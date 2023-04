English French

SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2022-2023

Le chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2022-2023 a atteint le niveau record de 344 M€, en hausse de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants par rapport au 4 ème trimestre 2021-2022 Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022-2023 a atteint le niveau élevé de 1 089 M€, en hausse de 26% en données publiées par rapport à l’exercice 2021-2022, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec la guidance La marge 1 d’EBITDA 2 de l’exercice 2022-2023 est attendue autour de 36% , en ligne avec la guidance

Pour l’exercice 2023-2024, le chiffre d’affaires est attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants par rapport à l’exercice 2022-2023 et la marge 1 d’EBITDA 2 devrait se maintenir à environ 36%

Soitec pilote ses activités dans le but d’atteindre un objectif de chiffre d’affaires d’environ 2,1 Mds$ au cours de l’exercice 2025-2026 et un objectif de marge1 d’EBITDA2 d’environ 40% (sur la base d’un taux de change euro/dollar US de 1,10)





Bernin (Grenoble), France, le 26 avril 2023 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un chiffre d’affaires consolidé de 344 millions d’euros pour le 4ème trimestre de l’exercice 2022-2023 (clos le 31 mars 2023), en hausse de 22% en données publiées par rapport au chiffre d’affaires de 282 millions d’euros réalisé au 4ème trimestre 2021-2022. Cette hausse résulte d’une croissance de 16% à périmètre3 et taux de change constants conjuguée à un effet de change positif de 6% par rapport au 4ème trimestre 2021-2022.

Le chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2022-2023 a atteint 1 089 millions d’euros, en hausse de 26% en données publiées contre 863 millions d’euros réalisés lors de l’exercice 2021-2022. A périmètre4 et taux de change constants, le chiffre d’affaires de l’exercice 2022-2023 a crû de 19% par rapport à l’exercice 2021-2022, en ligne avec l’indication « d’environ 20% » donnée il y a un an.

Soitec annonce également aujourd'hui que Bernard Aspar, Directeur Général Adjoint, quittera la société en août pour relever de nouveaux défis, après 17 ans passés au sein de Soitec. Bernard Aspar a rejoint Soitec lors de l'acquisition en 2006 de Tracit Technologies, la société qu'il a fondée en tant que spin-off du CEA-Leti, et a ensuite contribué au développement et au déploiement de de la technologie Smart CutTM.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Nous avons réalisé un nouveau trimestre record et terminé l’année avec une croissance organique annuelle de 19%, en ligne avec les indications que nous avions données. Dans le contexte d’un ralentissement du marché mondial des smartphones, nous avons continué de bénéficier de la pénétration croissante des téléphones mobiles 5G haut de gamme et de l’augmentation du contenu Soitec à l’intérieur de chaque smartphone. Le marché automobile, dans lequel nous profitons d’une demande accrue pour la digitalisation et l’électrification, est resté robuste. La croissance soutenue de l’ensemble des produits que nous avons développés pour les objets intelligents complète cette bonne performance.

En nous tournant vers l’avenir, nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du marché des smartphones et nous prévoyons qu’il devrait durer deux trimestres, ce qui se traduira par une plus faible performance de notre activité Communications mobiles. Pour l’ensemble de l’année à venir, nous pensons compenser ceci en continuant de tirer parti d’une forte demande aussi bien dans notre activité Automobile & Industrie que dans celle des Objets intelligents. Au total, après un chiffre d’affaires que nous attendons à un niveau stable à périmètre et changes constants au cours de l’exercice 2023-2024, nous anticipons la reprise d’une forte croissance puisque nous pilotons notre activité dans le but d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars en 2025-2026 »,

Je tenais également à remercier Bernard, au nom de Soitec, pour le soutien précieux qu'il a apporté pendant la période de transition des 15 derniers mois, ainsi que pour sa contribution significative au succès de l'entreprise au fil des années », a ajouté Pierre Barnabé.

Chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2022-2023 (données non auditées)

T4 2021-22 T4 2022-23 T4 2022-23/T4 2021-22 (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants Communications mobiles 200 220 +10% +5% Automobile & Industrie 22 47 +109% +99% Objets intelligents 60 77 +29% +25% Chiffre d’affaires total 282 344 +22% +16%

Au 4ème trimestre 2022-2023, Soitec a enregistré le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de son histoire. Celui-ci a atteint 344 millions d’euros, en croissance de 16% à périmètre3 et taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2021-2022. Cette performance reflète la poursuite d’une forte dynamique en Automobile & Industrie, une croissance soutenue en Objets intelligents et une croissance plus faible en Communications mobiles.

Communications mobiles

L’activité Communications mobiles reste portée par la croissance continue du contenu Soitec à l’intérieur de chaque smartphone, par la poursuite de l’adoption des smartphones 5G et de la WiFi6, ainsi que par le déploiement des infrastructures 5G.

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 220 millions d’euros au 4ème trimestre 2022-2023, en hausse de 5% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2021-2022. Cette croissance reflète essentiellement une augmentation des volumes.

Dans le contexte d’une baisse des ventes de smartphones à travers le monde, les ventes de plaques RF-SOI continuent d’être portées par la forte pénétration des téléphones mobiles haut de gamme, avec une augmentation de la surface de substrats Soitec dans les smartphones 5G haut de gamme par rapport aux smartphones 4G, ainsi que par la solidité des contrats entre Soitec et ses clients.

Les ventes de plaques FD-SOI dédiées aux modules frontaux continuent de bénéficier d’une dynamique positive.

Comme anticipé, la phase d’adoption des substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF pour les smartphones 5G est toujours en cours, et Soitec continue de travailler avec plusieurs clients sur la qualification de différentes architectures de conception.

Dans ce domaine, Soitec annonce ce jour un partenariat avec le fondeur SAWNICS pour fournir un kit de conception (Process Design Kit - PDK) basé sur les substrats Connect POI de Soitec afin d’accélérer le design de filtres RF de haute performance pour les smartphones 5G.

Automobile & Industrie

La demande de l’industrie automobile continue de croître fermement, soutenue par l’augmentation du volume de semiconducteurs embarqué dans les dernières générations de véhicules. Soitec continue ainsi de répondre à une hausse de la demande pour les besoins en multimédia et info-divertissement, pour les fonctions liées à la sécurité, pour la conduite autonome ou assistée, ainsi que pour l’électrification croissante des moteurs.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 47 millions d’euros au 4ème trimestre 2022-2023, en hausse de 99% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2021-2022. Cette croissance résulte essentiellement d’une forte augmentation des volumes et, dans une moindre mesure, d’un effet prix positif.

Les ventes de plaques Power-SOI continuent d’enregistrer un niveau de croissance soutenu.

Les ventes de substrats FD-SOI dédiés aux applications automobiles ont à nouveau réalisé un bon trimestre, en forte augmentation par rapport au 4ème trimestre 2021-2022.

Le chiffre d’affaires Automobile & Industrie a également bénéficié des premiers revenus générés par l’activité SmartSiC.

Objets intelligents

La demande du marché des objets intelligents est portée par un besoin en capteurs plus complexes, des fonctionnalités de connectivité supérieures et plus d’intelligence embarquée, ce qui se traduit par des puces à la fois plus puissantes et plus efficaces pour l’intelligence artificielle embarquée, les centres de données et le cloud computing.

Le chiffre d’affaires de la division Objets intelligents a atteint 77 millions d’euros au 4ème trimestre 2022-2023, en hausse de 25% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2021-2022. Cette performance résulte principalement d’une hausse des volumes, mais aussi, dans une moindre mesure, d’un effet mix positif.

Les ventes de substrats FD-SOI ont à nouveau réalisé un bon trimestre, comme en témoigne la solide croissance enregistrée par rapport au 4ème trimestre 2021-2022, confirmant la demande structurelle pour les applications de edge computing, dans les biens de consommation comme dans le secteur industriel.

Les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D, sont restées à un niveau soutenu.

Les ventes de plaques de Photonics-SOI qui permettent de fournir des solutions de connectivité haut débit pour l’intelligence artificielle dans le cloud ont enregistré une forte croissance par rapport au 4ème trimestre 2021-2022. Ces produits sont également adaptés aux architectures basées sur la technologie Co-Packaged Optics (CPO).

Chiffre d’affaires consolidé annuel 2022-2023 (données non auditées)

2021-2022 2022-2023 2022-2023 / 2021-2022 (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants Communications mobiles 624 731 +17% +10% Automobile & Industrie 74 141 +89% +77% Objets intelligents 165 217 +32% +26% Chiffre d’affaires total 863 1,089 +26% +19%

Au total, le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’exercice 2022-2023 a atteint le niveau record de 1 089 millions d’euros, enregistrant une hausse de 26% en données publiées par rapport aux 863 millions d’euros réalisés en 2021-2022. Cette progression du chiffre d’affaires se décompose en une croissance à périmètre4 et taux de change constants de 19% et un effet de change favorable de 7%.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a crû de 10% à périmètre4 et taux de change constants par rapport à l’exercice 2021-2022 ; il représente 67% du chiffre d’affaires total en 2022-2023 contre 72% en 2021-2022. Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie a progressé de 77% à périmètre4 et taux de change constants par rapport 2021-2022, passant de 9 à 13% du chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires de la division Objets intelligents a quant à lui augmenté de 26% à périmètre4 et taux de change constants par rapport à 2021-2022, passant de 19 à 20% du chiffre d’affaires total.

Perspectives

2022-2023

Soitec continue d’anticiper pour l’exercice 2022-2023 une marge1 d’EBITDA2 autour de 36%.

2023-2024

Pour ce qui concerne l’exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d’affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l’exercice 2022-2023 et que sa marge1 d’EBITDA2 se maintienne autour de 36%.

Il est en effet attendu qu’un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks, pèse sur le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles, en particulier au cours du premier semestre de l’exercice 2023-2024, tandis que la demande devrait rester forte à la fois en Automobile & Industrie et en Objets intelligents. Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2023-2024 est par conséquent attendu en baisse d’environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2022-2023, tandis qu’une forte accélération est anticipée au second semestre 2023-2024.

Modèle financier 2025-2026

Soitec anticipe une croissance significative dans chacun de ses trois marchés finaux et pilote ses activités dans le but d’atteindre au cours de l’exercice 2025-2026 :

Un objectif de chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards de dollars US contre un objectif de 2,3 milliards de dollars US communiqué en juin 2022 ;

Un objectif de marge1 d’EBITDA2 d’environ 40% (sur la base d’un taux de change euro/dollar US de 1,10).

Ces objectifs s’appuient sur la solidité du portefeuille de Soitec, avec à la fois une poursuite attendue de la croissance du portefeuille de produits existants (FD-SOI, RF-SOI, Power-SOI et Photonics-SOI) et l’arrivée de nouveaux produits (notamment SiC, POI et GaN) dans les trois marchés finaux : Communications mobiles, Automobile & Industrie et Objets intelligents. Soitec fournira plus d’informations lors de son Capital Markets Day prévu le 8 juin 2023.

Informations complémentaires

ESG

Climat : Soitec fait partie de l’indice boursier CAC SBT 1.5° lancé en janvier 2023 par Euronext.

Eau : Soitec a rejoint l’Observatoire de l’Eau, créé en mars 2023 par la Communauté des Communes du Grésivaudan, pour planifier et mettre en œuvre plus d’actions coordonnées entre les utilisateurs et les fournisseurs d’eau afin d’atténuer les impacts environnementaux.

Inéligibilité au dispositif PEA-PME

Soitec informe ses actionnaires de ne plus être éligible au dispositif PEA-PME, la Société ne répondant plus aux critères d’éligibilité tels qu’indiqués dans les dispositions des articles L. 221-32-2 and D. 221-113-5 du Code Monétaire et Financier5. En conséquence, les actions Soitec ne peuvent plus être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

La conférence téléphonique analystes et investisseurs dédiée au chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 se tiendra en anglais jeudi 27 avril à 8h00 du matin (heure de Paris).

Une retransmission en direct et une rediffusion de la conférence téléphonique seront accessibles à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20230427_1

Agenda

Les résultats annuels de l’exercice 2022-2023 seront publiés le 7 juin 2023, après bourse.

Soitec tiendra un Capital Markets Day à Paris le 8 juin 2023.

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2021-2022 de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2021-2022) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro D.22-0523 en date du 20 juin 2022, ainsi que dans le Rapport Financier semestriel 2022-2023 publié le 23 novembre 2022. Les versions françaises du Document d’Enregistrement Universel 2021-2022 et du Rapport Financier semestriel 2022-2023, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ces deux documents, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel 2021-2022.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel 2021-2022 et le Rapport financier semestriel 2022-2023.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives. De plus, les futures conséquences des conflits géopolitiques, en particulier celles liées à la situation en Ukraine, de même que l’augmentation de l’inflation, peuvent avoir des répercussions plus importantes qu’actuellement anticipé dans ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 700 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes. »

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71 178 834 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

Annexe

Chiffres d’affaires consolidés (3ème et 4ème trimestres 2022-23 non audités)

Chiffre d’affaires T1

2021-22 T2

2021-22 T3

2021-22 T4

2021-22 T1

2022-23 T2

2022-23 T3

2022-23 T4

2022-23 2021-22 2022-23 (En millions d’euros) Communications mobiles 135 142 146 200 152 189 170 220 624 731 Automobile & Industrie 16 17 19 22 23 34 37 47 74 141 Objets intelligents 29 33 43 60 28 45 67 77 165 217 Total CA 180 193 208 282 203 268 274 344 863 1 089





Evolution T1 2022-23 /

T1 2021-22 T2 2022-23 /

T2 2021-22 T3 2022-23 /

T3 2021-22 T4 2022-23 /

T4 2021-22 2022-23 / 2021-22 (vs. même période de l’exercice précédent) % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 % en données publiées % à périmètre et taux de change constants1 Communications mobiles +13% +6% +33% +22% +17% +11% +10% +5% +17% +10% Automobile & Industrie +46% +37% +96% +80% +96% +85% +109% +99% +89% +77% Objets intelligents -6% -11% +37% +28% +57% +50% +29% +25% +32% +26% Total CA +12% +6% +39% +28% +32% +26% +22% +16% +26% +19%

1 Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable :

Il n’y a pas d’effet de périmètre aux T1 2021-22, T2 2021-22 et T3 2021-22, ni au T4 2022-23

Aux T4 2021-22, T1 2022-23, T2 2022-23 et T3 2022-23, l’effet périmètre relatif à l’acquisition de NOVASiC, finalisée le 29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre d’affaires de Soitec.

1 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

3 Il n’y a pas eu d’effet de périmètre au 4ème trimestre 2022-2023

4 L’effet périmètre relatif à l’acquisition de NOVASiC, finalisée le 29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre d’affaires de Soitec.

5 Les sociétés dont les actions et titres assimilés sont admis à la cotation sur un marché réglementé sont éligibles au dispositif PEA-PME si elles respectent les critères suivants : (i) d’une part, leur capitalisation boursière doit être inférieure à 1 milliard d’euros ou l’avoir été à la fin d’au moins l’un des quatre exercices fiscaux précédant la période prise en compte pour juger de l’éligibilité des actions ou titres assimilés, et (ii) d’autre part, le nombre de leurs salariés doit être inférieur à 5 000, leur chiffre d’affaires annuel être inférieur à 1,5 milliard d’euros ou le total de leur bilan être inférieur à 2 milliards d’euros. Ces seuils sont évalués sur la base des comptes consolidés de la société émettrice dont les actions ou titres assimilés sont concernés et, le cas échéant, ceux de ses filiales.

