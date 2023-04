Nexity T1 2023 : Chiffre d’affaires et activité commerciale en ligne avec nos anticipations dans un marché en transformation

English French

Paris, 26 avril 2023, 17h45 CEST

Chiffre d’affaires et activité commerciale en ligne avec nos anticipations

dans un marché en transformation

2.811 r éservations de logements neufs

C hiffre d’ affaires stable à 895 millions d’euros Forte croissance de l’immobilier géré Contribution importante des grands projets de l’Immobilier d’entreprise

Forte visibilité grâce à un carnet de commandes élevé ( 19 mois d’activité)

Perspectives 2023 inchangées à ce stade

Dividende de 2,50€ par action1 au titre de 2022, stable par rapport à l’exercice précédent





Chiffres clés à fin mars 2023

Réservations logements France T1 2022 T1 2023 Variation

23 vs 22 Volume 3.490 lots 2.811 lots -19% Valeur 764 M€ 575 M€ -25%





Chiffre d'affaires (M€) T1 2022 T1 2023 Variation

23 vs 22 Promotion 699 701 +2 Immobilier résidentiel 627 577 -50 Immobilier d'entreprise 72 125 +52 Services 195 194 -1 Chiffre d'affaires 895 895 -

Commentaire de Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale

«2023 est une année de transition et d’ajustement des grandes variables du marché immobilier. Sans surprise, l’activité commerciale du premier trimestre s’inscrit dans la continuité du quatrième trimestre 2022, reflétant l’adaptation en cours du marché aux nouvelles conditions économiques. Dans ce cadre, nous travaillons chacune de nos opérations, tant sur leur montage que sur leur commercialisation, pour s’adapter à la conjoncture.

Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe est stable, en ligne avec nos prévisions. Les activités de Services apportent de la récurrence au Groupe et les activités d’immobilier géré sont toujours en forte croissance.

Dans ce contexte, Nexity confirme à ce stade les perspectives annoncées en début d’année en s’appuyant sur la diversité de ses métiers, sa solidité financière grâce au renouvellement de la ligne de crédit corporate, et son plan stratégique dont les orientations en tant qu’opérateur global d’immobilier sont pleinement validées par la crise (accélération de la ville durable, déplacement de la valeur du produit vers l’usage, prime à la taille). Cependant la poursuite prolongée de la dégradation du marché pourrait conduire le Groupe, en cours d’année, à ajuster le planning d’exécution des résultats financiers associés à Imagine 2026.

J’aurai le plaisir de retrouver nos actionnaires lors de notre Assemblée générale le 16 mai prochain, au cours de laquelle sera notamment soumis au vote le versement d’un dividende de 2,50€ par action, stable par rapport à l’an dernier. »

Promotion Immobilier Résidentiel

L’activité commerciale atteint 2.811 réservations à fin mars 2023 (-19% par rapport à fin mars 2022) pour un montant de 575 millions d’euros (-25%). Comme attendu, les ventes au détail sont dans la continuité du T4 2022 (-33% par rapport au T1 2022), en raison d’un attentisme des clients lié au contexte économique et au niveau des taux d’intérêt des emprunts qui impactent toujours fortement la demande. En revanche, Nexity bénéficie de partenariats forts avec des bailleurs privés ou publics, permettant d’afficher un volume de ventes en bloc en légère hausse sur le trimestre (+2%). L’écart entre les évolutions des réservations en volume et en valeur provient principalement du mix produit sur ce trimestre, avec une proportion plus importante des ventes aux bailleurs sociaux.

À fin mars 2023, la bonne gestion de l’offre commerciale (-7% par rapport à fin 2022 à 9.435 lots) et les délais d’écoulement en baisse (-0,3 mois à 6,5 mois) démontrent la capacité du Groupe à adapter son offre malgré un rythme de commercialisation ralenti.

Le chiffre d’affaires est en baisse de 8% à 577 millions d’euros, s’expliquant principalement par un faible niveau de signatures d’actes en début d’année, conséquence du volume important d’actes signés fin 2022 lié à la fin du dispositif Pinel dans sa forme historique.

Perspectives

Le premier trimestre n’est traditionnellement pas représentatif de l’activité attendue au cours de l’exercice. Le marché national du logement neuf devrait poursuivre sa baisse au premier semestre 2023 dans le prolongement du quatrième trimestre 2022 et devrait se stabiliser au second semestre 2023. Nexity conservera sa position de leader grâce à sa capacité à adapter sa nouvelle production en tenant compte des capacités financières de ses clients et de l’évolution des usages.

L’offre commerciale peu risquée du Groupe (34% seulement de l’offre est en cours de travaux) et son backlog, qui représente près de 2 années d’activité et 5,2 milliards d’euros, lui procurent une bonne visibilité sur le chiffre d’affaires 2023, attendu sensiblement au même niveau qu’en 2022.

Promotion Immobilier d’entreprise

Dans un contexte de marché en bas de cycle et toujours attentiste (baisse de 44% des investissements au premier trimestre 2023 selon Knight Frank), comme anticipé, Nexity n’a pas enregistré de prise de commande significative à fin mars 2023.

Le chiffre d’affaires de l’Immobilier d’entreprise s’élève à 125 millions d’euros à fin mars 2023, en progression de 72% par rapport à celui du premier trimestre 2022 qui s’élevait à 72 millions d’euros, tiré notamment par l’avancement du projet de La Garenne-Colombes.

Perspectives

Les perspectives pour l’Immobilier d’entreprise restent toujours marquées par l’attentisme des investisseurs, les prises de commandes tertiaires devraient rester limitées en 2023. L’écoulement des grandes opérations du backlog (Eco campus à La Garenne-Colombes et Reiwa à Saint-Ouen) permettront d’assurer une croissance du chiffre d’affaires.

Services

À fin mars 2023, le chiffre d’affaires des activités de Services est stable par rapport à fin mars 2022 à 194 millions d’euros, la croissance des activités d’exploitation compensant le retrait des activités de distribution.

Chiffre d'affaires (M€) T1 2022 T1 2023 Variation

23 vs 22 Gestion 92 92 +1 Exploitation 49 61 +12 Distribution 54 40 -14 Chiffre d'affaires 195 194 -1

Le chiffre d’affaires des activités de gestion (Administration de biens et Property Management) est en légère croissance de 1% sur le trimestre à 92 millions d’euros soutenu par la bonne tenue de l’activité d’administration de biens (syndic et gérance) tandis que les activités de location et transaction sont impactées par les tensions présentes sur le marché (hausse des taux de crédit, faible rotation des occupants, attentisme des potentiels acquéreurs).

Les activités d’exploitation sont bien orientées, et représentent un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros, en hausse de 24% par rapport à fin mars 2022, reflétant la croissance du parc géré, tant pour les espaces de coworking que pour les résidences étudiantes.

Le chiffre d’affaires des activités de distribution est en recul (-26%) en conséquence d’un faible nombre d’actes signés, conséquence de l’accélération des actes en fin d’année 2022 suite à la fin du dispositif Pinel dans sa forme historique.

Perspectives

Les activités d’Exploitation poursuivront la dynamique de croissance rentable enregistrée en 2022 tandis que les activités de Distribution souffriront d’une conjoncture commerciale moins favorable.

Chiffre d’affaires consolidé IFRS

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié à fin mars 2023 s’établit à 819 millions d’euros contre 815 millions d’euros au 31 mars 2022 à périmètre constant, stable par rapport au T1 2022. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur comptabilisation par mise en équivalence, ces dernières étant intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel.

Pour rappel, les chiffres d'affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

Perspectives 2023

Le Groupe confirme à ce stade les perspectives communiquées en février dernier :

Un chiffre d’affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d’euros , stable par rapport à 2022 hors activités à l’International

stable par rapport à 2022 hors activités à l’International Un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d’euros, reflétant à la fois une phase d’ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France.

Avertissement : Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.23-0251 en date du 6 avril 2023 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

Domitille Vielle – Directrice des Relations investisseurs / +33 (0)6 03 86 05 02 – investorrelations@nexity.fr

ANNEXE REPORTING OPÉRATIONNEL

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles

2021 2022 2023 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Logements neufs (France) 3.508 4.843 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 2.811 Réservations réalisées en direct par Ægide 389 348 - - - - - - - Total logements neufs France 3.897 5.191 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 2.811 Terrains à bâtir 338 439 367 772 337 423 219 558 288 Total nombre de réservations France 4.235 5.630 4.459 8.430 3.827 4.572 4.026 7.127 3.099 International 249 404 247 216 133 100 242 174 - Total nombre de réservations Groupe 4.484 6.034 4.706 8.646 3.960 4.672 4.268 7.301 3.099





2021 2022 2023 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Logements neufs (France) 792 1.056 845 1.447 764 992 805 1.363 575 Réservations réalisées en direct par Ægide 90 85 - - - - - - - Total logements neufs France 882 1.141 845 1.447 764 992 805 1.363 575 Terrains à bâtir 29 42 33 55 27 37 18 53 28 Total montant des réservations France 911 1.183 878 1.502 790 1.029 824 1.416 604 International 41 72 48 31 18 2 56 22 - Total montant des réservations Groupe 952 1.255 927 1.533 808 1.032 880 1.438 604

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients

En nombre de lots T1 2022 T1 2023 Clients accédants 704 20% 560 20% dont : - primo-accédants 617 18% 481 17% - autres accédants 87 2% 79 3% Investisseurs individuels 1.430 41% 867 31% Bailleurs professionnels 1.356 39% 1.384 49% dont : - investisseurs institutionnels 273 8% 146 5% - bailleurs sociaux 1.083 31% 1.238 44% Total 3.490 100% 2.811 100% Dont réservations réalisées par croissance externe (Angelotti) - - 58

Backlog – Carnet de commandes

2021 2022 2023 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Promotion Immobilier résidentiel France 5.183 5.200 5.279 5.236 5.230 5.219 5.168 5.321 5.225 Opérations réalisées en direct par Ægide 242 - - - - - - - - Promotion Immobilier d'entreprise 1.138 1.059 1.013 974 935 906 827 779 659 Total France 6.562 6.259 6.291 6.210 6.165 6.125 5.995 6.100 5.883 Promotion Immobilier résidentiel International 216 304 331 329 320 322 343 237 258 Total Groupe 6.778 6.563 6.622 6.538 6.485 6.447 6.338 6.338 6.141

Services

Décembre 2022 Mars 2023 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 680.000 681.000 0% - Gestion locative 160.000 158.000 -1% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,0 19,4 -3% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 131 131 - - Taux d'occupation (12 mois glissants) 97% 97% - Bureaux partagés - Surfaces gérées (en m²) 110.000 120.000 +10% - Taux d'occupation (12 mois glissants) 85% 83% -2 pts Distribution Mars 2022 Mars 2023 Variation - Réservations totales 1.082 867 -20% - Dont réservations pour compte de tiers 670 619 -8%

Chiffre d’affaires - Séries trimestrielles

2021 2022 2023 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Promotion* 851 827 815 1.279 700 843 775 1.448 701 Promotion Immobilier résidentiel* 656 742 736 1.146 627 754 687 1.317 577 Promotion Immobilier d'entreprise 195 85 79 133 72 89 89 131 125 Services 176 209 198 270 195 226 215 301 194 Gestion 91 94 100 94 92 96 98 96 92 Exploitation 35 35 40 47 49 53 53 62 61 Distribution 50 80 58 129 54 77 64 144 40 Autres activités - - - - - - - - - Chiffre d'affaires retraité** 1.028 1.036 1.013 1.549 895 1.069 991 1.750 895 Chiffre d'affaires des activités cédées 104 107 - - - - - - - Chiffre d'affaires 1.132 1.143 1.013 1.549 895 1.069 991 1.750 895 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) - - - - - - - 45 35

*Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel

** Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys).

GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des couts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

