segment Immobilier, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, s'établit à 93 millions d'euros, en hausse de + 9,6 %.

Le chiffre d'affaires externe, réalisé avec des tiers (en dehors groupe), s'établit à 81 millions d'euros, en hausse de +11,0 % par rapport au 1er trimestre 2022, notamment du fait de loyers additionnels liés aux actifs repris en pleine propriété en 2022 et de l'effet de clauses d'indexations sur les loyers.

International et développements aéroportuaires

(en millions d'euros) T1 2023 T1 2022 2023/2022 Chiffre d'affaires 321 205 + 116 M€ + 56,6 % ADP International 64 53 + 11 M€ + 21,0 % dont AIG 61 47 + 14 M€ + 30,5 % dont ADP Ingénierie 2 4 - 2 M€ - 54,5 % TAV Airports 250 148 + 102 M€ + 68,7 % Société de Distribution Aéroportuaire Croatie 3 3 - -

Au 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires du segment International et développements aéroportuaires s'élève à 321 millions d'euros, en hausse de + 56,6 %, du fait principalement de la hausse du chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG.

Le chiffre d'affaires d'AIG est en hausse de + 30,5 %, à 61 millions d'euros, du fait notamment de l'effet de la hausse de + 55,1 % du trafic passagers enregistrée à Amman sur le produit des redevances aéronautiques.

Le chiffre d'affaires de TAV Airports est en hausse de + 68,7 %, à 250 millions d'euros, du fait notamment de l'effet de la hausse de + 41,9 % du trafic de TAV Airports sur le chiffre d'affaires :

des actifs turcs de TAV Airports, notamment Izmir pour + 4,0 millions d'euros (+ 39,5 %) et Ankara pour + 1,8 million d'euros (+ 28,8 %) ;

des actifs internationaux de TAV Airports, notamment à Almaty pour + 50,6 millions d'euros (+ 110,5 %) et en Géorgie pour + 5,1 millions d'euros (+ 31,8 %);

des sociétés de services de TAV Airports, notamment Havas (assistance en escale) pour + 14,8 millions d'euros (+ 55,5 %), en raison de la hausse du nombre de vols servis, BTA (bars et restaurants) pour + 12,4 millions d'euros (+ 77,9 %) et TAV OS (salons aéroportuaires) pour + 9,7 millions d'euros (+ 96,4 %), en raison de la hausse de la fréquentation.





Autres activités

(en millions d'euros) T1 2023 T1 2022 Var. 2023/2022 Produits 44 37 + 7 M€ + 20,4 % Hub One 40 35 + 5 M€ + 13,3 %

Au 1er trimestre 2023, le produit du segment Autres activités s'élève à 44 millions d'euros, en hausse de + 20,4 %.

Cette évolution s'explique principalement par la hausse de + 5 millions d'euros du chiffre d'affaires d'Hub One, du fait d'une hausse de l'activité et d'un effet périmètre de 1,4 million d'euros, lié à l'acquisition en octobre 2022 d'ID Services, opérateur de technologies digitales pour les entreprises.

Evolution du trafic au 1er trimestre 2023

Trafic Groupe9

PASSAGERS



Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 14 310 930 + 49,7 % 86,9 % Paris-Orly 6 733 476 + 34,9 % 92,8 % Total Paris Aéroport 21 044 406 + 44,6 % 88,7 % Antalya 2 799 398 + 33,4 % 99,8 % Almaty 1 910 965 + 48,7 % 155,1 % Ankara 2 482 332 + 33,8 % 70,4 % Izmir 1 942 518 + 14,5 % 69,6 % Bodrum 265 714 + 20,4 % 92,5 % Gazipaşa 124 817 + 35,9 % 123,6 % Médine 2 494 835 + 104,2 % 120,5 % Tunisie 181 437 + 58,2 % 82,6 % Géorgie 790 071 + 37,4 % 92,4 % Macédoine du Nord 493 720 + 41,4 % 102,7 % Zagreb 694 956 + 43,2 % 114,8 % Total TAV Airports 14 180 763 + 41,9 % 94,7 % New Delhi 17 739 224 + 49,1 % 105,5 % Hyderabad 5 709 050 + 52,2 % 104,0 % Medan 1 821 859 + 62,0 % 89,5 % Goa 664 160 - - Total GMR Airports10 25 934 293 + 50,6 % 103,9 % Santiago du Chili 5 949 877 + 28,8 % 85,1 % Amman 2 063 051 + 55,1 % 107,2 % Autres aéroports11 188 400 + 159,3 % 80,8 % GROUPE ADP10 69 360 790 + 45,1 % 95,2 %

Trafic à Paris Aéroport





Au 1er trimestre 2023, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de + 44,6 % avec un total de 21,0 millions de passagers (+ 47,8 % hors grèves en 2023), soit 88,7 % du trafic sur la même période en 2019 (90,7 % hors grèves en 2023).

A Paris Aéroport, le trafic du 1er trimestre 2023 a subi l'impact défavorable des mouvements sociaux (grèves) : la perte de trafic est estimée à environ 470 000 passagers, dont 390 000 en mars.

La répartition géographique du trafic passagers figure dans le tableau ci-après.





Le nombre de mouvements d'avions à Paris Aéroport est en hausse de + 23,0 %, à 141 758 mouvements, dont 98 591 mouvements à Paris-Charles de Gaulle, en hausse de + 26,8 %, soit 88,0 % du niveau de 2019, et 43 167 mouvements à Paris-Orly, en hausse de + 15,1 %, soit 85,4 % du niveau de 2019.

REMARQUE IMPORTANTE : Depuis le communiqué du trafic de décembre et de l'année 2022, le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après ainsi que les données historiques utilisées pour les calculs de variations et de reprises sont alignés avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires. Il présente la décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "Royaume Uni et UE hors Schengen", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM" est présenté séparément du faisceau "International", au sein duquel il était intégré jusqu'au communiqué du trafic du mois de novembre 2022. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

PASSAGERS Premier trimestre Répartition géographique

par faisceau Part du trafic

T1 2023 Part du trafic

T1 2022 Var. 23/22

en passagers % de trafic 2023

par rapport à 2019 France métropolitaine 12,9 % 16,9 % + 10,5 % 73,7 % DROM/COM 5,7 % 7,3 % + 13,8 % 97,0 % Espace Schengen 34,0 % 34,0 % + 44,6 % 93,3 % Royaume Uni et UE hors Schengen12 6,5 % 5,1 % + 86,4 % 92,3 % Autre Europe 2,1 % 2,5 % + 20,6 % 62,5 % Europe 42,6 % 41,6 % + 48,2 % 90,9 % Afrique 14,0 % 12,9 % + 57,8 % 103,1 % Amérique du Nord 10,3 % 9,3 % + 60,4 % 101,5 % Amérique Latine 3,5 % 4,3 % + 17,6 % 81,6 % Moyen-Orient 6,1 % 5,9 % + 51,3 % 97,1 % Asie-Pacifique 4,7 % 1,9 % + 261,0 % 59,0 % Autre International 38,7 % 34,2 % + 63,6 % 91,3 % PARIS AEROPORT 100,0 % 100,0 % + 44,6 % 88,7 %





PASSAGERS T1 2023 T1 2022 Var. 23/22 Var. 23/19 Taux de corresp. 22,6 % 24,2 % - 1,6 pt - 2,1 pts Taux de remplissage 83,4 % 71,8 % + 11,5 pts - 0,9 pt

Rappel des hypothèses de trafic, prévisions et objectifs 2023-2025

Dans le cadre de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers communiquée le 16 février 2022, le Groupe ADP a énoncé des objectifs à horizon 2025. Ces derniers ont été bâtis sur des hypothèses d'absence de nouvelles restrictions ou fermetures d'aéroports liés à la crise sanitaire, de stabilité du modèle économique à Paris et d'absence de volatilité anormalement élevée en matière de taux de change et de taux d'inflation. Ils ont par ailleurs été construits sur la base du périmètre de consolidation à fin 2021, sans hypothèse d'évolution à horizon 2025.

Tenant compte du trafic passagers et des résultats enregistrés en 2022, des mesures de revalorisations salariales mises en place à partir de 2023 et de l'évolution des indicateurs macro-économiques (taux de change, inflation, prix de l'énergie), le Groupe ADP a précisé13 ses hypothèses de trafic à Paris en 2023 et a ajusté certaines prévisions et objectifs financiers 2023-2025.

Il est précisé que toute nouvelle évolution par rapport aux hypothèses sur lesquelles reposent les objectifs du groupe pourrait avoir des effets sur le volume de trafic et les indicateurs financiers 2025 Pioneers.

2023 2024 2025 Trafic du Groupe14

en % du trafic de 2019



95 % - 105 % - - Retour au niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024 Trafic à Paris Aéroport

en % du trafic de 2019



87 % - 93 % 90 % - 100 % 95 % - 105 % Retour au niveau de trafic de 2019 entre 2024 et 2026,

au-delà du niveau de 2019 à partir de 2026 CA / Pax Extime Paris15

en euros - - 29,5 € Charges courantes ADP SA par passager, en € - 17 € - 20 € / pax Croissance de l'EBITDA

groupe, par rapport à 2019 Au moins égal à l'EBITDA de l'année 2019

(i.e. ≥ 1 772 M€) - - Marge d'EBITDA

en % du chiffre d'affaires 32 % à 37 % 35 % à 38 % Résultat net part du groupe

en millions d'euros Positif Investissements Groupe

(excl. invest. financier) c. 1,3 milliard d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2025, en euros courants Investissements ADP SA

(excl. invest. financier, incl. régulé et non régulé) c. 900 millions d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2025, en euros courants Ratio Dette financière nette / EBITDA

incl. croissance ciblée à l'international - - 3,5x - 4,5x Dividendes

en % du RNPG au titre de l'année N,

versé en N+1 Taux de distribution de 60 %

Plancher à 3€/action

Calendrier financier16

Une conférence téléphonique (audiocast en anglais) aura lieu le mercredi 26 avril 2023 à 18 h 00 (CET). La présentation peut être suivie en direct aux liens suivants, lesquels sont également affichés sur le site internet du Groupe ADP :

Une retransmission en direct de la conférence sera disponible au lien suivant : webcast (anglais uniquement)

L'inscription pour participer à la session de questions-réponses est disponible au lien suivant : inscription à l'appel

Assemblée Générale des actionnaires : Mardi 16 mai 2023

des actionnaires : Mardi 16 mai 2023 Prochaine publication de trafic : Trafic du mois d'avril 2023 - Mercredi 17 mai 2023, après bourse

: Trafic du mois d'avril 2023 - Mercredi 17 mai 2023, après bourse Détachement du dividende 17 : Lundi 5 juin 2023

: Lundi 5 juin 2023 Mise en paiement du dividende 17 : Mercredi 7 juin 2023

: Mercredi 7 juin 2023 Résultats financiers du premier semestre 2023 : Jeudi 27 juillet 2023, après bourse

: Jeudi 27 juillet 2023, après bourse Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2023 : Mercredi 25 octobre 2023, après bourse

Prochaines conférences thématiques : Conférence thématique Immobilier : Septembre/Octobre 2023 Conférence thématique GMR Airports : A la réalisation de la fusion envisagée 18 , entre GIL et GAL (attendue au 1 er semestre 2024)



Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Des informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont incluses dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables à la date de diffusion du présent document mais qui peuvent cependant s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques. Il n'existe donc aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes susceptibles d'entrainer des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 14 avril 2023 sous le numéro D.23-0284. Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’Aéroports de paris à l’adresse www.parisaeroports.fr.

Aéroports de Paris ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Définitions

La définition et le calcul des indicateurs alternatifs de performance (IAP) ainsi que la segmentation des activités du groupe présentés dans ce communiqué sont publiés intégralement dans le document d’enregistrement universel du Groupe. Il est disponible sur le site internet du Groupe : https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf.

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

Annexe 1 – Définitions

La définition et le calcul des indicateurs alternatifs de performance (IAP) ainsi que la segmentation des activités du groupe présentés dans ce communiqué sont publiés intégralement dans le document d’enregistrement universel du Groupe.

Il est disponible sur le site internet du Groupe : https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf.

Indicateurs financiers :

L’EBITDA correspond à la mesure de la performance opérationnelle de la société mère et de ses filiales. Il est constitué du chiffre d'affaires et des autres produits opérationnels courants diminués des achats et charges courantes opérationnelles à l'exclusion des amortissements et des dépréciations d'actifs corporels et incorporels.

correspond à la mesure de la performance opérationnelle de la société mère et de ses filiales. Il est constitué du chiffre d'affaires et des autres produits opérationnels courants diminués des achats et charges courantes opérationnelles à l'exclusion des amortissements et des dépréciations d'actifs corporels et incorporels. La marge d'EBITDA est le ratio correspondant au rapport : EBITDA / Chiffre d'affaires.

est le ratio correspondant au rapport : EBITDA / Chiffre d'affaires. L’endettement financier brut tel que défini par le Groupe ADP comprend les emprunts et dettes financières à long et à court terme (y compris les intérêts courus et les dérivés passifs de couverture de juste valeur afférents à ces dettes, ainsi que les dettes de location) et les dettes liées aux options de vente des minoritaires (présentées en Autres dettes et en Autres passifs non courants).

tel que défini par le Groupe ADP comprend les emprunts et dettes financières à long et à court terme (y compris les intérêts courus et les dérivés passifs de couverture de juste valeur afférents à ces dettes, ainsi que les dettes de location) et les dettes liées aux options de vente des minoritaires (présentées en Autres dettes et en Autres passifs non courants). L’endettement financier net (ou dette financière nette) tel que défini par le Groupe ADP correspond à l'endettement financier brut diminué, des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction.

tel que défini par le Groupe ADP correspond à l'endettement financier brut diminué, des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction. Le Ratio Dette Financière Nette/EBITDA est le ratio correspondant au rapport : Endettement financier net / EBITDA, il mesure la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette sur la base de son EBITDA.





Indicateurs opérationnels :

Le CA / Pax Extime Paris ou Chiffre d’affaires par passager Extime Paris correspond au rapport : Chiffre d'affaires dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée / Passager au départ à Paris Aéroport. Cet indicateur remplace depuis l'année 2022 l'indicateur "Chiffre d'affaires par passager", correspondant au rapport : Chiffre d'affaires des boutiques en zone réservée uniquement / Passager au départ à Paris Aéroport.

ou correspond au rapport : Chiffre d'affaires dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée / Passager au départ à Paris Aéroport. Cet indicateur remplace depuis l'année 2022 l'indicateur "Chiffre d'affaires par passager", correspondant au rapport : Chiffre d'affaires des boutiques en zone réservée uniquement / Passager au départ à Paris Aéroport. Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. A date, il comprend ainsi le trafic des aéroports ci-après.

L'historique du trafic de ces aéroports depuis 2019 est disponible sur le site internet de la société.

Sous-groupe Aéroport Pays Paris Aéroport



Paris-Charles de Gaulle France Paris-Orly France TAV Airports



















































Antalya Turquie Almaty Kazakhstan Ankara Turquie Izmir Turquie Bodrum Turquie Gazipasa Turquie Médine Arabie Saoudite Monastir Tunisie Enfidha Tunisie Tbilissi Géorgie Batumi Géorgie Skopje Macédoine du Nord Ohrid Macédoine du Nord Zagreb Croatie GMR Airports











Delhi Inde Hyderabad Inde Medan Indonésie Goa Inde ADP International











Santiago du Chili Chili Amman Jordanie Antananarivo Madagascar Nosy Be Madagascar





Annexe 2 – Evolution des tarifs des redevances à Paris Aéroport



Pour rappel, l'Autorité de régulation des transports (ART) a dans le cadre de sa décision n°2021-068 du 16 septembre 2021 pour la période tarifaire 2022, c’est-à-dire entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, homologué les propositions tarifaires sont les suivantes : une hausse de + 1,54 % de la redevance par passager, une stabilité du tarif unitaire de la redevance de stationnement et de la redevance d'atterrissage et une hausse moyenne de + 0,95 % pour les autres redevances accessoires, à l'exception de la redevance PHMR (Personnes Handicapées à Mobilité Réduite) en hausse de + 10,0 %, sur la plateforme de Paris-Charles de Gaulle et + 0,94 % à Paris-Orly. Concernant la plateforme de Paris-Le Bourget, l'ART a homologué des évolutions tarifaires de + 0,91 % pour la redevance d'atterrissage et + 19,9 % pour la redevance de stationnement.

Par sa décision n°2022-087 du 8 décembre 2022, publiée le 13 janvier 2023, l'ART a homologué les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. La proposition homologuée se traduit par une stabilité tarifaire en moyenne pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, les évolutions tarifaires se compensant entre elles. Ces mesures consistent notamment à diminuer la redevance de stationnement de - 2,7 % environ, augmenter la redevance d’assistance aux passagers handicapés et à mobilité réduite de + 2,5 % à Paris-Charles de Gaulle et de + 10 % à Paris-Orly et à augmenter de + 7 % le tarif annuel de la part fixe pour les comptoirs d'enregistrement de la redevance pour mise à disposition de banques d'enregistrement et d'embarquement et traitement des bagages locaux sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle.

Pour l'aéroport de Paris-Le Bourget, l'évolution tarifaire est une hausse moyenne des redevances de + 2,5 % environ, qui résulte d'une hausse de + 2,1 % du tarif de la redevance d'atterrissage, d'une évolution des coefficients de modulation acoustique pour les aéronefs du groupe 6, d'un gel du tarif de la redevance relative à la fourniture de titres de circulation aéroportuaire et d'une hausse de + 2,5 % du tarif de la redevance de stationnement. Il est rappelé que les redevances applicables sont disponibles sur le site internet de la société.

1 Ce document est établi volontairement par Aéroports de Paris. Voir l'article 10 de la position-recommandation de l'AMF – Guide de l'information périodique des sociétés cotées (DOC-2016-05, modifié le 29 avril 2021).

2 Chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée.

3 Avant éliminations inter-segment, voir en page 3 du présent communiqué pour le détail du chiffre d'affaires consolidé.

4 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

3 Le trafic groupe intègre le trafic des aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic depuis 2019 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

6 Les données pour le périmètre régulé à fin 2022 sont en cours de revue. Elles seront attestées par les commissaires aux comptes au second trimestre 2023.

7 Périmètre régulé tel que défini par l’article premier de l’arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes.

8 Pour rappel, la période tarifaire 2021 se réfère à la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

9 Le trafic groupe intègre le trafic des aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic depuis 2019 2022 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

10 Les variations par rapport à 2022 et les pourcentages de trafic par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant. Ces éléments ne comprennent ainsi pas le trafic de l'aéroport de Goa, ce dernier ayant ouvert le 5 janvier 2023.

11 Aéroports d'Antananarivo et Nosy Be.

12 Le trafic avec la Croatie reste comptabilisé dans le faisceau UE hors Schengen jusqu'à mars 2023 inclus. Il sera comptabilisé au sein du faisceau Espace Schengen à partir d'avril 2023.

13 Voir le communiqué financier des résultats annuels 2022, publié le 16 février 2023.

14 Le trafic groupe intègre le trafic des aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic depuis 2019 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

15 CA / Pax Extime : Chiffre d’affaires par passager dans les activités en zone réservée : Boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants en zone réservée.

16 Sous réserves de modifications

17 Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 statuant sur les comptes 2022.

18 Voir le communiqué de presse du 19 mars 2023.

